Juez dicta prisión preventiva a suegro y cuñado de Iván Archivaldo Guzmán en Jalisco

Redacción/SinEmbargo

26/12/2025 - 10:28 am

El suegro y el cuñado de Iván Archivaldo Guzmán Salazar fueron trasladados al penal de Puente Grande tras su captura en Jalisco.

Tanto "El 7" como "Don Mario" tienen cargos en su contra por delincuencia organizada, portación de armas de uso exclusivo del Ejército y diversos delitos contra la salud.

Ciudad de México, 26 de diciembre (SinEmbargo).- Un Juez de control federal impuso, como medida cautelar, prisión preventiva oficiosa contra Mario Lindoro Elenes, alias “Don Mario”, y Mario Alfredo Lindoro Navidad, alias “El 7”, el suegro y cuñado, respectivamente, de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, líder de la facción de "Los Chapitos", del Cártel de Sinaloa.

El mandamiento judicial tuvo lugar después de que ambos sujetos, a quienes se les señala como presuntos operadores financieros del grupo criminal, fueron trasladados al penal de Puente Grande, en Jalisco, al mediodía del 24 de diciembre, en medio de un fuerte operativo de seguridad de fuerzas federales, en el que participaron el Ejército y la Guardia Nacional (GN).

Tanto "El 7" como "Don Mario" tienen cargos en su contra por delincuencia organizada, portación de armas de uso exclusivo del Ejército y diversos delitos contra la salud. Ambos fueron detenidos en Zapopan, luego de trabajos de inteligencia del Gabinete de Seguridad, que identificó dos domicilios en ese municipio, "donde se resguardaban personas vinculadas a un grupo delictivo, con esto, se recopilaron datos de prueba suficientes que fueron entregados a un Juez de Control, quien otorgó las órdenes para intervenir los inmuebles".

Los familiares de Iván Archivaldo, presuntos operadores financieros de "Los Chapitos", fueron llevados a Puente Grande.
Los familiares de Iván Archivaldo, presuntos operadores financieros de "Los Chapitos", fueron llevados a Puente Grande. Foto: Fernando Carranza García, Cuartoscuro

Fue así que se desplegó un operativo interinstitucional y se ejecutaron las órdenes de cateo en domicilios en las colonias Bajío Zapopan y Vallarta Universidad, donde se detuvo a dos hombres de 44 y 69 años de edad, ambos operadores financieros de un grupo delictivo, detalló el Gabinete de Seguridad, que agregó que en los inmuebles se aseguraron cuatro armas de fuego, dosis de droga, tres vehículos de alta gama, teléfonos celulares y equipos electrónicos.

Luego de que se les dictara prisión preventiva oficiosa a los familiares de Guzmán Salazar, la defensa de estos solicitó la ampliación del plazo constitucional, por lo que en los próximos días se definirá la situación jurídica Lindoro Elenes y de Lindoro Navidad, según dio a conocer el diario El Universal.

Asedian a "Los Chapitos"

La captura del suegro y del cuñado de Iván Archivaldo Guzmán Salazar se dio unas horas después de que se reportara que el hombre que fue asesinado al interior de un restaurante en Zona Rosa, en la capital mexicana, la noche del pasado domingo no era un hotelero de Mazatlán, Sinaloa, como se rumoró al inicio, sino Óscar Noé Medina González, alias "El Panu", quien formaba parte del Cártel de Sinaloa, específicamente de la facción de "Los Chapitos".

