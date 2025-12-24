Un Juez otorga 3 meses más para investigación complementaria contra Bermúdez Requena

Redacción/SinEmbargo

24/12/2025 - 3:26 pm

Bermúdez Requena recibió una suspensión definitiva que le otorgó un Juez contra la orden de aprehensión por delincuencia organizada y secuestro agravado.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Bermúdez Requena seguirá preso; Jueza federal niega amparo al líder de La Barredora

DATOS ¬ Adán ayudó a la familia de Hernán Bermúdez a registrar más de 10 empresas

Autoridades detienen a exsecretario de Teapa; sería parte de La Barredora de Bermúdez

Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de seguridad de Tabasco, es acusado de los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro agravado.

Ciudad de México, 24 de diciembre (SinEmbargo).- Un Juez federal determinó ampliar por tres meses más la investigación complementaria que se sigue contra Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, por lo que el Ministerio Público (MP) tiene hasta el próximo 24 de marzo de 2026 para reunir y aportar las pruebas para sustentar las acusaciones contra el exfuncionario estatal, a quien se identifica como líder de la organización criminal conocida como La Barredora.

El martes 23 de diciembre, durante una audiencia virtual, desde la sala de juicios orales de la región 9 de Villahermosa, Tabasco, el juzgador determinó otorgar a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Tabasco la ampliación del plazo. La dependencia argumentó la necesidad de robustecer las pruebas en contra de Bermúdez Requena, quien se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1 “El Altiplano”, en Almoloya de Juárez, Estado de México (Edomex), bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

Bermúdez Requena, también conocido como "El Abuelo" o "El Comandante H", fue detenido en Paraguay, en una operación conjunta entre autoridades del país sudamericano y encabezada por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Marina, la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional, y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Actualmente permanece en el penal del Altiplano.

El titular de la FGR dio a conocer que Hernán Bermúdez Requena se negó a declarar respecto a su presunto vínculo con el grupo criminal La Barredora. 
Hernán Bermúdez Requena fue detenido en Paraguay y extraditado a México. Foto: Senad Paraguay

Al exsecretario de Seguridad de Tabasco, asignado al cargo por el entonces Gobernador Adán Augusto López, se le acusa de los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro agravado, los cuales podrían derivar en una pena superior a los 100 años de prisión. La investigación sobre La Barredora, un grupo delictivo vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y con operaciones en Tabasco, reveló presuntos actos de infiltración en las estructuras de seguridad estatales.

La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que Bermúdez Requena es investigado desde el 2024 tras ser señalado como presunto líder del grupo criminal La Barredora. Incluso, desde 2006 había alertas sobre la carrera delictiva de Hernán Bermúdez. Así lo demuestran textos periodísticos, testimonios y documentos de inteligencia militar —que salieron a la luz tras la filtración masiva de Guacamaya Leaks en el año 2022— que dan cuenta de cómo había señalamientos que involucraban a Bermúdez Requena con el crimen organizado, además de otros antecedentes criminales.

Ese 2006, Hernán Bermúdez fue detenido por la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO, de la hoy extinta Procuraduría General de la República (PGR), por su presunta participación en el secuestro y asesinato del ganadero Ponciano Vázquez Lagunes. Bermúdez fue detenido junto a otras cuatro personas; pero la denuncia no prosperó y fue liberado.

En 2021, dos años después de haber sido designado por Adán Augusto López Hernández como Secretario de Seguridad de Tabasco, documentos del Ejército mexicano, difundidos por la filtración de Guacamaya Leaks, lo señalaban como una pieza clave en el entramado criminal de Tabasco. En los documentos aparecía como parte de las autoridades que daban órdenes a los grupos delictivos y, ya un año más tarde, era descrito como el jefe de La Barredora, la célula local del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que terminó en una guerra que sembró el caos y la violencia en el estado.

-Con información de Obed Rosas

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Adela Navarro Bello

Sin elección del pueblo, designan jueces

"En lugar de esperar en Baja California al 2027 para elegir jueces civiles y laborales en la...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Tierras raras

"Ahora que nos hemos dado cuenta de la importancia estratégica que tendrán las tierras raras en el...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Concordia y el giro restaurativo

"La Concordia deja una lección relevante. La justicia restaurativa no es una alternativa blanda ni una renuncia...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

El declive de Estados Unidos y el “Corolario Trump"

"Estados Unidos mantiene un gran poder militar y hará lo que sea por conservar su doctrina y...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
+ Sección

Opinión en Video

Los riesgos de la economía global en 2026
Por Mario Campa

Los riesgos de la economía global en 2026

El color de nuestro tiempo
Por Óscar de la Borbolla

El color de nuestro tiempo

Regina y Ernestina
Por Ana Lilia Pérez

Regina y Ernestina

Los conspiradores
Por Alejandro Páez Varela

Los conspiradores

Umbral de corrupción
Por Muna D. Buchahin

Umbral de corrupción

María Amparo Casar representa al foxismo, no a la lucha anticorrupción
Por Héctor Alejandro Quintanar

María Amparo Casar representa al foxismo, no a la lucha anticorrupción

El gringo pirata, asesino y ladrón
Por Pedro Mellado Rodríguez

El gringo pirata, asesino y ladrón

La doctrina y el corolario no son tales
Por Lorenzo Meyer

La doctrina y el corolario no son tales

<i>Grandeza</i> de López Obrador
Por Fabrizio Mejía Madrid

Grandeza de López Obrador

¿Podría ganar la extrema derecha en México?
Por Juan Carlos Monedero

¿Podría ganar la extrema derecha en México?

