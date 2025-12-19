Autoridades detienen a "Delta 1" en Jalisco y desmantelan narcolaboratorio en Durango

Redacción/SinEmbargo

19/12/2025 - 3:10 pm

Las autoridades detuvieron a "Delta 1", un líder del CJNG, en Jalisco y desmantelaron un laboratorio clandestino usado para la elaboración de drogas en Durango.

"Delta 1", señalado como presunto líder de una célula del CJNG y responsable de la expansión de la organización criminal en Michoacán, fue detenido por autoridades federales en Zapopan.

Ciudad de México, 19 de diciembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó este viernes que autoridades federales llevaron a cabo dos operativos que derivaron en la detención del presunto líder de un grupo criminal vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Jalisco y en el desmantelamiento de un laboratorio clandestino usado para la elaboración de drogas en Durango.

El titular de la dependencia, Omar García Harfuch, detalló que el sujeto aprehendido fue identificado como Armando "N", alias "Delta 1", quien es señalado como jefe de "Los Deltas", un brazo armado del CJNG, que está relacionado con delitos como homicidios, secuestros, extorsiones y tráfico de drogas a Estados Unidos (EU).

Cabe mencionar que esta es la tercera ocasión en la que el hombre mencionado es detenido por autoridades debido a su relación con el cártel. El primer arresto ocurrió en junio del 2020, mientras que la segunda detención se dio en 2024. En ambas ocasiones fue liberado por orden de un Juez federal.

La SSPC detalló en un comunicado que, como parte de las labores de investigación para detener a generadores de violencia, agentes de seguridad identificaron y dieron seguimiento a un hombre señalado como líder de un grupo criminal que opera en distintos municipios de la entidad jalisciense.

Una vez que los agentes reunieron los datos de prueba necesarios, obtuvieron una orden de reaprehensión en su contra por delitos contra la salud en la modalidad de posesión de metanfetamina con fines de comercio.

Derivado de lo anterior, agentes federales que realizaban recorridos de seguridad ubicaron a "Delta 1", presunto operador del CJNG, en la colonia Colinas de Atemajac del municipio de Zapopan, por lo que tras corroborar su identidad procedieron con su detención.

Armando "N" fue informado de sus derechos de Ley y puesto a disposición del Ministerio Público (MP) correspondiente para que determine su situación jurídica.

En una acción distinta, autoridades federales localización y desmantelaron un laboratorio clandestino que era usado para la elaboración de drogas sintéticas, el cual estaba ubicado a 10 kilómetros de Tepehuanes, en el estado de Durango.

Como resultado de esta acción, los agentes aseguraron en el lugar cuatro reactores, 12 destiladores, ollas, bidones, 250 bultos de sosa cáustica, galones con tolueno y otras sustancias químicas, además de utensilios de trabajo y maquinaria.

En los operativos que llevaron a la detención de un líder del CJNG en Jalisco y al desmantelamiento de un narcolaboratorio en Durango, participaron elementos de la SSPC, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), de la Secretaría de Marina (Semar), de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Guardia Nacional (GN).

