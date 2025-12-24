Un Juez otorga 3 meses más para investigación complementaria contra Bermúdez Requena

Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de seguridad de Tabasco, es acusado de los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro agravado.

Ciudad de México, 24 de diciembre (SinEmbargo).- Un Juez federal determinó ampliar por tres meses más la investigación complementaria que se sigue contra Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, por lo que el Ministerio Público (MP) tiene hasta el próximo 24 de marzo de 2026 para reunir y aportar las pruebas para sustentar las acusaciones contra el exfuncionario estatal, a quien se identifica como líder de la organización criminal conocida como La Barredora.

El martes 23 de diciembre, durante una audiencia virtual, desde la sala de juicios orales de la región 9 de Villahermosa, Tabasco, el juzgador determinó otorgar a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Tabasco la ampliación del plazo. La dependencia argumentó la necesidad de robustecer las pruebas en contra de Bermúdez Requena, quien se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1 “El Altiplano”, en Almoloya de Juárez, Estado de México (Edomex), bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

Bermúdez Requena, también conocido como "El Abuelo" o "El Comandante H", fue detenido en Paraguay, en una operación conjunta entre autoridades del país sudamericano y encabezada por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Marina, la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional, y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Actualmente permanece en el penal del Altiplano.

Al exsecretario de Seguridad de Tabasco, asignado al cargo por el entonces Gobernador Adán Augusto López, se le acusa de los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro agravado, los cuales podrían derivar en una pena superior a los 100 años de prisión. La investigación sobre La Barredora, un grupo delictivo vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y con operaciones en Tabasco, reveló presuntos actos de infiltración en las estructuras de seguridad estatales.

La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que Bermúdez Requena es investigado desde el 2024 tras ser señalado como presunto líder del grupo criminal La Barredora. Incluso, desde 2006 había alertas sobre la carrera delictiva de Hernán Bermúdez. Así lo demuestran textos periodísticos, testimonios y documentos de inteligencia militar —que salieron a la luz tras la filtración masiva de Guacamaya Leaks en el año 2022— que dan cuenta de cómo había señalamientos que involucraban a Bermúdez Requena con el crimen organizado, además de otros antecedentes criminales.

Ese 2006, Hernán Bermúdez fue detenido por la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO, de la hoy extinta Procuraduría General de la República (PGR), por su presunta participación en el secuestro y asesinato del ganadero Ponciano Vázquez Lagunes. Bermúdez fue detenido junto a otras cuatro personas; pero la denuncia no prosperó y fue liberado.

En 2021, dos años después de haber sido designado por Adán Augusto López Hernández como Secretario de Seguridad de Tabasco, documentos del Ejército mexicano, difundidos por la filtración de Guacamaya Leaks, lo señalaban como una pieza clave en el entramado criminal de Tabasco. En los documentos aparecía como parte de las autoridades que daban órdenes a los grupos delictivos y, ya un año más tarde, era descrito como el jefe de La Barredora, la célula local del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que terminó en una guerra que sembró el caos y la violencia en el estado.

-Con información de Obed Rosas