+ Sección

Galileo

Investigadores descubrieron un mecanismo de curación que podría tratar lesiones de médula espinal, accidentes cerebrovasculares y afecciones neurológicas.

Investigadores descubren cómo células del cerebro ayudarían a reparar médula espinal

La ingesta de alcohol y comidas pesadas durante las fiestas decembrinas incrementa el riesgo de ataques cardíacos

Fiestas decembrinas elevan riesgo de ataques cardíacos por comida y alcohol: expertos

El Servicio de Urgencias Canario (SUC) recordó cómo actuar para salvar una vida ante el aumento de los casos de personas que se atragantan durante la Navidad.

¿Qué hacer si alguien se atraganta en la cena de Navidad? Así puedes salvarle la vida

Investigadores hallan especímenes del ajolote del Altiplano tras 15 años sin registro

Una investigación arrojó que los compuestos dialil sulfurados -moléculas ricas en azufre presentes en el ajo- tienen la capacidad de alargar la vida en ratones.

Investigadores demuestran que compuestos del ajo aumentan esperanza y calidad de vida

¿Por qué el consumo de alcohol afecta más a las mujeres? La ciencia explica el motivo

¿Por qué el consumo de alcohol afecta más a las mujeres? La ciencia explica el motivo

Durante vacaciones y Navidad es habitual acostarse y levantarse más tarde, pero este cambio altera los sistemas que regulan el sueño y provoca "jet lag social".

¿Te duermes más tarde en vacaciones? Experta revela cómo evitar el "jet lag social"

Michaela Benthaus hace historia como la primera persona en silla de ruedas que viaja al Espacio

Histórico: Michaela Benthaus, primera persona en silla de ruedas que viaja al espacio

Investigadores de la Universidad Miguel Hernández de Elche encontró una estrategia eficaz para reducir el daño del hígado causado por cirrosis.

Investigadores identifican mecanismo clave para reducir daño de hígado en la cirrosis

Investigación revela pistas sobre la alimentación humana en la Edad de Bronce

¿Cómo era la alimentación humana en la Edad del Bronce? Investigación revela pistas

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Un hombre que huía de la Policía por una denuncia de robo en el municipio de Juárez, en NL, se electrocutó al subir a un poste; está grave en el hospital.
1

VIDEO FUERTE ¬ Huye de la Policía, sube a un poste y se electrocuta en NL; está grave

Jaime Pascual "N", influencer que habría mantenido secuestrada a Doña Lety en Veracruz, fue detenido en Puebla; ahora deberá permanecer en prisión preventiva.
2

Influencer que grababa videos con Doña Lety cae en Puebla; le dan prisión preventiva

Nasry Asfura es declarado Presidente electo de Honduras
3

Nasry Asfura, otro ultra impulsado por Trump, es declarado Presidente de Honduras

El Gobierno de México cobrará a partir de enero del próximo año al menos 51 mil mdp a Grupo Salinas, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, informó el SAT.
4

Grupo Salinas debe 51 mil millones para enero: SAT. Salinas Pliego pide “por escrito”

Una Jueza de la Ciudad de México (CdMx) dictó prisión preventiva justificada contra Marco Antonio Rodríguez, exárbitro mejor conocido como "Chiquimarco".
5

Una Jueza dicta prisión preventiva a “Chiquimarco”; es acusado de violencia familiar

La Secretaria de Cultura pidió disculpas por el homenaje de hace mes y medio al exgobernador represor Rubén Figueroa; la actual Gobernadora aún guarda silencio.
6

Hace 45 días honraron a Figueroa, homicida y violador. Cultura se disculpa. Evelyn NO

Ciberdelincuentes crearon una nueva estafa con ofertas falsas de Temu para engañar a compradores y robar su información, alertó la Policía Cibernética de CdMx.
7

¡Cuidado al hacer compras en Temu! La SSC-CdMx alerta por estafas con ofertas falsas

“El Menchito”, hijo del fundador del CJNG, presentó una apelación ante una Corte federal de EU para intentar revertir la sentencia de cadena perpetua.
8

"El Menchito" apela la sentencia de cadena perpetua en su contra ante una Corte de EU

