La economía cae. MAGA pierde adeptos. Trump también cae... pero la familia enriquece

La economía de Estados Unidos y el apoyo popular hacia Donald Trump han experimentado una notable caída durante su segundo mandato, con su índice de aprobación en descenso y un creciente descontento por su gestión económica, especialmente en relación con la inflación. Sin embargo, en un contraste, la riqueza de la familia Trump se ha disparado, alcanzando miles de millones de dólares a través de una serie de movimientos empresariales, principalmente en el sector de las criptomonedas, que han suscitado interrogantes sobre el entrelazamiento de los intereses públicos y privados.

Ciudad de México 17 de diciembre (SinEmbargo).– La riqueza acumulada por la familia de Donald Trump durante su segundo mandato ha alcanzado una cifra estimada de mil 800 millones de dólares (mdd) desde que regresó a la Casa Blanca, un enriquecimiento que se da a pesar de que la economía de Estados Unidos (EU) y el apoyo popular hacia Trump han caído como no se había visto en un Presidente de ese país desde Bill Clinton, incluso entre quienes se creía que eran sus seguidores más fieles del movimiento MAGA.

El periodista John Cassidy escribe en “The Financial Page”, su columna semanal en The New Yorker, cómo, dado que muchas de las empresas de Trump son de propiedad privada, “no tenemos un relato completo de sus finanzas. Pero al rastrear los anuncios de la empresa, las presentaciones oficiales y la asidua cobertura de varios medios de comunicación, surge una imagen clara: el enriquecimiento de la Primera Familia a una escala sin precedentes en la historia estadounidense”.

Esto se da en contraste con los malos números que ha gestionado Trump de la economía que han golpeado a su popularidad. Tras meses de estabilidad, expone The New York Times en un texto del lunes pasado, el índice de aprobación del Presidente Trump se desplomó a mediados de noviembre y no se ha recuperado. El motor de esta caída fue el creciente descontento en todo el espectro político con su gestión de la economía, según encuestas de Reuters e Ipsos.

El propio Trump expresó a The Wall Street Journal que no está seguro de que sus políticas económicas se traduzcan en victorias en las elecciones intermedias. En una plática con Meredith McGraw en el Journal apuntó que sus esfuerzos por asegurar inversiones en Estados Unidos no han surtido efecto del todo y "no puedo decirle cómo eso afectará al votante".

“He creado la mayor economía de la historia. Pero puede que a la gente le lleve un tiempo comprender todo esto”, dijo Trump. “Todo este dinero que está llegando a nuestro país se está construyendo ahora mismo: fábricas de automóviles, inteligencia artificial, un montón de cosas. No puedo decirles cómo eso se reflejará en el votante; lo único que puedo hacer es cumplir con mi trabajo”, comentó.

Apenas el 15 de diciembre, The Washington Post apuntó cómo en las últimas semanas, sectores de la base de Trump “lo han acusado de centrarse demasiado en los asuntos exteriores, de no abordar los problemas del coste de la vida que prometió solucionar, de alinearse demasiado con multimillonarios y magnates tecnológicos, y de resistirse a la publicación de más archivos de investigación sobre el fallecido depredador sexual Jeffrey Epstein”.

“En todo el espectro conservador, numerosos comentaristas han advertido que la coalición de Trump está debilitada y que el partido se encamina a la derrota en las elecciones intermedias de noviembre. Preocupa que la base no acuda a las urnas debido a la frustración de que Trump no ha impulsado la agenda MAGA con la suficiente intensidad. Y a otros les preocupa que las preocupaciones económicas puedan amenazar su posición ante los votantes independientes, claves para las elecciones intermedias del próximo año”, se advierte en el reportaje de Natalie Allison, Kadia Gobay Hannah Knowles en el Post.

The Economist apunta al respecto en la encuesta que realiza junto a YouGov que el índice de aprobación neta de Trump es de -16 por ciento , 2.3 puntos mayor que la semana pasada. En ese sentido, refiere que el 41 por ciento lo aprueba , el 57 por ciento lo desaprueba y el cuatro por ciento no está seguro.

La revista británica refiere al respecto que “los estadounidenses están especialmente insatisfechos con la gestión de Trump de la inflación y la economía”. Menciona que por lo mismo los demócratas han tenido cierto éxito centrándose en la "asequibilidad". “Trump lo ha denunciado como una ‘estafa’. El 9 de diciembre, celebró un mitin en el condado de Monroe (Pensilvania, que votó por él en 2024, pero por Joe Biden, su rival, en 2020), durante el cual debía exponer su enfoque sobre el coste de la vida. Rápidamente se salió del guion, calificando la asequibilidad de ‘engaño’. Es poco probable que esto tenga buena acogida”.

“Trump fue reelegido en medio de una ola de pesimismo económico, anunciando a los votantes que ‘los ingresos se dispararán, la inflación desaparecerá por completo, el empleo se recuperará con fuerza y ​​la clase media prosperará como nunca antes’ durante su segundo mandato. Hasta ahora, se han sentido decepcionados. Las calificaciones de su gestión de la economía y la inflación fueron netamente positivas poco después de su investidura. Desde entonces, han caído fuertemente y de manera negativa tras sus declaraciones de guerra comercial y la consiguiente respuesta de los inversores”, señala The Economist.

