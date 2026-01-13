El rector de la Universidad de Campeche es detenido por posesión simple de drogas

Redacción/SinEmbargo

13/01/2026 - 3:09 am

La Universidad Autónoma de Campeche exigió respeto a su autonomía.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Exfuncionario detenido por homicidio de Manzo no era de nuestro movimiento: Grecia

Vanguardia de Saltillo denuncia acoso judicial contra su director; fue detenido hoy

Eduardo "N", excolaborador de García Luna, es detenido por peculado, anuncia la FGR

La casa de estudios denunció que personal ajeno a la institución intentó citar al Consejo Universitario para destituir al titular de la rectoría, por lo que se exigió respeto a su autonomía.

Ciudad de México, 13 de enero (SinEmbargo).- Elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana del Estado de Campeche detuvieron el lunes a José Alberto Abud Flores, rector de la Universidad Autónoma de Campeche (UACAM), por posesión simple de drogas.

Mediante un comunicado, la casa de estudios confirmó el arresto del rector, cuya medida fue ejecutada durante la mañana del 12 de enero dentro de las instalaciones de la UACAM, lo cual generó una confrontación entre integrantes del Consejo Universitario y las autoridades estatales.

"La comunidad universitaria de la Universidad Autónoma de Campeche, a través de sus consejeras y consejeros universitarios, expresa su más enérgico y categórico rechazo a los hechos ocurridos la mañana del día de hoy, cuando nuestro rector, el doctor José Alberto Abud Flores, fue detenido en un acto que consideramos profundamente deplorable", expresó la institución.

De acuerdo con información de las autoridades, la Policía Preventiva Estatal atendió una denuncia ciudadana de que personas armadas viajaban en el interior de una camioneta, por lo que procedieron con una revisión del vehículo y encontraron drogas, pero no se dio a conocer la cantidad ni el tipo de estupefaciente.

Por su parte, el Fiscal General del Estado de Campeche, Jackson Villacís Rosado, confirmó que en el auto viajaban José Alberto Abud Flores, su esposa y su chofer, quienes fueron detenidos.

La UACAM aseguró que, luego del arresto, “personal ajeno a esta Universidad ha intentado citar a este Consejo a una sesión, con el aparente propósito de destituir al titular de la rectoría, en una sede alterna al de esta Universidad. Tal proceder constituye una intromisión inadmisible en la vida interna de nuestra institución”.

En este sentido, la institución exigió respeto a la autonomía de la Universidad Autónoma de Campeche, cese inmediato de cualquier intento de injerencia externa en sus asuntos internos y la liberación inmediata del rector, en pleno respeto a sus derechos humanos y al debido proceso.

"La autonomía universitaria no es un privilegio es una conquista histórica que resguarda la pluralidad, el pensamiento crítico y la función social de la educación superior. Vulnerarla significa debilitar a la Universidad Pública y con ello, a la sociedad misma", expresó la UACAM.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

Inconstitucionalidad de la sobrerrepresentación

"La configuración actual del Congreso representa una sobrerrepresentación anticonstitucional que pone en riesgo el sistema de controles...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Altruismo sin reglas: el riesgo del cuidado animal

"La paradoja de los espacios dedicados al cuidado de los animales sin hogar: nacen del impulso de...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Jaime García Chávez

El exhorto de la UNAM por la necesaria cohesión nacional

"Quizás ahora lo que no se logre desde el poder, desde el Estado, si es que continúa...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Imperialismo sin complejos

"La nueva política internacional de Estados Unidos ahora ya no pretenderá encubrir sus ambiciones de poder y...
Por Rubén Martín
+ Sección

Opinión en Video

Extorsiones trumpianas
Por Ana Lilia Pérez

Extorsiones trumpianas

Contra la censura
Por Álvaro Delgado Gómez

Contra la censura

Qué debilita a la Presidenta. Notas.
Por Alejandro Páez Varela

Qué debilita a la Presidenta. Notas.

