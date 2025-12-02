Audiencia de Bermúdez Requena será pronto: Fiscal de Tabasco; se revisarán sus bienes

Redacción/SinEmbargo

01/12/2025 - 9:49 pm

Fiscalía de Tabasco cita a Requena a audiencia.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Hernán Bermúdez Requena promueve amparo para frenar segunda orden de aprehensión

Jueza niega suspensión a hijo de Bermúdez Requena: sus cuentas seguirán bloqueadas

La Fiscalía estatal continúa integrando la carpeta y confirmó que la audiencia se celebrará en los próximos días, mientras los amparos quedan en manos de la FGR.

Ciudad de México, de diciembre (SinEmbargo).- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Tabasco confirmó que la audiencia pendiente de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad estatal y presunto líder de "La Barredora", tendrá lugar este mes de diciembre, donde se definirá el manejo de los bienes que fueron asegurados tras su captura y que podrían pasar a un procedimiento de extinción de dominio.

El Fiscal Óscar Tonatiuh Vázquez Landeros señaló que la institución continúa con la integración del expediente local y aclaró que los temas relacionados con amparos están en manos de la Fiscalía General de la República (FGR).

“Seguimos trabajando en ello, estamos en una etapa de integración [...] lo referente a los amparos es parte de las obligaciones que recaen en la FGR”, indicó.

El funcionario estatal reiteró que la audiencia ocurrirá “en estos días”, aunque dijo no contar aún con la fecha precisa. Durante esta sesión también se abordará la situación jurídica de las propiedades incautadas al exfuncionario.

Bermúdez Requena permanece en el penal del Altiplano desde su detención en Paraguay, el 13 de septiembre de 2025. Está procesado por asociación delictuosa, extorsión y secuestro agravado, acusaciones que podrían derivar en una pena superior a los cien años de prisión.

La investigación sobre “La Barredora”, un grupo delictivo vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y con operaciones en Tabasco, reveló presuntos actos de infiltración en las estructuras de seguridad estatales.

Documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) apuntan a que Bermúdez habría utilizado la Secretaría de Seguridad Pública para coordinar actividades como tráfico de combustible, extorsión y narcomenudeo.

El caso también tuvo repercusiones políticas para el entonces Gobernador Adán Augusto López Hernández, ahora Senador, quien se deslindó de su excolaborador y calificó los señalamientos en su contra como parte de una “campaña de desinformación” impulsada por adversarios.

Mientras tanto, continúan las detenciones de otros presuntos operadores del grupo, entre ellos Leonardo Arturo Leyva Ávalos, alias “El Vampiro” y “El Lic”.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jaime García Chávez

La paz de la tiranía a nadie sirve

"La herencia de López Obrador, de sostenerse atizando al fuego de la caldera polarizadora y explícitamente colocarse...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

EU va contra Maduro y por los recursos de Venezuela

"Estados Unidos quiere los recursos venezolanos. Con más de 303 mil millones de barriles de petróleo probados,...
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

La mufaste

"A diferencia de lo que creí, existe hace mucho, no es una novedad. Mufar significa pasarle la...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Susan Crowley

El poder de la conversación

"El arte de la conversación fluye, transmuta en nuevas ideas, se renueva en su propio acontecer, abre...
Por Susan Crowley
+ Sección

Opinión en Video

El Fiscal del fiasco
Por Alejandro Páez Varela

El Fiscal del fiasco

¿Economía en problemas? Sí, pero no tanto
Por Jorge Zepeda Patterson

¿Economía en problemas? Sí, pero no tanto

Jubilación dorada
Por Muna D. Buchahin

Jubilación dorada

Expulsan al Santa de Coca
Por Alejandro Calvillo

Expulsan al Santa de Coca

Y ¿para cuándo el desafuero de “Alito” Moreno?
Por Pedro Mellado Rodríguez

Y ¿para cuándo el desafuero de “Alito” Moreno?