La familia Trump se enriquece

Todo inició en septiembre de 2024, recuerda Cassidy, un par de meses antes de las elecciones presidenciales, cuando Donald Trump anunció que su familia se asociaría con la familia de un viejo amigo suyo, el promotor inmobiliario Steve Witkoff, y dos emprendedores digitales poco conocidos, Zachary Folkman y Chase Herro, para crear una nueva empresa de criptomonedas, World Liberty Financial (WLFI), en la que participarían sus tres hijos, Eric, Donald Jr. y Barron, menciona Cassidy en The New Yorker.

Trump promovió la venta de tokens de WLFI, declarando que las criptomonedas son algo que "tenemos que hacer". El multimillonario Justin Sun, fundador de Tron, invirtió 30 millones de dólares, a pesar de que la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) lo demandó por fraude, lo que él negó. Tras la victoria electoral, Trump se negó a desinvertir en sus negocios, colocándolos en un fideicomiso revocable administrado por Eric y Donald Jr., creando un potencial conflicto de intereses.

Otros movimientos estratégicos incluyeron la incursión de Donald Jr. en el capital riesgo al unirse a 1789, un fondo que, según el New York Post, recaudó grandes sumas de fondos soberanos de Oriente Medio. Poco antes de su segunda investidura en enero de 2025, la familia lanzó las monedas meme $TRUMP y $MELANIA. El valor de estos activos se disparó tras ser anunciados en las redes sociales. Eric Trump declaró al Times que "$TRUMP es actualmente el meme digital más popular del mundo" y que "esto es sólo el comienzo".

The New Yorker expone cómo una de las primeras medidas del Presidente fue ordenar a las agencias identificar y recomendar la rescisión o modificación de regulaciones que afectaran al sector de activos digitales. En febrero, la SEC solicitó la suspensión de su demanda contra Sun, quien aumentó su participación en World Liberty a 75 millones de dólares. En marzo, Trump organizó una cumbre sobre criptomonedas y anunció planes para una "Reserva Estratégica de Bitcoin". Eric y Donald Jr. también adquirieron una participación en American Bitcoin, una empresa de minería de bitcoins que aspiraba a convertirse en la más grande del mundo y a establecer su propia reserva de bitcoins, según el Wall Street Journal.

La expansión global de la familia se centró en el Golfo Pérsico. En abril, Dar Global, una promotora inmobiliaria de propiedad saudí, anunció planes para un hotel Trump en Dubái y un complejo de golf Trump en Catar. Eric Trump estuvo presente para los anuncios. En el ámbito nacional, Donald Jr. asistió al lanzamiento del Executive Branch, un club exclusivo de Washington, del que fue identificado como copropietario. La familia también se benefició de la generosidad oficial, aceptando un Boeing 747 del gobierno de Qatar para reemplazar al Air Force One como un "regalo", a pesar de la prohibición constitucional de que los funcionarios federales acepten obsequios de gobiernos extranjeros sin el consentimiento del Congreso.

La transacción de MGX, un fondo de inversión controlado por el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos, que invirtió dos mil millones de dólares en Binance utilizando la stablecoin USD1 de World Liberty, fue fundamental para el enriquecimiento. El acuerdo inyectó dos mil millones de dólares en los libros de World Liberty, lo que podría generar rendimientos estimados por Bloomberg en ochenta millones de dólares anuales. El uso de la nueva moneda se produjo en un momento en que el fundador de Binance, Changpeng Zhao (CZ), presionaba para obtener un indulto presidencial. Dos semanas después del acuerdo, la Casa Blanca permitió a los Emiratos Árabes Unidos importar chips informáticos avanzados que anteriormente habían estado sujetos a restricciones de exportación estadounidenses, según el Times. En julio, el Congreso aprobó la Ley GENIUS, que creó un marco regulatorio para las monedas estables.

Ciertamente Existen diversas estimaciones sobre las ganancias de la familia. Reuters indicó unos 800 millones de dólares en los primeros seis meses del año por la venta de criptomonedas. El Financial Times situó la cifra en más de mil millones en los 12 meses previos a octubre de 2025. Al sumar las ganancias de empresas no relacionadas con criptomonedas, el Center for American Progress calcula el total de ingresos desde su reelección en mil 800 millones de dólares.

Sin embargo, el valor de mercado de los criptoactivos, incluido el patrimonio familiar estimado en cinco mil millones de dólares en septiembre, ha caído drásticamente: $TRUMP perdió aproximadamente un 80 por ciento y las acciones de American Bitcoin cayeron más del 75 por ciento. A pesar de la caída, la familia conserva las ganancias en efectivo. Por otro lado, el Financial Times informó que una startup de tierras raras vinculada a Donald Jr.'s 1789 recibió un préstamo del Pentágono de 620 millones de dólares, lo que, junto con otros contratos de la administración para empresas de 1789, plantea interrogantes sobre el entrelazamiento de lo público y lo privado.