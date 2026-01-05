PERFIL ¬ Cilia Flores, esposa de Maduro, tejió red de poder que la llevó a mira de EU

Redacción/SinEmbargo

04/01/2026 - 9:01 pm

Cuando Estados Unidos (EU) anunció el secuestro del Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, otro nombre apareció: el de su esposa, Cilia Flores. ¿Quién es?

Artículos relacionados

Artículos relacionados

AMLO a Trump: Mande al carajo a los halcones; ni Bolívar ni Lincoln avalarían tiranía

VIDEO ¬ Maduro aterriza en Nueva York tras secuestro en Venezuela por militares de EU

El ejército de EU se quedará en Venezuela para asegurar el petróleo, anuncia Trump

Con bajo perfil público, Cilia Flores construyó durante años una influencia decisiva en el chavismo y fue clave para sostener el gobierno de Nicolás Maduro tras la muerte de Hugo Chávez.

Ciudad de México, 4 de enero (SinEmbargo).- Cuando Estados Unidos (EU) anunció el secuestro y traslado del Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, otro nombre apareció junto al suyo y sorprendió a todos fuera del territorio venezolano, pero no dentro del país: el de su esposa, Cilia Flores. Para analistas, periodistas y exfuncionarios, Flores no es sólo la pareja del mandatario, sino una de las figuras con mayor peso político dentro del chavismo.

Pam Bondi, Fiscal General de Estados Unidos, informó que Flores fue acusada formalmente junto con Maduro en el Distrito Sur de Nueva York, lo que confirmó que la acción judicial estadounidense por conspiración para el narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos contra EU no se limitó al Jefe del Ejecutivo venezolano. Para Washington, la operación alcanza también al núcleo más cercano del poder chavista, del que Flores ha sido una pieza clave durante años.

¿Quién es Cilia Flores?

Cilia Flores, "Cilita", como la llama el mandatario venezolano, nació en 1956 en Tinaquillo, Cojedes, y creció en zonas populares del oeste de Caracas. Es abogada, especializada en derecho laboral y penal. Su entrada a la política ocurrió en los años 90, cuando comenzó a dar asesoría legal a Hugo Chávez y a otros militares involucrados en el intento de golpe de Estado de 1992. En ese mismo periodo conoció a Nicolás Maduro. Ambos participaron en las campañas por la liberación de Chávez y se integraron al movimiento que más tarde daría origen al chavismo. Desde entonces, su relación ha sido política y personal.

Flores fue electa Diputada en el año 2000 y consolidó su carrera dentro del Poder Legislativo. En 2006 se convirtió en la primera mujer en presidir la Asamblea Nacional, cargo desde el cual acumuló influencia y control político. Durante su gestión, prohibió el acceso de periodistas al hemiciclo y fue señalada por contratar a familiares en el Congreso, acusaciones que siempre negó como actos de corrupción y atribuyó a campañas de desprestigio.

El poder detrás del trono

Tras la muerte de Hugo Chávez en 2013, el papel de Flores se volvió aún más relevante. Maduro asumió la Presidencia en un contexto de disputas internas dentro del chavismo, y Flores aportó una base política propia, lealtades institucionales y experiencia en el manejo del aparato del Estado.

Analistas citados por The New York Times señalan que Flores ayudó a consolidar el control del Ejecutivo sobre el Poder Judicial y otras instituciones clave, colocando a aliados y familiares en posiciones estratégicas. Ese trabajo, realizado lejos del foco público, le dio fama de ser una figura temida incluso dentro del propio chavismo.

“Ella es una figura fundamental en la corrupción en Venezuela, absolutamente fundamental, y especialmente en la estructura del poder”, dijo Zair Mundaray, exfiscal venezolano, al diario estadounidense.

Cuando Maduro llegó al poder, decidió recuperar la figura de la primera dama, ausente durante el gobierno de Chávez, pero rebautizó el cargo como “primera combatiente”, al considerar que “primera dama” era un concepto elitista.