Krauze, Castañeda, PRIAN: háganse responsables del Frankenstein fascista
Por Héctor Alejandro Quintanar

Krauze, Castañeda, PRIAN: háganse responsables del Frankenstein fascista

Los insultos contra la 4T
Por Fabrizio Mejía Madrid

Los insultos contra la 4T

El peligroso Cártel del Corazón Partío
Por Juan Carlos Monedero

El peligroso Cártel del Corazón Partío

¿Qué le pasó a Enrique Krauze?
Por Mario Campa

¿Qué le pasó a Enrique Krauze?

¿Cómo conseguir una pareja estable?
Por Óscar de la Borbolla

¿Cómo conseguir una pareja estable?

+ Sección

Galileo

Un estudio identificó cómo la citocina IL-1B activa un circuito cerebral que induce aislamiento social durante infecciones, separándolo del letargo físico.

¿Por qué preferimos estar solos cuando nos enfermamos? Un nuevo estudio lo explica

Estudio revela que la apnea del sueño sin tratar eleva el riesgo de desarrollar Parkinson

La apnea del sueño sin tratar eleva el riesgo de desarrollar Parkinson, dice estudio

Lo que comes podría ser clave en la salud de tu corazón. Algunos alimentos que forman parte de tu rutina esconden compuestos naturales que ayudan al organismo.

¿Quieres cuidar tu corazón? Estos 15 alimentos pueden ayudar si los sumas a tu dieta

En México, cada año nacen cerca de 200 mil bebés prematuros. Cuando son abandonados deben salir adelante sin acceso a leche materna, vital para su recuperación.

Laboratorio mexicano produce leche humana en polvo para ayudar a bebés vulnerables

Un nuevo estudio clínico demostró científicamente que el kimchi, un alimento fermentado tradicional coreano mejora la función de las células inmunes humanas.

Estudio revela que el kimchi ayuda a equilibrar y fortalecer el sistema inmunológico

Oncología

Nuevas tecnologías permiten detección precoz del cáncer y estudio de primeras fases

Científicos descubren que la gripe aviar es resiste a la fiebre; ¿qué peligros hay?

Científicos descubren que gripe aviar es resistente a la fiebre: ¿Qué peligros hay?

Instagram

¿Cuáles son los síntomas de un adicto a Instagram? Una investigación de EU lo indica

Un estudio señala que nuestro cerebro mapea en el cuerpo la sensación del dolor cuando lo observamos en una película aunque no lo experimentos físicamente.

¿Por qué te estremece ver dolor en una película? Científicos lo revelan en estudio

Una diminuta molécula podría acabar con las bacterias inmunes a los antibióticos

Una diminuta molécula podría acabar con las bacterias inmunes a los antibióticos

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Donald Trump
1

Se desploma la popularidad de Trump. Y sus acciones, y sus criptomonedas. ¿Por qué?

Un Juez federal otorgó una suspensión provisional a los casinos en línea de Salinas Pliego para poder operar.
2

Juez ordena reactivar casinos en línea de Ganador Azteca, propiedad de Salinas Pliego

Si estás suscrito a Netflix debes estar alerta, ya que la Policía Cibernética de la SSC-CdMx alertó por nuevos fraudes que buscan engañar a suscriptores.
3

¿Eres suscriptor de Netflix? La SSC-CdMx alerta por nueva forma de fraude a usuarios

Singapur y México formalizaron el establecimiento de una Embajada del país asiático en la capital mexicana.
4

Confiamos en México: Singapur. Abrirá aquí primera Embajada en país de habla hispana

5

Joaquín Guzmán López, "El Güero", acepta que secuestró a "El Mayo" para dárselo a EU

6

Emma Coronel se disculpa con víctimas de violencia y dice que "El Chapo" no es malo

7

Grecia Quiroz reacciona a ofensas en su contra; "sigan desgastándose en tirar", dice

