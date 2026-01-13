El rector de la Universidad de Campeche es detenido por posesión simple de drogas

La casa de estudios denunció que personal ajeno a la institución intentó citar al Consejo Universitario para destituir al titular de la rectoría, por lo que se exigió respeto a su autonomía.

Ciudad de México, 13 de enero (SinEmbargo).- Elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana del Estado de Campeche detuvieron el lunes a José Alberto Abud Flores, rector de la Universidad Autónoma de Campeche (UACAM), por posesión simple de drogas.

Mediante un comunicado, la casa de estudios confirmó el arresto del rector, cuya medida fue ejecutada durante la mañana del 12 de enero dentro de las instalaciones de la UACAM, lo cual generó una confrontación entre integrantes del Consejo Universitario y las autoridades estatales.

"La comunidad universitaria de la Universidad Autónoma de Campeche, a través de sus consejeras y consejeros universitarios, expresa su más enérgico y categórico rechazo a los hechos ocurridos la mañana del día de hoy, cuando nuestro rector, el doctor José Alberto Abud Flores, fue detenido en un acto que consideramos profundamente deplorable", expresó la institución.

De acuerdo con información de las autoridades, la Policía Preventiva Estatal atendió una denuncia ciudadana de que personas armadas viajaban en el interior de una camioneta, por lo que procedieron con una revisión del vehículo y encontraron drogas, pero no se dio a conocer la cantidad ni el tipo de estupefaciente.

Por su parte, el Fiscal General del Estado de Campeche, Jackson Villacís Rosado, confirmó que en el auto viajaban José Alberto Abud Flores, su esposa y su chofer, quienes fueron detenidos.

La UACAM aseguró que, luego del arresto, “personal ajeno a esta Universidad ha intentado citar a este Consejo a una sesión, con el aparente propósito de destituir al titular de la rectoría, en una sede alterna al de esta Universidad. Tal proceder constituye una intromisión inadmisible en la vida interna de nuestra institución”.

En este sentido, la institución exigió respeto a la autonomía de la Universidad Autónoma de Campeche, cese inmediato de cualquier intento de injerencia externa en sus asuntos internos y la liberación inmediata del rector, en pleno respeto a sus derechos humanos y al debido proceso.