En la práctica, sin embargo, Flores redujo sus apariciones públicas. Evitó competir políticamente con su esposo y adoptó un perfil más discreto. Para politólogos consultados por CNN, ese bajo perfil no implicó una pérdida de poder, sino una forma distinta de ejercerlo.

“Para muchos es el poder detrás del trono”, explicó la politóloga Carmen Arteaga. “No compite por el espacio, pero es una asesora de primer nivel”.

Sanciones y escándalos familiares

El nombre de Cilia Flores volvió al centro de la polémica en 2015, cuando dos de sus sobrinos fueron detenidos por la Administración de Control de Drogas (DEA) en Haití y posteriormente condenados en EU por conspirar para traficar cocaína. Ella calificó el hecho como un secuestro, pero ambos cumplieron condenas en Nueva York hasta su liberación en 2022, como parte de un intercambio de prisioneros.

En 2018, Canadá y EU la sancionaron por su cercanía con el núcleo de poder de Maduro. El Departamento del Tesoro estadounidense señaló que el Presidente “se apoya en su círculo íntimo para mantenerse en el poder”, pero Maduro respondió públicamente pidiendo que no se atacara a su esposa.

Flores regresó formalmente al Poder Legislativo en 2017 como integrante de la Asamblea Constituyente y, desde 2021, es Diputada de la Asamblea Nacional. No es identificada por llevar una agenda feminista ni causas específicas, sino la línea política del chavismo.

Para especialistas, su imagen pública está hoy completamente ligada a la de Maduro: igual de polarizante, igual de cuestionada y con el mismo nivel de rechazo fuera del oficialismo.

En la campaña presidencial de 2024 volvió a aparecer con mayor frecuencia en actos públicos, incluso bailando junto a Maduro en el escenario, y el chavismo llegó a difundir una caricatura animada en la que “Cilita” acompañaba a “Súper Bigote”, el personaje inspirado en el Presidente.

Lejos de los reflectores, Cilia Flores construyó durante décadas una red de poder que la convirtió en una de las figuras más influyentes del chavismo. Su secuestro, junto a Maduro, no hizo más que confirmar lo que muchos en Venezuela ya sabían: su papel ha sido central, aunque pocas veces visible.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Rubén Martín

En Venezuela arranca otro ciclo imperialista de EU

"Con independencia de la simpatía o antipatía que se tuviera con Maduro y el régimen chavista, se...
Por Rubén Martín
Sandra Lorenzano

Tal vez sea posible

"Sí, contra viento y marea, contra los vaticinios más pesimistas y los “pájaros de mal agüero”, quiero...
Por Sandra Lorenzano
Jorge Alberto Gudiño Hernández

Una aproximación cualitativa

"Lo más simple es contar, pues comparamos numéricamente. Si, por ejemplo, un sujeto leyó 12 libros en...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Alejandro De la Garza

La batalla por la narrativa entre la 4T y el antigobiernismo

"La 4T ha convertido la narrativa en su principal instrumento de legitimación al sustentarla en un relato...
Por Alejandro De la Garza
+ Sección

Opinión en Video

Normas de papel
Por Muna D. Buchahin

Normas de papel

Los monjes budistas en el corazón de la bestia
Por Alejandro Calvillo

Los monjes budistas en el corazón de la bestia

La última dictadura argentina y las lecciones de un pingüino
Por Héctor Alejandro Quintanar

La última dictadura argentina y las lecciones de un pingüino

El fuero y los pluris deben desaparecer
Por Pedro Mellado Rodríguez

El fuero y los pluris deben desaparecer

El tren enemigo
Por Fabrizio Mejía Madrid

El tren enemigo

Doce uvas al 2026
Por Mario Campa

Doce uvas al 2026

La sabiduría del final
Por Óscar de la Borbolla

La sabiduría del final

2025: no dejar más espacio a los carroñeros
Por Juan Carlos Monedero

2025: no dejar más espacio a los carroñeros

Fue corrupción, negligencia o sabotaje
Por Álvaro Delgado Gómez

Fue corrupción, negligencia o sabotaje

"Alito" Moreno y el síndrome del “merezco abundancia”
Por Ana Lilia Pérez

"Alito" Moreno y el síndrome del “merezco abundancia”

+ Sección

Galileo

Arqueólogos descubrieron en Malaui los restos de una pira utilizada por cazadores-recolectores de África para cremar a una mujer hace unos 9,500 años.