Harfuch concentra las principales funciones para reducir la violencia
8

#PuntosyComas ¬ Harfuch concentra las principales funciones para reducir la violencia

Con motivo del séptimo aniversario de la 4T, Morena hizo un llamado a la ciudadanía a asistir a la movilización convocada por la Presidenta Sheinbaum.
9

Morena celebra 7 años de la 4T; llama a acompañar a Sheinbaum el 6 de diciembre

Alejandro Gertz Manero
10

VERSUS ¬ Una embajada es mucho para Gertz: consumió 7 años por su ambición y egoísmo

Hace ya tiempo que alguien me dijo que el Fiscal Gertz Manero despachaba con una bata de seda y parece que era así. Pero era literal, y era en sentido figurado.
11

El Fiscal del fiasco

Trump confirma su asistencia al sorteo del Mundial 2026 de la FIFA
12

La Casa Blanca confirma que Trump asistirá al sorteo del Mundial 2026 de la FIFA

13

Expulsan al Santa de Coca

El Senado publicó la lista de 43 aspirantes a suceder a Gertz Manero al frente de la FGR.
14

El Senado recibe registro de 43 aspirantes a dirigir la FGR; figuran Godoy y Almaguer

El Gobierno de la CdMx confirmó este lunes el lamentable fallecimiento de Margarita Molina Ríos, madre de la Jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada Molina.
15

Margarita Molina, madre de Brugada, fallece; CSP y funcionarios expresan condolencias

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Fiscalía de Tabasco cita a Requena a audiencia.
1

Audiencia de Bermúdez Requena será pronto: Fiscal de Tabasco; se revisarán sus bienes

Si estás suscrito a Netflix debes estar alerta, ya que la Policía Cibernética de la SSC-CdMx alertó por nuevos fraudes que buscan engañar a suscriptores.
2

¿Eres suscriptor de Netflix? La SSC-CdMx alerta por nueva forma de fraude a usuarios

Harfuch concentra las principales funciones para reducir la violencia
3

#PuntosyComas ¬ Harfuch concentra las principales funciones para reducir la violencia

Con motivo del séptimo aniversario de la 4T, Morena hizo un llamado a la ciudadanía a asistir a la movilización convocada por la Presidenta Sheinbaum.
4

Morena celebra 7 años de la 4T; llama a acompañar a Sheinbaum el 6 de diciembre

Donald Trump
5

Se desploma la popularidad de Trump. Y sus acciones, y sus criptomonedas. ¿Por qué?

Trump confirma su asistencia al sorteo del Mundial 2026 de la FIFA
6

La Casa Blanca confirma que Trump asistirá al sorteo del Mundial 2026 de la FIFA

7

Grecia Quiroz reacciona a ofensas en su contra; "sigan desgastándose en tirar", dice

El Gobierno de la CdMx confirmó este lunes el lamentable fallecimiento de Margarita Molina Ríos, madre de la Jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada Molina.
8

Margarita Molina, madre de Brugada, fallece; CSP y funcionarios expresan condolencias

El envío de remesas a México cayó en octubre, anunció el Banco de México (Banxico), por lo que suma siete meses consecutivos de descensos.
9

Envío de remesas a México cae 1.7% anual en octubre: Banxico; hila 7 meses a la baja

En el marco de la implementación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, autoridades lograron la detención de ocho presuntos delincuentes.
10

Autoridades detienen a 8 en Michoacán; les aseguran armas y desmantelan 2 campamentos

El Senado publicó la lista de 43 aspirantes a suceder a Gertz Manero al frente de la FGR.
11

El Senado recibe registro de 43 aspirantes a dirigir la FGR; figuran Godoy y Almaguer

Autoridades federales y estatales de Tamaulipas desarticularon una banda dedicada a la extorsión que operaba dentro de un penal en Reynosa.
12

Una banda de extorsionadores es desarticulada en Tamaulipas; operaba desde un penal