Manual para sobrevivir a un ataque de Trump
Por Jorge Zepeda Patterson

Manual para sobrevivir a un ataque de Trump

Anonimato
Por Muna D. Buchahin

Anonimato

¿Qué es María Corina?
Por Daniela Barragán

¿Qué es María Corina?

La derecha mexicana es trumpista
Por Héctor Alejandro Quintanar

La derecha mexicana es trumpista

Los buitres del imperio merodean sobre México
Por Pedro Mellado Rodríguez

Los buitres del imperio merodean sobre México

La era de mala vecindad
Por Lorenzo Meyer

La era de mala vecindad

El mito de Venezuela
Por Fabrizio Mejía Madrid

El mito de Venezuela

+ Sección

Galileo

La creatina es uno de los suplementos deportivos más estudiados y utilizados en el mundo del fitness y el rendimiento atlético.

¿Consumes creatina como suplemento para ejercitarte? Mitos y verdades que debes saber

Los líderes de siete países europeos defendieron que el futuro de Groenlandia sólo puede decidirlo su población y que la seguridad del Ártico debe garantizarse.

Científicos de EU exigen a Trump soltar Groenlandia, clave frente al cambio climático

Una presunta tumba prehispánica fue hallada por albañiles en San Pedro Jaltepetongo, Oaxaca. El INAH envió a un experto para autentificar el descubrimiento.

FOTOS ¬ Albañiles hallan presunta tumba mixteca en Oaxaca; el INAH la autentificará

Dormir más el fin de semana para recuperar el sueño perdido durante la semana puede ser bueno para la salud mental de los adolescentes, según una investigación.

¿Por qué adolescentes necesitan dormir más el fin de semana? Un estudio lo explica

Un estudio indica que los patrones de sueño, en particular la estabilidad de los ritmos circadianos, pueden influir en el riesgo de desarrollar demencia.

Estudio revela que dormir mal puede provocar demencia en personas de la tercera edad

Tras las celebraciones navideñas, las infecciones respiratorias vuelven a ganar protagonismo. Los expertos recomiendan buenos hábitos para sanar más rápido.

Caldos, tecitos, reposo, agua... cómo los remedios caseros funcionan contra la gripe

El orgasmo femenino puede provocar distintos fenómenos.

El orgasmo femenino puede provocar risa, llanto o dolor de pies, según un estudio

Investigadores de Estados Unidos y Canadá han descubierto que la cucaracha alemana produce endotoxinas que intensifican las reacciones alérgicas en humanos.

¿Plaga de cucarachas en casa? ¡Cuidado! Sus toxinas pueden provocar asma infantil

La UNAM desarrolla chip que replica al hígado humano para evaluar medicamentos

Experto indica que los aparatos electrónicos liberan sustancias tóxicas para las personas.

Experto explica por qué es importante apagar los aparatos electrónicos tras usarlos

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Contra la censura
1

Contra la censura

Mal gusto
2

La nueva pandemia, el mal gusto

Hoy No Circula
3

Hoy No Circula para este lunes 12 de enero de 2026 en CDMX y Edomex

En su primer periodo de gobierno (2017-2021), las extorsiones de Donald Trump contra otras naciones fueron mediante el chantaje de la imposición de aranceles.
4

Extorsiones trumpianas

Elementos de la SSC-CdMx detuvieron ayer en la Alcaldía Magdalena Contreras a un sujeto señalado por realizar disparos en contra de un hombre, el cual falleció.
5

Un sujeto mata a 2 perros por ladrarle, dueño le reclama y lo asesina. SSC lo detiene

Las políticas de odio de Trump avivan el llamado a boicotear el Mundial de futbol
6

El ICE endurece, Trump también, y los llamados a boicotear el Mundial en EU crecen

Gallardo se echa para atrás: frena Ley que favorecía candidatura de su esposa en SLP
7

Gallardo se echa para atrás: frena Ley que favorecía candidatura de su esposa en SLP

