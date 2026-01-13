Exempleadas acusan a Julio Iglesias de agresión sexual; Fiscalía de España investiga

Europa Press

13/01/2026 - 2:11 pm

Exempleadas del servicio doméstico de Julio Iglesias acusaron al cantante español de agresiones sexuales cuando trabajaban en sus mansiones del Caribe.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Asencio, jugador del Real Madrid, y 3 más irán a juicio por difundir videos sexuales

Jueza da prisión preventiva al sacerdote Antonio Cabrera, acusado de violación

Harvey Weinstein es declarado culpable por un delito de agresión sexual

Una de las exempleadas aseguró que el cantante la obligó a sostener relaciones sexuales con él y con otra de sus compañeras.

MADRID, 13 Ene. (EUROPA PRESS).- Exempleadas del servicio doméstico de Julio Iglesias acusaron al cantante de agresiones sexuales cuando trabajaban en sus mansiones del Caribe. Antiguas trabajadoras --una empleada de hogar y una fisioterapeuta-- aseguran haber sufrido tocamientos, insultos y humillaciones durante su jornada laboral en un ambiente de control y acoso continuo, según una investigación realizada por elDiario.es en colaboración con Univisión Noticias.

Una de estas empleadas sostiene incluso que fue presionada para mantener encuentros sexuales con el artista, y habla de penetraciones, bofetadas, y vejaciones físicas y verbales. Estos hechos, según dos de las entrevistadas, ocurrieron en 2021, cuando la más joven de ellas tenía 22 años.

Así se desprende de la investigación realizada durante tres años en los que contactaron con 15 exempleadas del servicio, entre las que se incluye personal doméstico y otras profesionales especializadas que trabajaron para el cantante entre los años 1990 y 2023 en las propiedades de República Dominicana, Bahamas y España.

La empleada que asegura haber sufrido penetraciones sostiene que el artista español, que en ese momento tenía 77 años, la mandaba llamar a su habitación muchas veces al acabar la jornada laboral. "Me usaba casi todas las noches", dice en una entrevista con elDiario.es y Univision Noticias.

Exempleadas del servicio doméstico de Julio Iglesias acusaron al cantante español de agresiones sexuales cuando trabajaban en sus mansiones del Caribe.
Las trabajadoras denunciaron que fueron agredidas sexualmente por Julio Iglesias cuando trabajaron en sus mansiones en República Dominicana y en Bahamas. Foto: Europa Press

"Me sentía como un objeto, como una esclava", añade. Estos encuentros sexuales se producían casi siempre con la presencia y la participación de otra empleada que ostentaba una superioridad jerárquica respecto a esta trabajadora del servicio doméstico.

De acuerdo con la investigación que publica elDiario.es, en las entrevistas, las personas afectadas hablan de "condiciones de aislamiento de las mujeres, los conflictos laborales, la estructura jerárquica del personal y la tensión ambiental que generaba el carácter irascible de Iglesias".

Las dos mujeres que refieren agresiones sexuales "fueron entrevistadas en repetidas ocasiones a lo largo de más de un año, y ofrecen testimonios consistentes y estables", recoge la publicación que asegura que "sus declaraciones han sido contrastadas con abundantes pruebas documentales, como fotografías, registros de llamadas, mensajes de WhatsApp, visados, informes médicos y otros documentos".

Los hechos descritos por dos de las trabajadoras tuvieron lugar en las residencias de Julio Iglesias en Punta Cana (República Dominicana) y en Lyford Cay (Bahamas) supuestamente con el conocimiento de las mujeres encargadas de la gestión del hogar y la contratación del personal, según afirman estas dos extrabajadoras.

Julio Iglesias pedía a empleadas fotografías de cuerpo entero y cara

Los testimonios de las antiguas empleadas describen, siempre según la investigación de elDiario.es y Univisión, un sistema de selección de personal para el que se les solicitaba, durante el primer intercambio de información, fotografías de cara y cuerpo entero. Según las conversaciones de WhatsApp a las que ha accedido elDiario.es, se pactaba la contratación sin entrevista personal.

