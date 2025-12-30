EU difunde VIDEO de un nuevo ataque contra narcolancha en el Pacífico; hay 2 muertos

El ataque fue ejecutado en aguas internacionales del Pacífico, donde murieron dos tripulantes de una embarcación vinculada al narcotráfico.

Ciudad de México, 29 de diciembre (SinEmbargo).- El Comando Sur de Estados Unidos (EU) confirmó que este lunes llevó a cabo un ataque letal contra una embarcación vinculada al narcotráfico en aguas internacionales del Pacífico Oriental, como parte de una operación encabezada por la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear.

De acuerdo con un comunicado difundido en redes sociales, la operación fue realizada por instrucción del Secretario de Defensa, Pete Hegseth, luego de que inteligencia estadounidense identificara que la embarcación operaba para organizaciones designadas como terroristas y transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en la región.

El Comando Sur señaló que la embarcación estaba involucrada en operaciones de tráfico de drogas, por lo que se ejecutó la agresión , que dejó como saldo dos hombres muertos, a quienes calificó como “narcoterroristas”.

On Dec. 29, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations in international waters. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known… pic.twitter.com/69ywxXk30N — U.S. Southern Command (@Southcom) December 29, 2025

“No hubo bajas entre las fuerzas militares de Estados Unidos”, precisó la dependencia, al tiempo que compartió imágenes aéreas no clasificadas del momento del impacto, captadas durante la operación.

El operativo se realizó en el marco de la #OpSouthernSpear, una estrategia militar de EU enfocada en el combate al narcotráfico en el Pacífico Oriental y el Caribe, y contó con la coordinación del Departamento de Defensa y el Comando Estratégico de Estados Unidos.

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han precisado la nacionalidad de los fallecidos, ni el punto exacto del ataque, más allá de que ocurrió en aguas internacionales.