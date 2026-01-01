La UNAM desarrolla una vacuna contra el cáncer de mama y algunas de sus variantes

Redacción/SinEmbargo

01/01/2026 - 5:14 am

UNAM desarrolla vacuna contra el cáncer de mama.

Uno de los investigadores de la UNAM recordó que el cáncer de mama está tipificado como la principal causa de fallecimiento en mexicanas, con una tasa proyectada de 9.9 por cada 100 mil. 

Ciudad de México, 1 de enero (SinEmbargo).- La Facultad de Química y del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se encuentra en desarrollo de una vacuna para curar el cáncer de mama e inhibir otras variantes de esa enfermedad.

Allan Noé Domínguez Romero, académico de la Facultad de Química, explicó que se ha comprobado que los biológicos, denominados Bibliotecas de Epítopos Variables (BEVs), cuentan con una “memoria inmunológica” que impiden que se vuelva a presentar la enfermedad, a pesar de que se implanten células cancerosas por segunda ocasión.

En este sentido, las vacunas también han demostrado ser eficaces para la eliminación de la metástasis de las células cancerosas, la cual representa la principal causa de fallecimiento, para lo cual se requiere la activación del sistema inmune.

El especialistas encargado de este proyecto indicó que, luego de más de una década de trabajo, se logró el desarrollo de dicha vacuna, cuyo resultado fue publicado recientemente en la revista internacional Molecular Immunology. No obstante, la detección y tratamiento tempranos mejoran la eficacia del tratamiento.

Por su parte, Karen Manucharyan, investigadora del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, enfatizó que otra de las ventajas de la vacuna es que esta podría funcionar para cualquiera de los 220 tipos de cáncer que existen, además de que su costo sería considerablemente menor a los tratamientos que se aplican actualmente, los cuales alcanzan los 200 mil millones de dólares al año en el mundo.

Manucharyan explicó que, debido a que las células cancerosas son “blancos en movimiento”, su genoma y fenotipo cambian de forma permanente, por lo que no se les puede combatir usando vacunas que no muestran ese mismo dinamismo.

En este sentido, los autores desarrollaron de la investigación desarrollaron una vacuna con miles de versiones mutadas de un antígeno silvestre relacionado a cáncer, lo cual les permite atacar a las células cancerosas, activar el sistema inmune e inducir “memoria inmunológica”.

Dado lo anterior, Domínguez Romero recordó que el cáncer de mama está tipificado como la principal causa de fallecimiento en mexicanas, con una tasa proyectada de 9.9 por cada 100 mil.

