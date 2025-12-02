Audiencia de Bermúdez Requena será pronto: Fiscal de Tabasco; se revisarán sus bienes

La Fiscalía estatal continúa integrando la carpeta y confirmó que la audiencia se celebrará en los próximos días, mientras los amparos quedan en manos de la FGR.

Ciudad de México, 1 de diciembre (SinEmbargo).- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Tabasco confirmó que la audiencia pendiente de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad estatal y presunto líder de "La Barredora", tendrá lugar este mes de diciembre, donde se definirá el manejo de los bienes que fueron asegurados tras su captura y que podrían pasar a un procedimiento de extinción de dominio.

El Fiscal Óscar Tonatiuh Vázquez Landeros señaló que la institución continúa con la integración del expediente local y aclaró que los temas relacionados con amparos están en manos de la Fiscalía General de la República (FGR).

“Seguimos trabajando en ello, estamos en una etapa de integración [...] lo referente a los amparos es parte de las obligaciones que recaen en la FGR”, indicó.

El funcionario estatal reiteró que la audiencia ocurrirá “en estos días”, aunque dijo no contar aún con la fecha precisa. Durante esta sesión también se abordará la situación jurídica de las propiedades incautadas al exfuncionario.

Bermúdez Requena permanece en el penal del Altiplano desde su detención en Paraguay, el 13 de septiembre de 2025. Está procesado por asociación delictuosa, extorsión y secuestro agravado, acusaciones que podrían derivar en una pena superior a los cien años de prisión.

La investigación sobre “La Barredora”, un grupo delictivo vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y con operaciones en Tabasco, reveló presuntos actos de infiltración en las estructuras de seguridad estatales.

Documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) apuntan a que Bermúdez habría utilizado la Secretaría de Seguridad Pública para coordinar actividades como tráfico de combustible, extorsión y narcomenudeo.

El caso también tuvo repercusiones políticas para el entonces Gobernador Adán Augusto López Hernández, ahora Senador, quien se deslindó de su excolaborador y calificó los señalamientos en su contra como parte de una “campaña de desinformación” impulsada por adversarios.

Mientras tanto, continúan las detenciones de otros presuntos operadores del grupo, entre ellos Leonardo Arturo Leyva Ávalos, alias “El Vampiro” y “El Lic”.