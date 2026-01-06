México plantea en la OEA las agresiones a Venezuela y los amagos de EU a otros países

El Gobierno mexicano alertó que las amenazas del Presidente Donald Trump podrían extender el conflicto más allá de Venezuela y afectar la estabilidad continental.

Ciudad de México, 5 de enero (SinEmbargo).- México exigió este martes en la Organización de los Estados Americanos (OEA) el cese inmediato de los actos de agresión contra Venezuela, y advirtió que las amenazas de Estados Unidos (EU) de expandir sus acciones militares hacia otros países ponen en grave riesgo la paz y la estabilidad del continente.

Durante una sesión extraordinaria convocada por Colombia y copatrocinada por México, el representante permanente Alejandro Encinas destacó que la crisis venezolana debe resolverse exclusivamente por vías pacíficas, mediante el diálogo y la negociación, sin injerencias ni tutelajes externos.

“Expresamos nuestra profunda preocupación por las declaraciones recientes que apuntan a una posible expansión de las acciones militares hacia otros países de la región”, dijo Encinas, al advertir que cualquier escalamiento tendría consecuencias directas sobre el bienestar de los pueblos de América Latina y el Caribe.

El Consejo Permanente de la OEA observó, a solicitud de la Misión Permanente de Perú, un minuto de silencio en memoria de todas las víctimas de violaciones de derechos humanos en Venezuela durante el mandato de Nicolás Maduro, para honrar a las víctimas y reafirmar el compromiso… pic.twitter.com/SvbgsVx5ZY — OEA (@OEA_oficial) January 6, 2026

Encinas Rodríguez recordó que el principio de no intervención es un eje histórico de la política exterior mexicana, y que la soberanía y autodeterminación de los pueblos “no son opcionales ni negociables”.

Asimismo, señaló que los hechos ocurridos en Venezuela vulneran la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Carta de la OEA, y que no pueden justificarse bajo legítima defensa.

“La intervención nunca ha traído democracia, nunca ha generado bienestar, nunca ha generado estabilidad duradera”, afirmó al evocar la experiencia histórica de América Latina.

México reiteró su llamado urgente a respetar el Derecho Internacional, a cesar y no repetir actos de agresión contra Venezuela, y a privilegiar siempre las vías pacíficas para la solución de controversias.

Finalmente, detalló que sólo un proceso inclusivo, liderado por los propios venezolanos, puede conducir a una salida democrática y sostenible.