Al poco de estar allí, según dos de los testimonios, Julio Iglesias las sometía a preguntas íntimas --"¿te gustan las mujeres?", "¿te gustan los tríos?", "¿te has operado los pechos?"-- y, en algunos casos, les pedía verles los senos o se los tocaba, con el pretexto de comprobar cómo les había quedado la cirugía de aumento de pecho o para que él evaluara si debían de hacérsela. En ese tipo de conversaciones también les hacía proposiciones sexuales, según el relato de estas mujeres y de otros testigos.

Según las experiencias de seis extrabajadoras o visitantes de la casa con las que habló elDiario.es aseguran que había dos categorías de empleadas, las que trabajan en el servicio doméstico, y las que tenían funciones específicas, como fisioterapeutas o bien simplemente acompañantes o invitadas del cantante. Por encima de éstas, las encargadas, manejaban todos los asuntos del hogar, y transmitían y ejecutaban las órdenes del dueño de la casa. Según uno de los relatos, estas encargadas instaban o pedían a las empleadas del servicio doméstico que acudieran a la habitación del cantante.

Exempleadas del servicio doméstico de Julio Iglesias acusaron al cantante español de agresiones sexuales cuando trabajaban en sus mansiones del Caribe.
La Fiscalía de España inició una investigación contra Julio Iglesias tras las denuncias por agresiones sexuales. Foto: Europa Press

Fiscalía de España inicia investigación por agresiones sexuales del cantante

La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España abrió diligencias de investigación por una denuncia contra el cantante Julio Iglesias, después de que exempleadas de su servicio doméstico lo acusaran de agresiones sexuales cuando trabajaban en sus mansiones del Caribe.

Así lo informó este martes el Ministerio Público, que indicó que la denuncia fue presentada el pasado 5 de enero y que inició diligencias de investigación penal preprocesales que tienen "carácter reservado", añadiendo que no dará de momento más detalles "en aras a la protección prioritaria de las presuntas víctimas".

Según el artículo 23.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los tribunales españoles conocerán de los delitos cometidos fuera del territorio nacional cuando los presuntos responsables sean españoles y el hecho sea punible en el lugar en el que se produjo; que el acusado no haya sido absuelto, indultado o penado en el extranjero, y si lo fue, que no haya cumplido condena, y que el agraviado o la Fiscalía interpongan querella.

Europa Press

Europa Press

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

Inconstitucionalidad de la sobrerrepresentación

"La configuración actual del Congreso representa una sobrerrepresentación anticonstitucional que pone en riesgo el sistema de controles...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Altruismo sin reglas: el riesgo del cuidado animal

"La paradoja de los espacios dedicados al cuidado de los animales sin hogar: nacen del impulso de...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Jaime García Chávez

El exhorto de la UNAM por la necesaria cohesión nacional

"Quizás ahora lo que no se logre desde el poder, desde el Estado, si es que continúa...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Imperialismo sin complejos

"La nueva política internacional de Estados Unidos ahora ya no pretenderá encubrir sus ambiciones de poder y...
Por Rubén Martín
+ Sección

Opinión en Video

Extorsiones trumpianas
Por Ana Lilia Pérez

Extorsiones trumpianas

Contra la censura
Por Álvaro Delgado Gómez

Contra la censura

Qué debilita a la Presidenta. Notas.
Por Alejandro Páez Varela

Qué debilita a la Presidenta. Notas.

Manual para sobrevivir a un ataque de Trump
Por Jorge Zepeda Patterson

Manual para sobrevivir a un ataque de Trump

Anonimato
Por Muna D. Buchahin

Anonimato

¿Qué es María Corina?
Por Daniela Barragán

¿Qué es María Corina?

