¿De qué trata la serie The Rainmaker y cuándo se estrena?

Redacción/SinEmbargo

20/01/2026 - 7:00 am

Si te gustan las series de abogados, conspiraciones y una muerte misteriosa, esta serie es para ti. 

Ciudad de México, 20 de enero (SinEmbargo).- La primera temporada de The Rainmaker, serie basada en la exitosa novela de John Grisham, se estrenará en Latinoamérica por UNIVERSAL+ el 30 de enero.

¿De qué trata?

La serie se enfoca en Rudy Baylor, recién graduado de la facultad de derecho, quien se enfrenta al veterano del tribunal Leo Drummond, así como a su novia de la universidad, Sarah.

Rudy, junto con su jefe Bruiser y la desaliñada asistente legal Deck, descubren dos conspiraciones conectadas en torno a la misteriosa muerte del hijo de su cliente.

¿Quiénes actúan?

The Rainmaker está protagonizada por John Slattery (Mad Men), Milo Callaghan (Dune: Prophecy), Lana Parrilla (Once Upon a Time), Madison Iseman (Sé lo que hicieron el verano pasado), P.J. Byrne (El lobo de Wall Street) y Dan Fogler (A Complete Unknown), entre otros actores reconocidos.

The Rainmaker es producida por Lionsgate Television y Blumhouse Television y distribuida internacionalmente por Lionsgate. Michael Seitzman, también funge como showrunner, junto a John Grisham, Patrick Moran, Jason Richman, David Gernert y Jason Blum quienes son productores ejecutivos.

Una historia perdurable

Publicada en 1995, The Rainmaker fue adaptada al cine por el aclamado director Francis Ford Coppola (El Padrino), protagonizada por Matt Damon (Misión Rescate) y Claire Danes (Homeland). Su adaptación televisiva ahora llega a UNIVERSAL+, con una primera temporada que explora un mundo legal donde incluso los personajes más rectos se ven obligados a confrontar su propia moralidad.

El atractivo perdurable de esta historia radica en su mezcla convincente de elementos: un enfrentamiento legal estilo David contra Goliat, un romance audaz y un poderoso viaje de madurez. Lo más importante: los personajes —que cobraron vida por primera vez en el libro de Grisham— ahora están aún más desarrollados en la serie.

 

