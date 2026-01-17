Un autobús con estudiantes se vuelca en Veracruz; reportan 30 personas lesionadas

El camión de pasajeros perteneciente a la línea de Autobuses Naranjal descendía de la sierra cuando el conductor perdió el control de la unidad por causas desconocidas.

Ciudad de México, 16 de enero (SinEmbargo).- La Secretaría de Protección Civil de Veracruz informó este viernes que un autobús de pasajeros se desbarrancó en el tramo carretero Naranjal-Nexca, en el Municipio de Naranjal, lo que arrojó un saldo total de 30 personas lesionadas.

"Equipos de rescate atienden un accidente en Naranjal, donde un autobús cayó a un barranco en la carretera Zoquiapa–Naranjal. Se reportan 3 personas lesionadas, trasladadas a Córdoba. Continúan los trabajos, extreme precauciones al circular por la zona", indicó la dependencia en su cuenta oficial de X.

Al lugar de los hechos arribaron elementos de emergencia de diversas corporaciones así como habitantes de las comunidades cercanas para asistir en las tareas de atención, el rescate de las personas -que en su mayoría eran estudiantes- y las acciones necesarias para evitar otro percance.

🚨 Equipos de rescate atienden un accidente en Naranjal 🚌, donde un autobús cayó a un barranco en la carretera Zoquiapa–Naranjal. Se reportan 3 personas lesionadas, trasladadas a Córdoba. ⚠️ Continúan los trabajos, extreme precauciones al circular por la zona. — Secretaría de Protección Civil de Veracruz (@PCEstatalVer) January 16, 2026

“Elementos de Protección Civil Municipal, en coordinación con cuerpos de emergencia y ambulancias, se encuentran en el lugar realizando labores de rescate, atención a las personas afectadas y acordonamiento de la zona”, señaló Protección Civil.

Autoridades investigan causas del incidente

Los informes policiales reportaron de manera preliminar que el conductor habría perdido el control de la unidad, la cual cayó a un barranco.

Asimismo, autoridades de la entidad informaron que se abrió una investigación para esclarecer las causas del accidente, sin descartar factores como el estado de la carretera, fallas mecánicas o un posible error humano.

Tres personas que fueron trasladas al Hospital General de Córdoba Yanga debido a las lesiones que presentaron y el resto fueron atendidos en una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de este mismo Municipio.

En los últimos meses se han reportado varios accidentes similares en la entidad. En diciembre de 2025 un autobús cayó a un barranco en el municipio de Zontecomatlán, en la zona norte del estado, que dejó un saldo total de 10 personas fallecidas, nueve personas adultas y un menor de edad y 32 lesionados.

Asimismo, el 26 de noviembre pasado un autobús que transportaba a estudiantes del Telebachillerato de Veracruz sufrió un desperfecto y terminó volcado en la carretera Palmarejo-Palmar, municipio de Emiliano Zapata, dejando a una joven fallecida y al menos 20 adolescentes lesionados.