FOTOS ¬ Arqueólogos hallan evidencia de la cremación más antigua del mundo en Malaui

Empresas de alimentos se las ingenian para ocultar azúcares añadidos en sus productos y disfrazan de "saludable" algo que no lo es.

¿Qué esconden los productos “saludables”? Guía para reconocer los azúcares añadidos

café

¿Café o té? Un nuevo estudio revela cuál es el peor para la salud de tus huesos

UNAM desarrolla vacuna contra el cáncer de mama.

La UNAM desarrolla una vacuna contra el cáncer de mama y algunas de sus variantes

Consejos para afrontar la artritis y artrosis en temporada de frío

Especialista explica cómo sobrellevar artritis y artrosis en esta temporada de frío

Un psiquiatra explica por qué la gente se deprime en Navidad.

"Depresión blanca": Un especialista explica por qué la gente se deprime en Navidad

La grasa no es tu enemiga.

La grasa no es tu enemiga: descubre el sorprendente papel del tejido adiposo

Jóvenes consumen alcohol en un bar de la Ciudad de México.

"Enero seco": Esto le pasa tu cuerpo tras un mes sin alcohol, según investigadores

Encías y el corazón.

Descuidar tus encías podría afectar tu corazón, revela un nuevo estudio científico

¿Por qué hay personas que nunca se enferman? Esto dice la ciencia

¿Por qué hay personas que nunca se enferman? Esto es lo que dicen los científicos

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Según NYT, Trump le habría ofrecido a Maduro dejar Venezuela y exiliarse en Turquía, sin embargo, no aceptó. Esto llevó a EU a buscar otra opción: Rodríguez.
1

Trump le dijo a Maduro que huyera a Turquía. No quiso. Optó por Delcy Rodríguez: NYT

Un elemento del brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Michoacán.
2

ENTREVISTA ¬ Mientras exista el CJNG, EU tiene pretexto para actuar en México: Meyer

Trump deja en el desamparo a Corina Machado y aguada la fiesta a la derecha global
3

Trump deja en el desamparo a Corina Machado y aguada la fiesta a la derecha global

4

DATOS ¬ Tiene petróleo, gas, oro, tierras raras: Venezuela es el gran pastel para EU

El ejército de Venezuela afirmó que garantiza la continuidad democrática al respaldar a Delcy Rodríguez como Presidenta encargada tras el secuestro de Maduro.
5

El ejército de Venezuela respalda a Delcy; denuncia asesinato de escoltas de Maduro

Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y España rechazaron el saqueo de Venezuela; Trump mostró ayer su intención de tomar el control del petróleo venezolano.
6

Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y España: Rechazamos el saqueo de Venezuela

FOTOS y VIDEOS ¬ De la CdMx a Caracas, manifestantes antiTrump piden liberar a Maduro
7

FOTOS y VIDEOS ¬ De la CdMx a Caracas, manifestantes antiTrump piden liberar a Maduro

Nicolás Maduro está acusado de al menos cuatro delitos relacionados con su presunta participación en operaciones para traficar cocaína desde Venezuela hacia EU.
8

¿Cuáles son los delitos por los que EU acusa a Maduro y a su familia? Aquí la lista

En México tiene que haber autonomía alimentaria.
9

ENTREVISTA ¬ La soberanía alimentaria permitirá acabar con la pobreza rural: Berdegué

El Canciller de Venezuela pidió a la Celac "dar un paso al frente" para exigir que se restaure la legalidad tras el secuestro de Maduro por EU.
10

