Marcha de la Generación Z convoca apenas a 300 personas; concluye con saldo blanco

El Gobierno de la CdMx implementó un operativo de seguridad para prevenir confrontamientos y daños a negocios durante la Marcha de la Generación Z.

Ciudad de México, 14 de diciembre (SinEmbargo).- La tercera marcha de la Generación Z que se celebró este domingo en la Ciudad de México (CdMx) congregó alrededor de 300 personas y concluyó con saldo blanco, informó la Secretaría de Gobierno de la capital.

La movilización partió del Ángel de la Independencia alrededor de las 11:00 horas, avanzó por el Paseo de la Reforma y la avenida Juárez hasta el cruce con el Eje Central, frente al Palacio de Bellas Artes, donde concluyó con un mitin.

El contingente estuvo conformado por cientos de personas que portaban pancartas con mensajes en contra del Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, además de que algunas llevaron carteles en los que se hacía referencia al Movimiento del Sombrero, iniciado por el Alcalde de Uruapan Carlos Manzo, quien fue asesinado en noviembre pasado.

Mediante un comunicado, la Secretaría de Gobierno capitalino y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) informaron que no se registraron incidentes durante el recorrido de la Marcha de la Generación Z de este domingo, por lo que la movilización concluyó con saldo blanco.

Pese a que la Marcha de la Generación Z tenía planeado concluir en el Zócalo esto no pudo ser posible debido a que la plancha está ocupada por un bazar navideño, por lo que gracias al diálogo con autoridades se acordó que la movilización concluyera frente al Palacio de Bellas Artes, donde se realizó un mitin y posteriormente los asistentes se retiraron de forma ordenada.

Autoridades capitalinas establecieron medidas de ordenamiento y control preventivo en el Centro Histórico con el objetivo de evitar confrontaciones, como ocurrió en la marcha realizada en noviembre pasado, así como para salvaguardar la seguridad de manifestantes, comerciantes y población en general.

Además, personal del Gobierno de la CdMx implementó un operativo para acompañar al contingente, esto para garantizar el derecho a la libre manifestación, la seguridad de participantes, transeúntes y establecimientos.

Como parte de estas acciones, la movilización estuvo acompañada por el Grupo de Diálogo y Convivencia, integrado por servidoras y servidores públicos de la Subsecretaría de Concertación Política, Prevención y Buen Gobierno (SCPPyBG), la Dirección General de Gobierno (DGG), la Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos (IESIDH), la Secretaría Ejecutiva de la Unidad de Atención a la Diversidad Sexual (SEUNADIS)y el Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (MPI).

También hubo presencia de personal de la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE), de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) y de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM).