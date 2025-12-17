La economía cae. MAGA pierde adeptos. Trump también cae... pero la familia enriquece

Redacción/SinEmbargo

17/12/2025 - 10:46 am

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Trump exige a México "resolver problemas de agua"; son "una verdadera amenaza", dice

¿Quieres residir en EU? Ya puedes adquirir la "tarjeta dorada" de Trump por 1 mdd

Donald Trump se aplaude ante el Congreso y defiende aranceles a México y Canadá

La economía de Estados Unidos y el apoyo popular hacia Donald Trump han experimentado una notable caída durante su segundo mandato, con su índice de aprobación en descenso y un creciente descontento por su gestión económica, especialmente en relación con la inflación. Sin embargo, en un contraste, la riqueza de la familia Trump se ha disparado, alcanzando miles de millones de dólares a través de una serie de movimientos empresariales, principalmente en el sector de las criptomonedas, que han suscitado interrogantes sobre el entrelazamiento de los intereses públicos y privados.

Ciudad de México 17 de diciembre (SinEmbargo).– La riqueza acumulada por la familia de Donald Trump durante su segundo mandato ha alcanzado una cifra estimada de mil 800 millones de dólares (mdd) desde que regresó a la Casa Blanca, un enriquecimiento que se da a pesar de que la economía de Estados Unidos (EU) y el apoyo popular hacia Trump han caído como no se había visto en un Presidente de ese país desde Bill Clinton, incluso entre quienes se creía que eran sus seguidores más fieles del movimiento MAGA.

El periodista John Cassidy escribe en “The Financial Page”, su columna semanal en The New Yorker, cómo, dado que muchas de las empresas de Trump son de propiedad privada, “no tenemos un relato completo de sus finanzas. Pero al rastrear los anuncios de la empresa, las presentaciones oficiales y la asidua cobertura de varios medios de comunicación, surge una imagen clara: el enriquecimiento de la Primera Familia a una escala sin precedentes en la historia estadounidense”.

Esto se da en contraste con los malos números que ha gestionado Trump de la economía que han golpeado a su popularidad. Tras meses de estabilidad, expone The New York Times en un texto del lunes pasado, el índice de aprobación del Presidente Trump se desplomó a mediados de noviembre y no se ha recuperado. El motor de esta caída fue el creciente descontento en todo el espectro político con su gestión de la economía, según encuestas de Reuters e Ipsos.

El propio Trump expresó a The Wall Street Journal que no está seguro de que sus políticas económicas se traduzcan en victorias en las elecciones intermedias. En una plática con Meredith McGraw en el Journal apuntó que sus esfuerzos por asegurar inversiones en Estados Unidos no han surtido efecto del todo y "no puedo decirle cómo eso afectará al votante".

“He creado la mayor economía de la historia. Pero puede que a la gente le lleve un tiempo comprender todo esto”, dijo Trump. “Todo este dinero que está llegando a nuestro país se está construyendo ahora mismo: fábricas de automóviles, inteligencia artificial, un montón de cosas. No puedo decirles cómo eso se reflejará en el votante; lo único que puedo hacer es cumplir con mi trabajo”, comentó.

Apenas el 15 de diciembre, The Washington Post apuntó cómo en las últimas semanas, sectores de la base de Trump “lo han acusado de centrarse demasiado en los asuntos exteriores, de no abordar los problemas del coste de la vida que prometió solucionar, de alinearse demasiado con multimillonarios y magnates tecnológicos, y de resistirse a la publicación de más archivos de investigación sobre el fallecido depredador sexual Jeffrey Epstein”.

“En todo el espectro conservador, numerosos comentaristas han advertido que la coalición de Trump está debilitada y que el partido se encamina a la derrota en las elecciones intermedias de noviembre. Preocupa que la base no acuda a las urnas debido a la frustración de que Trump no ha impulsado la agenda MAGA con la suficiente intensidad. Y a otros les preocupa que las preocupaciones económicas puedan amenazar su posición ante los votantes independientes, claves para las elecciones intermedias del próximo año”, se advierte en el reportaje de Natalie Allison, Kadia Gobay Hannah Knowles en el Post.

The Economist apunta al respecto en la encuesta que realiza junto a YouGov que el índice de aprobación neta de Trump es de -16 por ciento , 2.3 puntos mayor que la semana pasada. En ese sentido, refiere que el 41 por ciento lo aprueba , el 57 por ciento lo desaprueba y el cuatro por ciento no está seguro.

La medición de The Economista/YouGov.

La revista británica refiere al respecto que “los estadounidenses están especialmente insatisfechos con la gestión de Trump de la inflación y la economía”. Menciona que por lo mismo los demócratas han tenido cierto éxito centrándose en la "asequibilidad". “Trump lo ha denunciado como una ‘estafa’. El 9 de diciembre, celebró un mitin en el condado de Monroe (Pensilvania, que votó por él en 2024, pero por Joe Biden, su rival, en 2020), durante el cual debía exponer su enfoque sobre el coste de la vida. Rápidamente se salió del guion, calificando la asequibilidad de ‘engaño’. Es poco probable que esto tenga buena acogida”.

“Trump fue reelegido en medio de una ola de pesimismo económico, anunciando a los votantes que ‘los ingresos se dispararán, la inflación desaparecerá por completo, el empleo se recuperará con fuerza y ​​la clase media prosperará como nunca antes’ durante su segundo mandato. Hasta ahora, se han sentido decepcionados. Las calificaciones de su gestión de la economía y la inflación fueron netamente positivas poco después de su investidura. Desde entonces, han caído fuertemente y de manera negativa tras sus declaraciones de guerra comercial y la consiguiente respuesta de los inversores”, señala The Economist.

Eric y Donald Jr. Trump. Foto: Facebook Eric Trump.

La familia Trump se enriquece

Todo inició en septiembre de 2024, recuerda Cassidy, un par de meses antes de las elecciones presidenciales, cuando Donald Trump anunció que su familia se asociaría con la familia de un viejo amigo suyo, el promotor inmobiliario Steve Witkoff, y dos emprendedores digitales poco conocidos, Zachary Folkman y Chase Herro, para crear una nueva empresa de criptomonedas, World Liberty Financial (WLFI), en la que participarían sus tres hijos, Eric, Donald Jr. y Barron, menciona Cassidy en The New Yorker.

Trump promovió la venta de tokens de WLFI, declarando que las criptomonedas son algo que "tenemos que hacer". El multimillonario Justin Sun, fundador de Tron, invirtió 30 millones de dólares, a pesar de que la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) lo demandó por fraude, lo que él negó. Tras la victoria electoral, Trump se negó a desinvertir en sus negocios, colocándolos en un fideicomiso revocable administrado por Eric y Donald Jr., creando un potencial conflicto de intereses.

Otros movimientos estratégicos incluyeron la incursión de Donald Jr. en el capital riesgo al unirse a 1789, un fondo que, según el New York Post, recaudó grandes sumas de fondos soberanos de Oriente Medio. Poco antes de su segunda investidura en enero de 2025, la familia lanzó las monedas meme $TRUMP y $MELANIA. El valor de estos activos se disparó tras ser anunciados en las redes sociales. Eric Trump declaró al Times que "$TRUMP es actualmente el meme digital más popular del mundo" y que "esto es sólo el comienzo".

Todos los hijos de Trump. De izquierda a derecha: Barron, Tiffany, Donald Jr, Eric e Ivanka. Foto: Instagram @barrotrump.

The New Yorker expone cómo una de las primeras medidas del Presidente fue ordenar a las agencias identificar y recomendar la rescisión o modificación de regulaciones que afectaran al sector de activos digitales. En febrero, la SEC solicitó la suspensión de su demanda contra Sun, quien aumentó su participación en World Liberty a 75 millones de dólares. En marzo, Trump organizó una cumbre sobre criptomonedas y anunció planes para una "Reserva Estratégica de Bitcoin". Eric y Donald Jr. también adquirieron una participación en American Bitcoin, una empresa de minería de bitcoins que aspiraba a convertirse en la más grande del mundo y a establecer su propia reserva de bitcoins, según el Wall Street Journal.

La expansión global de la familia se centró en el Golfo Pérsico. En abril, Dar Global, una promotora inmobiliaria de propiedad saudí, anunció planes para un hotel Trump en Dubái y un complejo de golf Trump en Catar. Eric Trump estuvo presente para los anuncios. En el ámbito nacional, Donald Jr. asistió al lanzamiento del Executive Branch, un club exclusivo de Washington, del que fue identificado como copropietario. La familia también se benefició de la generosidad oficial, aceptando un Boeing 747 del gobierno de Qatar para reemplazar al Air Force One como un "regalo", a pesar de la prohibición constitucional de que los funcionarios federales acepten obsequios de gobiernos extranjeros sin el consentimiento del Congreso.

La transacción de MGX, un fondo de inversión controlado por el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos, que invirtió dos mil millones de dólares en Binance utilizando la stablecoin USD1 de World Liberty, fue fundamental para el enriquecimiento. El acuerdo inyectó dos mil millones de dólares en los libros de World Liberty, lo que podría generar rendimientos estimados por Bloomberg en ochenta millones de dólares anuales. El uso de la nueva moneda se produjo en un momento en que el fundador de Binance, Changpeng Zhao (CZ), presionaba para obtener un indulto presidencial. Dos semanas después del acuerdo, la Casa Blanca permitió a los Emiratos Árabes Unidos importar chips informáticos avanzados que anteriormente habían estado sujetos a restricciones de exportación estadounidenses, según el Times. En julio, el Congreso aprobó la Ley GENIUS, que creó un marco regulatorio para las monedas estables.

Ciertamente Existen diversas estimaciones sobre las ganancias de la familia. Reuters indicó unos 800 millones de dólares en los primeros seis meses del año por la venta de criptomonedas. El Financial Times situó la cifra en más de mil millones en los 12 meses previos a octubre de 2025. Al sumar las ganancias de empresas no relacionadas con criptomonedas, el Center for American Progress calcula el total de ingresos desde su reelección en mil 800 millones de dólares.

Sin embargo, el valor de mercado de los criptoactivos, incluido el patrimonio familiar estimado en cinco mil millones de dólares en septiembre, ha caído drásticamente: $TRUMP perdió aproximadamente un 80 por ciento y las acciones de American Bitcoin cayeron más del 75 por ciento. A pesar de la caída, la familia conserva las ganancias en efectivo. Por otro lado, el Financial Times informó que una startup de tierras raras vinculada a Donald Jr.'s 1789 recibió un préstamo del Pentágono de 620 millones de dólares, lo que, junto con otros contratos de la administración para empresas de 1789, plantea interrogantes sobre el entrelazamiento de lo público y lo privado.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

CaliBaja y el financiamiento de las regiones

"Hemos sido testigos de la creación de polos regionales que se han consolidado por su vigor cultural...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Cautela y prevención en el hogar

"Cuando la ciudad se vacía parcialmente y las familias se desplazan, la seguridad se repliega hacia el...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Jaime García Chávez

Duarte en Almoloya: la corrupción no ha de ser pieza utilitaria

"El derrumbe del duartismo y del PRI como partido en la entidad de Chihuahua, tuvo en esa...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

La Doctrina Donroe acecha América Latina

"Las recientes amenazas a Venezuela no son un asunto pasajero sino el preludio del trato que toda...
Por Rubén Martín
+ Sección

Opinión en Video

México toma distancia de China
Por Mario Campa

México toma distancia de China

Vientos tejocoteros
Por Óscar de la Borbolla

Vientos tejocoteros

Amparo Casar: Persecución o fraude
Por Álvaro Delgado Gómez

Amparo Casar: Persecución o fraude

Amparo Casar, Pemex y la casta dorada
Por Ana Lilia Pérez

Amparo Casar, Pemex y la casta dorada

Pedro Haces. Episodios.
Por Alejandro Páez Varela

Pedro Haces. Episodios.

¿Ultraderecha o victimismo?
Por Jorge Zepeda Patterson

¿Ultraderecha o victimismo?

Corrupción y esperanza
Por Muna D. Buchahin

Corrupción y esperanza

En el laberinto
Por Alejandro Calvillo

En el laberinto

El obradorismo en las calles
Por Héctor Alejandro Quintanar

El obradorismo en las calles

Sheinbaum obligada a tomar el control de Morena
Por Pedro Mellado Rodríguez

Sheinbaum obligada a tomar el control de Morena

+ Sección

Galileo

Un estudio de la Universidad de Michigan reveló que los adultos mayores expuestos a desastres naturales presentan un aumento en el riesgo de mortalidad.

Desastres naturales impactan a largo plazo en mortalidad de adultos mayores: estudio

¿Por qué la Generación Z ve el mundo como un lugar aterrador?

La Generación Z ve el mundo como un lugar aterrador y estos son los factores de ello

Editor PDF

Descubre el mejor editor de PDF en la nube para profesionales independientes

El moco verde no aparece por arte de magia, ni es un diagnóstico automático de una infección bacteriana. Su color tiene un origen químico muy concreto.

¿Tienes moco verde? Especialista aclara si es señal de alarma y por qué son de color

Un nuevo estudio demuestra que el amor y el apoyo de pareja pueden mejorar la salud cardíaca de las personas con enfermedades cardiovasculares.

El amor y el apoyo de pareja podrían mejorar la salud cardíaca, según este análisis

Estudio revela propiedades antienvejecimiento del chocolate oscuro

Estudio revela propiedades antienvejecimiento en un componente del chocolate negro

La decoración navideña influye directamente en el estado de ánimo de las personas y llega a influir en sus comportamientos de compra, advierte un experto.

¿Cómo influye la decoración navideña en tu estado de ánimo y tus hábitos de compra?

Estudiantes del IPN trabajan para desarrollar un nuevo tipo de plástico que se podrá diluir en el agua y además purificarla.

Estudiantes del IPN buscan desarrollar plástico que se disuelve en agua y la purifica

El cometa interestelar 3I/Atlas se acercará el 19 de diciembre más que nunca a la Tierra, cuando estará a una distancia de unos 270 millones de kilómetros.

¿Cuándo se acercará el cometa interestelar 3I/Atlas a la Tierra? Conoce los detalles

Investigadores mexicanos identificaron una nueva especie de gecko endémica de Puebla que recibió el nombre de Salamanquesa del Valle de Tehuacán-Cuicatlán.

Una nueva especie de gecko endémica de México es descubierta en reserva de Puebla

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
La CIDH condenó al Estado mexicano por el caso Ernestina Ascencio, indígena nahua de 73 años asesinada en la sierra de Zongolica en 2007, violada por militares.
1

No fue “gastritis”, como dijo Calderón; soldados violaron y mataron a Ernestina: CIDH

El panadero británico Richard Hart ofreció disculpas a México después de las declaraciones en las que aseguraba que en el país “no existe la cultura del pan”.
2

“Me equivoqué”: Richard Hart se disculpa con México; no existe cultura del pan, dijo

La Presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que Alex Tonatiuh Márquez ya no dirige la Investigación Aduanera de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).
3

"Ya no trabaja en Aduanas": Sheinbaum confirma la salida de Alex Tonatiuh Márquez

4

ENTREVISTA – Opacar la autocrítica en la 4T es más peligroso que una ruptura: Taibo

México-China
5

México toma distancia de China

Donald Trump
6

Trump ordena el bloqueo militar total de Venezuela y advierte: el petróleo es nuestro

El Gobernador Samuel García impulsa la candidatura de su esposa, Mariana Rodríguez Cantú, a la gubernatura de Nuevo León en 2027.
7

Samuel García impulsa a su esposa Mariana Rodríguez con reforma y campaña millonaria

La SCJN arrancará 2026 con discusión sobre semanas permitidas para abortar.
8

La SCJN arrancará el 2026 con la discusión sobre semanas permitidas para abortar

México reafirma su postura en crisis EU-Venezuela.
9

México ofrece mediar en el conflicto EU-Venezuela. “Que la ONU asuma su papel”: CSP

Amparo Casar: Persecución o fraude
10

Amparo Casar: Persecución o fraude

Claudia Sheinbaum reiteró que no se debe dejar a familiares en los cargos y cuestionó la constitucionalidad de la llamada "Ley Gobernadora" de San Luis Potosí.
11

Sheinbaum pide revisar si es constitucional la "Ley Gobernadora" que se aprobó en SLP

Trump
12

La economía cae. MAGA pierde adeptos. Trump también cae... pero la familia enriquece

Un ataque armado se reportó la madrugada del martes en Yecapixtla, Morelos, contra el domicilio del Presidente Municipal, Heladio Rafael Sánchez Zavala.
13

El domicilio del Alcalde de Yecapixtla sufre un ataque armado; no se reportan heridos

Sheinbaum promete cumplir a cabalidad medidas ordenadas por CIDH sobre caso Ernestina
14

Sheinbaum promete cumplir a cabalidad medidas ordenadas por CIDH sobre caso Ernestina

El consejo de administración de Warner Bros. Discovery recomendó a los accionistas de la empresa que rechacen la oferta pública de adquisición de Paramount.
15

Warner Bros pide a accionistas rechazar oferta de Paramount; apoya fusión con Netflix

Destacadas

Ver sección
Destacadas
La Presidenta Sheinbaum aseguró que los agricultores no tienen motivos para realizar bloqueos carreteros, pues ya se les atiende.
1

La Presidenta no ve razón para que campesinos hagan bloqueos carreteros en fin de año

Trump
2

La economía cae. MAGA pierde adeptos. Trump también cae... pero la familia enriquece

“No hay vínculo con huachicol”: Sheinbaum sobre Tonatiuh Márquez.
3

Hasta ahora no hay vínculo entre Tonatiuh Márquez y huachicol fiscal, afirma Claudia

Sheinbaum promete cumplir a cabalidad medidas ordenadas por CIDH sobre caso Ernestina
4

Sheinbaum promete cumplir a cabalidad medidas ordenadas por CIDH sobre caso Ernestina

Un ataque armado se reportó la madrugada del martes en Yecapixtla, Morelos, contra el domicilio del Presidente Municipal, Heladio Rafael Sánchez Zavala.
5

El domicilio del Alcalde de Yecapixtla sufre un ataque armado; no se reportan heridos

México reafirma su postura en crisis EU-Venezuela.
6

México ofrece mediar en el conflicto EU-Venezuela. “Que la ONU asuma su papel”: CSP

El consejo de administración de Warner Bros. Discovery recomendó a los accionistas de la empresa que rechacen la oferta pública de adquisición de Paramount.
7

Warner Bros pide a accionistas rechazar oferta de Paramount; apoya fusión con Netflix

La SRE aseguró que el Tratado de Aguas no afectará el abasto en México.
8

La SRE asegura que cumplir el Tratado de Aguas con EU no afectará el abasto en México

Gobierno de México acepta su responsabilidad por Ernestina Ascensio, víctima de violación por militares.
9

Gobierno reconoce responsabilidad por Ernestina, víctima de violación el Ejército

El Gobernador Samuel García impulsa la candidatura de su esposa, Mariana Rodríguez Cantú, a la gubernatura de Nuevo León en 2027.
10

Samuel García impulsa a su esposa Mariana Rodríguez con reforma y campaña millonaria

Sentencian a exalcaldesa
11

Exalcaldesa de Amanalco, Edomex, recibe 70 años de prisión por homicidio de síndico

12

¡No quedes fuera! Obtén la Beca para Empezar en CdMx: 31 de diciembre, el último día