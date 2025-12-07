Las autoridades desarticulan célula de CJNG en Chiapas; Harfuch confirma 12 detenidos

García Harfuch destacó que el operativo en San Cristóbal permitió frenar células del CJNG y reforzar la seguridad en la región.

Ciudad de México, 7 de diciembre (SinEmbargo).- Autoridades federales y estatales realizaron un operativo en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, que derivó en la detención de 12 personas que dijeron pertenecer al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, anunció la captura en su cuenta de X y detalló que el operativo fue encabezado por la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), en coordinación con la Fiscalía de Chiapas, la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Marina (Semar).

La acción conjunta incluyó aseguramientos de armas, drogas, vehículos y equipo táctico, y fue presentada como un golpe directo a las células criminales que operaban en la región.

"Gracias a esta acción de la Fuerza Interinstitucional Conjunta, se inhiben generadores de violencia, se desarticulan células criminales y se fortalece la seguridad del Pueblo de Chiapas", publicó Harfuch.

En un operativo coordinado en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, la Fuerza de Reacción Inmediata PAKAL, en conjunto con @FGEChiapas, @FGRMexico @SSPCMexico, @SEDENAmx, @GN_MEXICO_ y @SEMAR_mx, detuvieron a 12 personas que dijeron pertenecer al CJNG, asegurando armas largas y… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) December 7, 2025

Por su parte, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) informó en un comunicado que los detenidos fueron identificados como Genaro “N”, Juan Miguel “N”, Sergio “N”, Francisco “N”, José G “N”, José A “N”, Luis “N”, Ángel “N”, Yoselin “N”, Darwin “N”, Emanuel “N” y Diego “N”.

Durante la acción se aseguraron cuatro armas largas tipo AK-47, un arma corta, chalecos tácticos, un vehículo Mazda sin placas, 90 dosis de mariguana, 60 dosis de cristal, una báscula gramera digital y dinero en efectivo.

"Tras su detención, los 12 presuntos involucrados fueron puestos a disposición del órgano jurisdiccional correspondiente, bajo la conducción jurídica de la Fiscalía General de la República, para determinar su situación legal conforme a derecho", confirmó .

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrendó que este operativo se realizó bajo una política de coordinación institucional y con el compromiso de garantizar la paz y la seguridad en Chiapas.