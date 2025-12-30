Salud lanza campaña “México sin lista de espera” para promover donación de órganos

La Secretaría de Salud lanzó la campaña de donación de órganos "Por un México sin lista de espera". ¿Cómo puedes registrarte y qué necesitas?

Ciudad de México, 30 de diciembre (SinEmbargo).– La Secretaría de Salud (SSa) del Gobierno de México presentó este martes la campaña de donación de órganos "Donar es trascender: Por un México sin lista de espera" a nivel nacional, para que las personas que así lo deseen puedan registrarse como donadores y ayudar a otros a sobrevivir y a mejorar su calidad de vida de forma sustancial.

"Estamos ya en posibilidades de realizar una campaña que le asegure a las personas que el órgano que va a donar va a tener un buen resultado", señaló el titular de Salud, David Kershenobich, durante la conferencia de prensa matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

La campaña se llamará "Donar es trascender". "Uno de los lemas es ‘Por un México sin lista de espera’. Infórmate, decide y compártelo con tu familia", pidió Kershenobich.

De acuerdo con el funcionario, un donante puede salvar la vida de hasta 8 personas. Además, la mayoría de los trasplantes de riñón, hígado y corazón se llevan a cabo en hospitales públicos, un 76.7 por ciento.

Kershenobich presentó la información relativa a la donación de órganos en México y cómo ha ayudado a sobrevivir a miles de personas al año.

En 2025 se realizaron dos mil 783 trasplantes de riñón. El 76 por ciento (dos mil 126 trasplantes) se hicieron en hospitales públicos. En 5 años, se han realizaron 14 mil 347 trasplantes de riñón: 10 mil 104 de donante vivo y 4 mil 243 de donantes fallecidos, con una sobrevida de 93.5 y 84.2 por ciento, respectivamente.

"Cada persona que recibe un riñón regresa a una vida prácticamente normal", destacó Kershenobich.

Durante el 2025 se han realizado 245 trasplantes de hígado, de los cuales 187 (76 por ciento) han sido en hospitales públicos. De 641 trasplantes, la supervivencia a cinco años es de 71.5 por ciento. "Si se dona un pedazo de hígado, en seis meses la persona que lo recibe y la persona que lo dona tienen un hígado normal, funcionando", señaló el titular de la SSa.

Con respecto al corazón, este año se han realizado 46 trasplantes. Del total, 45 se realizaron en hospitales públicos, incluyendo 4 trasplantes duales (corazón/riñón). La supervivencia a 4 años a nivel nacional es de 62.9 por ciento. En ese periodo, se han realizado un total de 186 trasplantes.

Este año también se han realizado 10 trasplantes de pulmón, de los cuales tres se han realizado en hospitales públicos. Son 48 trasplantes totales de pulmón en 5 años.

"Más allá de las cifras, lo que importa es la sobrevida que tienen estos pacientes con trasplantes", subrayó el funcionario.

¿Cómo registrarse para ser un donador de órganos?

Por todo ello, Kershenobich convocó a la población que así lo desee a registrarse como donantes de órganos.

Para registrarse como donador voluntario, se puede llamar directamente al teléfono del Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra): 55 5487 9902; o entrar al sitio web dv.cenatra.salud.gob.mx/registrar.php

"Es una manera de atender enfermedades crónicas terminales, que queremos prevenir, pero una vez que suceden tenemos una posibilidad terapéutica en el trasplante de órganos", dijo. Agregó que se ha avanzado en los aspectos legislativos para fomentar la donación de órganos.