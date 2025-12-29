Sheinbaum designa a Miguel Torruco Garza como Subsecretario de Prevención de la SSPC

Redacción/SinEmbargo

29/12/2025 - 11:44 am

Miguel Torruco se suma a la SSPC.

Miguel Torruco Garza es licenciado en Mercadotecnia por la Universidad Iberoamericana y con una maestría en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública.

Ciudad de México, 29 de diciembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó este lunes que Miguel Torruco Garza se integrará al Gabinete federal como Subsecretario de Prevención dentro de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), tras la salida de Esthela Damián, actual Consejera Jurídica de la Presidencia.

"Lo invité y dijo que sí. Él se va a encargar de una parte de la prevención vinculada con deporte y cultura”, afirmó la mandataria.

Torruco Garza, de 37 años, es hijo de Miguel Torruco Marqués, exsecretario de Turismo durante el sexenio del Presidente Andrés Manuel López Obrador, y fue Diputado federal por Morena desde 2021 hasta 2024.

Miguel Torruco y Sheinbaum Pardo.
Miguel Torruco Garza, director nacional de Promoción al Deporte y Bienestar; Claudia Sheinbaum, Presidenta de México; Julio César Chávez González, exboxeador mexicano, y Mauricio Sulaimán Saldívar, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, durante la presentación de la Clase Nacional de Box realizada en abril. Foto: Mario Jasso, Cuartoscuro

Cabe mencionar que, Miguel Torruco Garza es licenciado en Mercadotecnia por la Universidad Iberoamericana y con una maestría en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública. Sin embargo, sobresalió al ser Comisionado Nacional Honorífico de la Comisión Nacional de Boxeo (Conabox).

Sheinbaum reconoció su trabajo en dicha comisión, desde donde se encargó de la organización de la Clase Nacional de Box en el Zócalo realizada en abril de este año.

Desde su conferencia de prensa en Palacio Nacional este lunes, la Jefa del Ejecutivo federal detalló que la incorporación del exdiputado federal a la dependencia que encabeza Omar García Harfuch se concretará a inicios de 2026.

Miguel Torruco es uno de los perfiles del denominado relevo generacional dentro del movimiento de la Cuarta Transformación.