Delcy Rodríguez respondió a Donald Trump y aseguró que Venezuela es gobernado por ella, por Nicolás Maduro y por el pueblo venezolano.
8

Delcy responde a Trump: en Venezuela mando yo, el pueblo y un Presidente rehén de EU

Samuel "N" y "El Viejito" recibieron la medida de prisión preventiva por el homicidio de Carlos Manzo.
9

Juez vincula a proceso a Samuel "N" y "El Viejito", implicados en caso Carlos Manzo

Trump se autodenomina “Presidente interino de Venezuela”, y sugiere a Rubio para Cuba
10

Trump se autodenomina “Presidente interino de Venezuela”, y sugiere a Rubio para Cuba

Registro de celulares será obligatorio para mantener activo el servicio
11

Registro de celulares en México: ¿Cómo dar de alta tu número con tu CURP o INE?

Motos se han convertido en uno de los medios de transporte más usados.
12

Motos: la selva de las dos ruedas

Hoy No Circula Sabatino
13

Hoy No Circula Sabatino 10 de enero: restricciones vehiculares en CDMX y Edomex

Marco Rubio, Secretario de Estado de EU, en conferencia de prensa el 3 de enro de 2026
14

CLOSE UP ¬ Cubano, joven, un posible sucesor en EU: quién es el poderoso Marco Rubio

Por una reforma electoral democrática
15

Por una reforma electoral democrática

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Samuel "N" y "El Viejito" recibieron la medida de prisión preventiva por el homicidio de Carlos Manzo.
1

Juez vincula a proceso a Samuel "N" y "El Viejito", implicados en caso Carlos Manzo

EU habría cometido un crimen de guerra conocido como "perfidia".
2

EU usó un avión con fachada de civil para atacar una lancha en el Caribe, según NYT

3

DATOS ¬ El péndulo de América Latina en 25 años: derecha, izquierda y ¿ahora derecha?

Delcy Rodríguez respondió a Donald Trump y aseguró que Venezuela es gobernado por ella, por Nicolás Maduro y por el pueblo venezolano.
4

Delcy responde a Trump: en Venezuela mando yo, el pueblo y un Presidente rehén de EU

La Profeco difundió un llamado a revisión para más de cinco mil vehículos de la marca BMW debido a un defecto que podría provocar una falla en el motor.
5

¿Tienes un BMW? Profeco llama a revisión a 5 mil autos por falla que afecta al motor

El dominio estadounidense en el hemisferio occidental jamás volverá a ser cuestionado”, dijo Donald Trump, en una declaración posterior al secuestro de Maduro.
6

VERSUS ¬ Los arrebatos de Trump complican su mandato. ¿Alguien podrá controlarlo?

El SAT hizo un llamado a las empresas para que presenten su declaración anual durante el periodo del 1 de enero al 31 de marzo del 2026.
7

El SAT pide a las empresas presentar su declaración anual. ¿Cuál es la fecha límite?

Gallardo se echa para atrás: frena Ley que favorecía candidatura de su esposa en SLP
8

Gallardo se echa para atrás: frena Ley que favorecía candidatura de su esposa en SLP

La relación México-EU es la más cooperativa y beneficiosa en décadas, dice Embajada
9

La relación México-EU es la más cooperativa y beneficiosa en décadas, dice Embajada

Marco Rubio, Secretario de Estado de EU, en conferencia de prensa el 3 de enro de 2026
10

CLOSE UP ¬ Cubano, joven, un posible sucesor en EU: quién es el poderoso Marco Rubio

La SSC detuvo a cuatro personas por el homicidio de un joven en Iztapalapa tras un cerco virtual.
11

Un joven muere tras ser baleado en Iztapalapa; la SSC-CdMx detiene a 4 sospechosos

El Departamento de Estado de EU revocó más de 100 mil visas a ciudadanos extranjeros desde que inició el segundo mandato del Presidente Donald Trump.
12

Gobierno de EU presume que ha revocado 100 mil visas durante segundo mandato de Trump