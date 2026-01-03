VIDEO ¬ Maduro aterriza en Nueva York tras secuestro en Venezuela por militares de EU

Luego del arresto de Maduro por fuerzas de EU, Trump anunció que el Presidente de Venezuela será juzgado en una Corte de Nueva York.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 3 de enero (SinEmbargo).- El avión en el que fue transportado el Presidente Nicolás Maduro tras ser detenido por fuerzas militares de Estados Unidos (EU) en Venezuela aterrizó en un aeropuerto de Nueva York la tarde de este sábado.

El Mandatario venezolano y su esposa, Cilia Flores, fueron trasladados de la Bahía de Guantánamo, en Cuba, a territorio estadounidense a bordo de una aeronave del Departamento de Justicia de EU, la cual arribó al Aeropuerto Internacional Stewart minutos antes de las 17:00 horas tiempo local (16:00 horas tiempo de México).