"Callar equivale a avalar": Canciller venezolano pide a Celac dar "un paso al frente"

La apuesta del Gobierno de la Ciudad de México para 2026 es integrar la red de movilidad: trolebús, Tren Ligero, Cablebús, Metro y bicicleta como partes de un mismo sistema.
11

Tren Ajolote, más Trolebús, ciclovías y Cablebús: así se moverá la CdMx en 2026

El Presidente de EU, Donald Trump, amenazó a la Presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez: afirmó que enfrentará un “precio muy alto” si no coopera.
12

Delcy pagará un precio más alto que Maduro "si no hace lo correcto", advierte Trump

AMLO a Trump: Mande al carajo a los halcones; ni Bolívar ni Lincoln aceptarían tiranía de EU
13

AMLO a Trump: Mande al carajo a los halcones; ni Bolívar ni Lincoln avalarían tiranía

Sheinbaum descarta cualquier injerencismo de EU
14

Sheinbaum descarta nuevamente intervención de EU en México: "Saben que no es opción"

El Presidente Trump ofreció una conferencia el 3 de nero de 2026 con Marco Rubio, Secretario de Estado de EU, para hablar sobre la intervención a Venezuela
15

El golpe de Trump en Venezuela revela la sed de EU por los recursos de América Latina

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Cuando Estados Unidos (EU) anunció el secuestro del Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, otro nombre apareció: el de su esposa, Cilia Flores. ¿Quién es?
1

PERFIL ¬ Cilia Flores, esposa de Maduro, tejió red de poder que la llevó a mira de EU

Gobierno de Cuba revela que 32 connacionales fallecieron en el ataque de EU a Venezuela
2

Cuba: 32 compatriotas murieron en operación de EU en Venezuela; declara luto nacional

3

DATOS ¬ Tiene petróleo, gas, oro, tierras raras: Venezuela es el gran pastel para EU

FOTOS y VIDEOS ¬ De la CdMx a Caracas, manifestantes antiTrump piden liberar a Maduro
4

FOTOS y VIDEOS ¬ De la CdMx a Caracas, manifestantes antiTrump piden liberar a Maduro

Nicolás Maduro está acusado de al menos cuatro delitos relacionados con su presunta participación en operaciones para traficar cocaína desde Venezuela hacia EU.
5

¿Cuáles son los delitos por los que EU acusa a Maduro y a su familia? Aquí la lista

El Canciller de Venezuela pidió a la Celac "dar un paso al frente" para exigir que se restaure la legalidad tras el secuestro de Maduro por EU.
6

"Callar equivale a avalar": Canciller venezolano pide a Celac dar "un paso al frente"

El Presidente Trump ofreció una conferencia el 3 de nero de 2026 con Marco Rubio, Secretario de Estado de EU, para hablar sobre la intervención a Venezuela
7

El golpe de Trump en Venezuela revela la sed de EU por los recursos de América Latina

El Presidente de EU, Donald Trump, amenazó a la Presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez: afirmó que enfrentará un “precio muy alto” si no coopera.
8

Delcy pagará un precio más alto que Maduro "si no hace lo correcto", advierte Trump

Sheinbaum descarta cualquier injerencismo de EU
9

Sheinbaum descarta nuevamente intervención de EU en México: "Saben que no es opción"

Trump deja en el desamparo a Corina Machado y aguada la fiesta a la derecha global
10

Trump deja en el desamparo a Corina Machado y aguada la fiesta a la derecha global

El ejército de Venezuela afirmó que garantiza la continuidad democrática al respaldar a Delcy Rodríguez como Presidenta encargada tras el secuestro de Maduro.
11

El ejército de Venezuela respalda a Delcy; denuncia asesinato de escoltas de Maduro

El Centro de Detención Metropolitano (MDC, por sus siglas en inglés) de Brooklyn, en Nueva York (NY), es la prisión federal donde se encuentra Nicolás Maduro.
12

¿Cómo es la prisión donde está Maduro? También aloja a "El Mayo", Caro Quintero y más