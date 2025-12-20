Bermúdez Requena seguirá preso; Jueza federal niega amparo al líder de La Barredora

Bermúdez Requena habría utilizado la Secretaría de Seguridad Pública de Tabasco para coordinar actividades como tráfico de combustible, extorsión y narcomenudeo.

Ciudad de México, 19 de diciembre (SinEmbargo).-Una Jueza federal negó el pasado 15 de diciembre el amparo que solicitó el exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, para evitar su vinculación a proceso por los delitos de asociación delictuosa, secuestro exprés y extorsión.

La medida adoptada por la juzgadora implica que el exlíder del cártel La Barredora permanecerá encarcelado mientras se desarrolla el proceso penal en su contra.

La Jueza Primero de Distrito del Estado de Tabasco, Sandra Adriana Carbajal Díaz, también rechazó protegerlo contra la prisión preventiva oficiosa que le fue impuesta como parte de dicho proceso penal.

Carbajal Díaz tomó está determinación al considerar que el Juez de control de Tabasco, que lo vinculó a proceso y dictó dicha medida cautelar, fundó y motivó debidamente su resolución, por lo que el amparo requerido por Bermúdez Requena no está justificado.

De acuerdo con la funcionaria judicial, el contenido de los datos de prueba que fueron presentados en la audiencia del 23 de septiembre que lo vinculó a proceso, permiten "establecer, hasta esta etapa procesal, los elementos de tiempo, lugar y circunstancias en que ocurrieron los hechos con apariencia de delito que se reprochan, así como la probable intervención del quejoso en su comisión”.

En consecuencia, Hernán Bermúdez seguirá en prisión en el Centro Federal de Reinserción Social Número 1, en el Altiplano, Estado de México. "El Abuelo", como también se le conoce, deberá esperar una próxima audiencia programada para la próxima semana a realizarse en los juzgados locales de Tabasco.

El Fiscal de Tabasco, Óscar Tonatiuh Vázquez Landeros, señaló el pasado 1 de diciembre que la institución a su cargo continúa con la integración del expediente local. El funcionario detalló que en la audiencia a celebrarse se abordará la situación jurídica de las propiedades incautadas al exfuncionario.

Bermúdez Requena permanece en el penal del Altiplano desde su detención en Paraguay, el 13 de septiembre de 2025. Está procesado por asociación delictuosa, extorsión y secuestro agravado, acusaciones que podrían derivar en una pena superior a los cien años de prisión.

La investigación sobre “La Barredora”, un grupo delictivo vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y con operaciones en Tabasco, reveló presuntos actos de infiltración en las estructuras de seguridad estatales.