Vince Zampella, uno de creadores del videojuego "Call of Duty", murió en un accidente automovilístico mientras conducía su Ferrari en autopista de Los Ángeles.
9

VIDEO FUERTE ¬ Vince Zampella, creador de “Call of Duty”, muere al chocar en su auto

Zeferino Peña Cuéllar, alias “Don Zefe”, presunto líder y fundador de Los Zetas, fue abatido durante un enfrentamiento con agentes ministeriales en Nuevo León.
10

“Don Zefe”, presunto fundador de Los Zetas, es abatido durante enfrentamiento en NL

La titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Elena Vega Rangel, apuntó que en febrero se construirán 20 mil 564 viviendas.
11

ENTREVISTA ¬ El suelo fue botín político de los partidos por décadas, dice Edna Vega

La Presidenta Sheinbaum compartió un mensaje para desear una feliz Navidad a las y los mexicanos; recordó que no habrá "mañanera" lo que resta de la semana.
12

"¡Feliz Navidad a todo el pueblo!": Sheinbaum envía mensaje por fiestas decembrinas

El hombre asesinado al interior de un restaurante en la CdMx el domingo era Óscar Noé Medina González, alias "El Panu", quien formaba parte de "Los Chapitos".
13

El hombre asesinado en Zona Rosa es "El Panu", jefe de seguridad de "Los Chapitos"

En su paso como jefe del SAT, es decir en el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena condonó 392 mil 498 millones 585 mil 785 pesos a 9 mil 881 grandes contribuyentes.
14

En el SAT, Ortiz Mena perdonó 392 mil mdp a ricos. En la Corte intenta algo parecido

Momento en que un joven abandona a un bebé en el Edomex
15

VIDEO ¬ El abandono de un recién nacido en el Edomex destapa una cloaca de horrores

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Nasry Asfura es declarado Presidente electo de Honduras
1

Nasry Asfura, otro ultra impulsado por Trump, es declarado Presidente de Honduras

Bermúdez Requena recibió una suspensión definitiva que le otorgó un Juez contra la orden de aprehensión por delincuencia organizada y secuestro agravado.
2

Un Juez otorga 3 meses más para investigación complementaria contra Bermúdez Requena

“El Menchito”, hijo del fundador del CJNG, presentó una apelación ante una Corte federal de EU para intentar revertir la sentencia de cadena perpetua.
3

"El Menchito" apela la sentencia de cadena perpetua en su contra ante una Corte de EU

La Presidenta Sheinbaum compartió un mensaje para desear una feliz Navidad a las y los mexicanos; recordó que no habrá "mañanera" lo que resta de la semana.
4

"¡Feliz Navidad a todo el pueblo!": Sheinbaum envía mensaje por fiestas decembrinas

La titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Elena Vega Rangel, apuntó que en febrero se construirán 20 mil 564 viviendas.
5

ENTREVISTA ¬ El suelo fue botín político de los partidos por décadas, dice Edna Vega

Una Jueza de la Ciudad de México (CdMx) dictó prisión preventiva justificada contra Marco Antonio Rodríguez, exárbitro mejor conocido como "Chiquimarco".
6

Una Jueza dicta prisión preventiva a “Chiquimarco”; es acusado de violencia familiar

Jaime Pascual "N", influencer que habría mantenido secuestrada a Doña Lety en Veracruz, fue detenido en Puebla; ahora deberá permanecer en prisión preventiva.
7

Influencer que grababa videos con Doña Lety cae en Puebla; le dan prisión preventiva

Un hombre que huía de la Policía por una denuncia de robo en el municipio de Juárez, en NL, se electrocutó al subir a un poste; está grave en el hospital.
8

VIDEO FUERTE ¬ Huye de la Policía, sube a un poste y se electrocuta en NL; está grave

La Secretaria de Cultura pidió disculpas por el homenaje de hace mes y medio al exgobernador represor Rubén Figueroa; la actual Gobernadora aún guarda silencio.
9

Hace 45 días honraron a Figueroa, homicida y violador. Cultura se disculpa. Evelyn NO

La Comisión Europea condenó la decisión de Estados Unidos de vetar la entrada al país a cinco ciudadanos europeos, entre los que se encuentra Thierry Breton.
10

Comisión Europea condena veto de EU a 5 de sus ciudadanos, entre ellos Thierry Breton

La Policía Cibernética de la SSC-CdMx alertó por una nueva estafa conocida como "regalos navideños" que busca robar la información personal de las personas.
11

¡Cuidado con la estafa de los "regalos navideños"! SSC-CdMx te da tips para no caer

Zeferino Peña Cuéllar, alias “Don Zefe”, presunto líder y fundador de Los Zetas, fue abatido durante un enfrentamiento con agentes ministeriales en Nuevo León.
12

“Don Zefe”, presunto fundador de Los Zetas, es abatido durante enfrentamiento en NL