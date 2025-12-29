Trump confirma primer ataque terrestre en Venezuela: fue a "un muelle, ya no existe"

Trump confirmó el ataque contra un muelle en Venezuela donde hubo una gran explosión. En ese lugar, afirmó sin dar pruebas, se preparaban los barcos para transportar droga.

Ciudad de México, 29 de diciembre (SinEmbargo).– El Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, confirmó este lunes que su país atacó un muelle en Venezuela donde destruyeron una instalación relacionada con el cargamento de drogas, en el marco de la campaña estadounidense contra el narcotráfico que ha servido de pretexto para lanzar una gran operación para quedarse con su petróleo. Por primera vez ofreció detalles sobre este ataque, el primero contra un objetivo terrestre en suelo venezolano.

"No importa, pero hubo una gran explosión en el área del muelle, donde cargan los barcos con droga. Cargan los barcos con droga. Así que atacamos todos los barcos, y ahora atacamos la zona. Es la zona de implementación, ahí es donde implementan, y ya no existe", dijo Trump este lunes al recibir al Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

—¿Fue el ejército de EU o fue la CIA?—cuestionó un reportero.

—No quiero decir eso. Sé exactamente quienes fueron, pero no lo diré—respondió Trump.

Además, el mandatario estadounidense confirmó que habló recientemente con el Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pero no hubo avances significativos en los diálogos. "Hablé con él [Maduro] recientemente. Bastante reciente. Pero no mucho salió de eso", señaló ante la pregunta de la prensa.

El viernes pasado, Trump había informado de este caso en una entrevista con una estación de radio local en EU, pero había pasado desapercibido hasta hoy. "Y acabamos de destruir... ¿No sé si lo leyeron o lo vieron en algún lado? Tienen una gran planta, una gran instalación, donde envían... ¿Saben de dónde vienen los barcos? Hace dos noches lo destruimos. Así que les dimos un golpe muy duro", dijo Trump en una entrevista en el programa "The Cats & Cosby Show" de la cadena de radio 77WABC.

La referencia es a las embarcaciones que EU ha bombardeado en los últimos meses. La entrevista se realizó el viernes 26 de diciembre pasado, pero es apenas en las últimas horas en que las declaraciones de Trump han sido retomadas por el resto de medios, y todos ellos muestran confusión sobre los dichos del mandatario estadounidense. Durante el programa, los conductores tampoco pidieron los detalles, por lo que saltaron a otro tema.

Los ataques en aguas internacionales en el Caribe comenzaron a principios de septiembre y han continuado a lo largo de estos meses. Hasta ahora, EU ha realizado una treintena de bombardeos contra estas embarcaciones, a las que señala de ser barcos usados para el tráfico de drogas, sin mostrar pruebas de sus acusaciones ni darles debido proceso a las personas que viajan en ellos.

En estos bombardeos en el Caribe han muerto 105 personas y dos han sido rescatadas. Los principales críticos de estos ataques, incluidos algunos legisladores demócratas, las califican como ejecuciones extrajudiciales e incluso como posibles crímenes de guerra. Todo ello se enmarca en la Operación Lanza del Sur, con la que la Unión americana busca dar un paso más en su dominio sobre Latinoamérica.

En la región, el Presidente colombiano Gustavo Petro y la Presidenta Claudia Sheinbaum se han mostrado críticos de estos ataques. El mandatario colombiano incluso ha sugerido que las embarcaciones son pesqueras y no se trata de barcos "cargados de droga" como afirma el Gobierno de EU.

“Como ustedes saben, nosotros queremos que se cumplan todos los tratados internacionales y nosotros no estamos de acuerdo con estos ataques, como se dan”, dijo Sheinbaum por su parte en octubre.

En octubre también, Trump confirmó que había autorizado a la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) realizar operaciones encubiertas en Venezuela, en una nueva escalada de tensiones.

En las últimas semanas, Trump ha intensificado su campaña en Venezuela. EU acusa al Presidente venezolano, Nicolás Maduro, de encabezar el llamado "Cártel de los soles", y lo señala por narcotráfico, entre otros delitos. Ahora, también realiza un bloqueo total de buques petroleros. Trump afirma que el petróleo venezolano pertenece a EU.

Hace un par de semanas, Trump no descartó que su país vaya a la guerra con Venezuela, pero no dio detalles sobre el posible conflicto, aunque sí advirtió a Maduro que "sabe exactamente" lo que quiere. En los últimos días, el republicano y su administración han sido abiertos sobre las tensiones con el país sudamericano: buscan quedarse con su petróleo.

Unos días antes, el gobierno de Maduro ordenó a sus fuerzas armadas escoltar a los buques que transportan petróleo y otros hidrocarburos desde sus puertos, algo que los pondría en un posible encuentro directo con los buques de EU, un día después de que Donald Trump ordenara un bloqueo militar total y completo sobre el país sudamericano para impedir las exportaciones de su petróleo.

Esto podría provocar además que, en caso de ser interceptados, los buques petroleros no sólo provoquen un choque entre el ejército de Venezuela y el de EU, sino también que intervengan terceros interesados en Asia, principalmente China, un aliado de Maduro y que pondría aún más tensión en la mesa geopolítica del país con las mayores reservas de petróleo en el mundo.

Tanto las autoridades de Rusia y China han cuestionado las maniobras estadounidenses en el Caribe y en Venezuela, y han respaldado a Maduro.

Esta misma semana, Maduro aseguró el domingo que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) está más preparada que nunca para seguir garantizando la paz y la soberanía de la nación, en respuesta al asedio y al bloqueo militar total impuesto por EU.