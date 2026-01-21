RADICALES ¬ A México le conviene ser práctico con Trump y decirle por qué ser socios

20/01/2026

Hoy en RADICALES se analizó la amenaza que representa Donald Trump, cada vez más agresivo y la vía para México: pragmatismo, firmeza y negociación desde el interés nacional.

Ciudad de México, 20 de enero (SinEmbargo).- La relación entre México y Estados Unidos atraviesa una de sus etapas más tensas y determinantes ante un Donald Trump que ha elevado el tono de sus presiones y amenazas en su segundo periodo. Daniela Barragán, Meme Yamel, Álvaro Delgado y Héctor Alejandro Quintanar debatieron sobre cómo debe posicionarse México frente a un vecino impredecible y poderoso. Coincidieron en que nuestro país debe implementar una estrategia práctica, firme en la defensa del interés nacional y capaz de explicarle a Washington por qué la sociedad con México sigue siendo clave para sus propios intereses.

Álvaro Delgado subrayó que el primer año del nuevo gobierno estadounidense ha sido “extraordinariamente complejo” y que muchas de las decisiones del gobierno de Claudia Sheinbaum han sido reacciones a los condicionamientos impuestos por Trump. Sin embargo, advirtió que el momento actual es de definiciones de largo aliento, no solo para 2026 o para los tres años restantes del mandato del republicano, sino para el lugar que México ocupará en su relación con Estados Unidos en el futuro, incluso ante la posibilidad de que el T-MEC deje de existir.

"Vamos a tener que establecer ser un entendimiento que busque en primer lugar el beneficio para México. ¿Cuál es la estrategia que mejor puede darnos ese resultado? Pues una una estrategia que evidentemente ponga en primer lugar las ventajas que tiene para Estados Unidos tener un socio como México".

Delgado fue enfático al recordar una realidad ineludible: México está “condenado” a ser vecino de Estados Unidos y su relación económica es indisoluble. Por ello, planteó que la estrategia debe centrarse en poner sobre la mesa las ventajas que tiene para Washington contar con un socio como México.

"Hay que negociar con ellos y negociar en la para defender los grandes intereses nacionales,porque se trata de ser prácticos, no solamente pragmáticos y tener los mejores resultados en una negociación que está en curso y que va a resultar muy difícil, pero que es inevitable hacerlo. Y también que en algún momento nos íbamos a topar con nuestra propia realidad".

Por su parte, Daniela Barragán coincidió en que lo que puede esperarse para los próximos tres años es un escenario similar al vivido en el primero.

"Haciendo un balance general, fue un año complicado para el mundo, porque no solamente cada país ha tenido que hacerse cargo de su clase política, ahora todos los países nos tenemos que hacer cargo del Presidente de los estadounidenses, se ha metido en muchos asuntos internos y claro que México al ser su vecino y a ser uno de sus temas favoritos desde aquella campaña presidencial, la primera y su primer periodo, sabíamos que eso iba iba a ser la constante. De entrada decir que en medio de toda esta complejidad, México sale bien librado y que la estrategia de la Presidenta, en términos generales, ha sido la adecuada y más si la comparamos con otras relaciones".

Barragán consideró que México ha salido bien librado en medio de la turbulencia y que, en términos generales, la estrategia de la presidenta Sheinbaum ha sido adecuada, sobre todo si se compara con otras relaciones internacionales de Estados Unidos. No obstante, alertó que este Trump es más agresivo que el de su primer mandato.

"Lo que tenemos con Trump es un Trump que llega más agresivo respecto a su primer periodo, que ya ha dicho por él mismo, ya no le importa cuidar las formas, lo que dijo esta semana que ya no le importa ni siquiera la paz porque no le dieron el premio Nobel de la paz que ya no se va a interesar en esas cosas. Y que su límite tiene que ver, no con la ley, sino con su moral".

En tanto, Héctor Alejandro Quintanar sostuvo que México ha retomado una política exterior que apuesta por la soberanía y el equilibrio, alejándose de la sumisión que, a su juicio, caracterizó a los gobiernos panistas y al de Enrique Peña Nieto, con resultados negativos para el país.

"México ha jugado esa carta del siglo XX ahora con el regreso a esta política de considerar varios elementos, que es a la que se ha pegado en la política exterior de la llamada cuarta transformación, porque la entrega de soberanía y la sumisión que manifestaron los gobiernos panistas primero y luego el de Peña Nieto, pues generaron dividendos muy negativos para el país. Me parece que Claudia Sheinbaum ha retomado eso y pues en este momento tratando de contener a una bestia que en otros lados ya resultó incontenible".

Quintanar señaló que México ha jugado fichas eficientes que han logrado frenar decisiones particularmente lacerantes por parte de Donald Trump.

"México está al lado de este rinoceronte enloquecido y pues hasta el momento las fichas que ha jugado México han sido muy eficientes, pero siempre, a pesar de que las decisiones más lacerantes contra México se han detenido [...] Creo que esa es la clave que que México debe entender a partir de este año porque pues que va a ser suficiente para esta gente que, como ya vimos, nunca han tenido límites y pues son una amenaza para México, para América Latina y para el mundo".

Finalmente, Meme Yamel habló de un “exterminio” en marcha en Estados Unidos, no necesariamente físico, sino ideológico y social, ejemplificado en la actuación de agencias como el ICE, que operan sin respetar sus propios protocolos.

"El exterminio ya está en marcha y el exterminio tiene que ver con aquellas personas que piensen distinto. Quizás no un exterminio de manera física, como lo fue en la época de la Alemania de Hitler, pero sí un exterminio ideológico, sí un exterminio social también. Estás hablando del ICE, por ejemplo, cómo es que ha operado sin respetar sus propios protocolos".

Trump afirmó que le "encanta Venezuela" y que las autoridades, lideradas ahora por Delcy Rodríguez, "han estado trabajando muy bien" con su Gabinete.

Meme dijo que este fenómeno no es nuevo, pero Trump lo ha despojado de máscaras a diferencia de gobiernos anteriores, no disfraza sus intereses bajo discursos de liberación o democracia, sino que expresa abiertamente su intención de ir por recursos, control estratégico o imponer aranceles como mecanismo de presión.

"Entonces, sí existe ya, un exterminio en Estados Unidos, pero también allá lo que es muy cierto, esto no es nuevo. Lo único que ha cambiado es que Trump le quitó la máscara a Estados Unidos. Sean republicanos o sean demócratas, unos respetaban más el derecho internacional que otros, otros lo disfrazaban más como la liberación de los países. Trump no, Trump no lo ha hecho. No tiene empacho el Presidente de Estados Unidos en decir que es lo que quiere. Entonces, le quita la máscara a Estados Unidos y dice, "Vamos a ir directamente por los recursos, por el petróleo o por el control estratégico." como lo está haciendo Groenlandia. Y cualquier persona que lo desafíe o cualquier país que lo desafíe se va a enfrentar a las mismas amenazas con las que entró hace 1 año a su gobierno, aranceles".

