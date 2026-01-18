El Estado debe asegurar acceso a salud: CSP; inaugura hospital del IMSS en Iztapalapa

Durante la inauguración de un hospital del IMSS en Iztapalapa, Claudia Sheinbaum señaló que el Estado tiene la obligación de garantizar el acceso a la salud.

Ciudad de México, 17 de enero (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) defendió la salud pública y afirmó que el Estado debe garantizar su acceso gratuito y de calidad, además de señalar que los gobiernos neoliberales veían a este servicio como una mercancía más.

Hoy, la mandataria federal visitó la Alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México (CdMx), con el propósito de inaugurar el Hospital General Regional No. 25 "General Ignacio Zaragoza" del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). En el evento, habló sobre los avances en materia de salud pública que se han logrado durante los gobiernos de la Cuarta Transformación (4T), luego de años de abandono por parte del neoliberalismo.

"En salud estamos haciendo un esfuerzo muy importante. Fueron demasiados años de abandono durante el llamado periodo neoliberal", mencionó Sheinbaum, e indicó que se dejó de lado la construcción de clínicas y hospitales para beneficiar a sectores privados.

Durante su presentación, la Presidenta añadió que "el Estado tiene una obligación: dar acceso a la salud y que sea el mejor de todos los servicios", y acotó que, en el pasado, "el acceso a la salud se veía como una mercancía" y los gobiernos neoliberales "llegaron a decir: 'es que, si no se paga, no se valora'".

Presidenta anuncia credencialización para sistema de salud

Además de destacar los avances que se han logrado en materia de salud durante los siete años de la 4T, la Presidenta Claudia Sheinbaum también informó que próximamente comenzará un proceso de credencialización que forma parte del plan para lograr un sistema de salud universal.

La mandataria federal explicó que dicho proceso iniciará entre mediados de febrero y marzo, además de que la credencial será otorgada a todos los mexicanos y mexicanas.

Sheinbaum apuntó que, gracias a la tarjeta, las personas "van a saber a qué clínica les corresponde ir" y que con ella se podrá tener acceso al expediente clínico, sin importar si se asiste a un centro de salud del IMSS, el ISSSTE o el IMSS Bienestar.

"Queremos que los 130 millones de mexicanos y mexicanas tengan su credencial de salud. ¿Y eso qué nos va a permitir? Ir hacia un solo sistema de salud", comentó la Presidenta mexicana, quien apuntó que el objetivo está planeado para concretarse en 2030.