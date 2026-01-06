No al intervencionismo ni al injerencismo; siempre se lo manifestamos a EU: Sheinbaum

La mandataria mexicana cuestionó la intervención de EU en Venezuela y sostuvo que ningún país puede imponerse sobre otro, sin importar su poder económico o militar.

Ciudad de México, 6 de enero (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró la mañana de este martes su rechazo a la intervención de Estados Unidos (EU) en Venezuela e insistió en que no se puede permitir que un país utilice la fuerza para llevarse a un Presidente.

"[En] eso no podemos estar de acuerdo nunca, incluso la derecha aquí, que anda buscando también sus referencias internacionales o su apoyo internacional. Es un asunto de soberanía del pueblo de Venezuela, como lo es de México o como lo es de cualquier país del mundo. No puede aprobarse eso", dijo en la conferencia de prensa matutina.

La mandataria mexicana destacó que incluso si Nicolás Maduro fuera culpable de lo que se le acusa, "que todavía está por verse”, no se puede estar de acuerdo con que un país invada a otro".

Asimismo, cuestionada sobre que el Presidente Maduro se haya declarado inocente, sólo mencionó que es interesante y aprovechó para aclarar que la Cuarta Transformación (4T) surge de su propia historia, no del chavismo, como se ha querido hacer ver desde el 2006, cuando Andrés Manuel López Obrador (AMLO) estaba en campaña.

La Jefa del Ejecutivo mostró la portada de Reforma titulada “Salpica a Mexico denuncia a Maduro”, por la que cuestionó al medio nacional: “¿Qué pretende? […] Que yo lo dejo al debate, porque es importante”.

Por otra parte, Sheinbaum Pardo –mostrando los artículos de la Constitución en su pantalla– repitió que México defiende la autodeterminación de los pueblos porque está en la Carta Magna la no intervención y la solución pacífica de controversias.

“Aunque un país sea pequeñito, frente a otro país que tenga mil millones de habitantes, si un país tiene un PIB muy pequeño, frente al que tiene un PIB muy grande, que si uno no tiene ejército frente a otro que tiene armas, no importa. En el terreno internacional todos somos iguales. Por eso se habla de la igualdad jurídica de los estados”, añadió.

Sheinbaum también aprovechó para refrendar la postura de México: "Nosotros no estamos de acuerdo con el injerencismo ni el intervencionismo, sino con la cooperación y la colaboración. Eso es lo que hemos manifestado siempre y se lo manifestamos siempre al gobierno de los Estados Unidos".