La derecha mexicana es trumpista
Por Héctor Alejandro Quintanar

La derecha mexicana es trumpista

Los buitres del imperio merodean sobre México
Por Pedro Mellado Rodríguez

Los buitres del imperio merodean sobre México

La era de mala vecindad
Por Lorenzo Meyer

La era de mala vecindad

El mito de Venezuela
Por Fabrizio Mejía Madrid

El mito de Venezuela

+ Sección

Galileo

La diferencia entre el "burnout" y el estrés es que este último no es un trastorno en sí mismo,

El "burnout" no es igual que el estrés; "es más problemático", explica una psicóloga

La creatina es uno de los suplementos deportivos más estudiados y utilizados en el mundo del fitness y el rendimiento atlético.

¿Consumes creatina como suplemento para ejercitarte? Mitos y verdades que debes saber

Los líderes de siete países europeos defendieron que el futuro de Groenlandia sólo puede decidirlo su población y que la seguridad del Ártico debe garantizarse.

Científicos de EU exigen a Trump soltar Groenlandia, clave frente al cambio climático

Una presunta tumba prehispánica fue hallada por albañiles en San Pedro Jaltepetongo, Oaxaca. El INAH envió a un experto para autentificar el descubrimiento.

FOTOS ¬ Albañiles hallan presunta tumba mixteca en Oaxaca; el INAH la autentificará

Dormir más el fin de semana para recuperar el sueño perdido durante la semana puede ser bueno para la salud mental de los adolescentes, según una investigación.

¿Por qué adolescentes necesitan dormir más el fin de semana? Un estudio lo explica

Un estudio indica que los patrones de sueño, en particular la estabilidad de los ritmos circadianos, pueden influir en el riesgo de desarrollar demencia.

Estudio revela que dormir mal puede provocar demencia en personas de la tercera edad

Tras las celebraciones navideñas, las infecciones respiratorias vuelven a ganar protagonismo. Los expertos recomiendan buenos hábitos para sanar más rápido.

Caldos, tecitos, reposo, agua... cómo los remedios caseros funcionan contra la gripe

El orgasmo femenino puede provocar distintos fenómenos.

El orgasmo femenino puede provocar risa, llanto o dolor de pies, según un estudio

Investigadores de Estados Unidos y Canadá han descubierto que la cucaracha alemana produce endotoxinas que intensifican las reacciones alérgicas en humanos.

¿Plaga de cucarachas en casa? ¡Cuidado! Sus toxinas pueden provocar asma infantil

La UNAM desarrolla chip que replica al hígado humano para evaluar medicamentos

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
WSJ dijo que el gobierno de Trump exige al de México “posibles arrestos de políticos del partido de Sheinbaum, que [EU] cree que tienen vínculos con cárteles”.
1

El gobierno de EU presiona a México para que arreste a políticos de Morena, dice WSJ

Salinas Pliego denuncia al Estado mexicano ante la CIDH.
2

Salinas Pliego acusa “persecución política”; acude ante la CIDH, como había anunciado

Trump aseguró que el T-MEC es irrelevante para EU y que son Canadá y México los que lo necesitan.
3

Trump ataca el T-MEC y a Canadá, mientras Carney se lanza a Pekín para verse con Xi

Contra la censura
4

Contra la censura

La Comisión Presidencial para la Reforma Electoral mantuvo su postura de no modificar las fechas para la elección judicial, pese a la propuesta que hizo el INE.
5

Comisión para Reforma Electoral descarta mover elección judicial, como propuso el INE

Bill y Hillary Clinton se negaron este martes a testificar en la investigación de la Cámara de Representantes sobre Jeffrey Epstein.
6

Los Clinton rechazan declarar en el caso Epstein y se dicen listos para dar la pelea

Hoy No Circula
7

Así aplicará el Hoy No Circula este miércoles 14 de enero en CDMX y Edomex

Sheinbaum aseguró que aquellos que piden la intervención de EU en el país son quienes no tienen la fuerza interna para influir en el pueblo, específicamente la oposición, el PRIAN.
8

El PRIAN esperaba que saliera mal la llamada con Trump; desea una intervención: CSP

Los principales banqueros centrales internacionales expresaron su apoyo a la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos (EU) y a su presidente, Jerome Powell.
9

"Es un colega respetado": Banqueros centrales del mundo se solidarizan con Powell

Mal gusto
10

La nueva pandemia, el mal gusto

La Presidenta Sheinbaum afirmó que el registro obligatorio de líneas telefónicas es para garantizar la seguridad y no será utilizado con fines de vigilancia.
11

Claudia defiende registro de celulares: es para garantizar seguridad, no para vigilar

Gallardo se echa para atrás: frena Ley que favorecía candidatura de su esposa en SLP
12

Gallardo se echa para atrás: frena Ley que favorecía candidatura de su esposa en SLP

Las políticas de odio de Trump avivan el llamado a boicotear el Mundial de futbol
13

El ICE endurece, Trump también, y los llamados a boicotear el Mundial en EU crecen

Registro de celulares será obligatorio para mantener activo el servicio
14

Registro de celulares en México: ¿Cómo dar de alta tu número con tu CURP o INE?

El Ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca confirmó una reunión en la Casa Blanca con el Secretario de Estado de EU para tratar la crisis en Groenlandia.
15

Dinamarca y EU discutirán sobre Groenlandia en la Casa Blanca; Vance será anfitrión

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Exempleadas del servicio doméstico de Julio Iglesias acusaron al cantante español de agresiones sexuales cuando trabajaban en sus mansiones del Caribe.
1

Exempleadas acusan a Julio Iglesias de agresión sexual; Fiscalía de España investiga

La Presidenta Sheinbaum acumula dos tercios de apoyo con su estrategia de cooperación con soberanía entre México y EU, según una encuesta de De las Heras.
2

De las Heras: El 66% de los mexicanos respalda a Sheinbaum ante las amenazas de Trump

Trump aseguró que el T-MEC es irrelevante para EU y que son Canadá y México los que lo necesitan.
3

Trump ataca el T-MEC y a Canadá, mientras Carney se lanza a Pekín para verse con Xi

La Comisión Presidencial para la Reforma Electoral mantuvo su postura de no modificar las fechas para la elección judicial, pese a la propuesta que hizo el INE.
4

Comisión para Reforma Electoral descarta mover elección judicial, como propuso el INE

Salinas Pliego denuncia al Estado mexicano ante la CIDH.
5

Salinas Pliego acusa “persecución política”; acude ante la CIDH, como había anunciado

La Presidenta Sheinbaum afirmó que el registro obligatorio de líneas telefónicas es para garantizar la seguridad y no será utilizado con fines de vigilancia.
6

Claudia defiende registro de celulares: es para garantizar seguridad, no para vigilar

Los principales banqueros centrales internacionales expresaron su apoyo a la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos (EU) y a su presidente, Jerome Powell.
7

"Es un colega respetado": Banqueros centrales del mundo se solidarizan con Powell

Bill y Hillary Clinton se negaron este martes a testificar en la investigación de la Cámara de Representantes sobre Jeffrey Epstein.
8

Los Clinton rechazan declarar en el caso Epstein y se dicen listos para dar la pelea

El Ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca confirmó una reunión en la Casa Blanca con el Secretario de Estado de EU para tratar la crisis en Groenlandia.
9

Dinamarca y EU discutirán sobre Groenlandia en la Casa Blanca; Vance será anfitrión

Sheinbaum aseguró que aquellos que piden la intervención de EU en el país son quienes no tienen la fuerza interna para influir en el pueblo, específicamente la oposición, el PRIAN.
10

El PRIAN esperaba que saliera mal la llamada con Trump; desea una intervención: CSP

La SSPC detuvo a seis presuntos integrantes del Tren de Aragua que supuestamente se dedicaban a la explotación y cobro de piso a trabajadoras sexuales.
11

Autoridades agarran a 6 del Tren de Aragua en CdMx; están ligados a extorsión y trata

WSJ dijo que el gobierno de Trump exige al de México “posibles arrestos de políticos del partido de Sheinbaum, que [EU] cree que tienen vínculos con cárteles”.
12

El gobierno de EU presiona a México para que arreste a políticos de Morena, dice WSJ