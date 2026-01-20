Sheinbaum nombra a Francisco Garduño, extitular del INM, como funcionario de la SEP

Claudia Sheinbaum nombra a Francisco Garduño como director general de Centros de Formación para el Trabajo de la SEP.

Salvador González Guerrero fue el funcionario de mayor rango detenido por la tragedia en Chihuahua. No obstante, se le concedió prisión domiciliaria tras pagar una fianza.

Ciudad de México, 20 de enero (SinEmbargo).- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, nombró el lunes al nuevo Director General de Centros de Formación para el Trabajo de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Francisco Garduño, quien fue titular del Instituto Nacional de Migración (INM) durante el incendio que dejó 40 migrantes muertos en el estado de Chihuahua.

Por medio de una publicación en sus redes sociales, el titular de la SEP, Mario Delgado, explicó que el nombramiento de Francisco Garduño fue hecho por la propia Presidenta.

“Me dio mucho gusto reunirme con Francisco Garduño que ha sido nombrado por parte de la Presidenta Claudia Sheinbuam como Director General de Centros de Formación para el Trabajo", indicó el funcionario en cuenta de X.

"Francisco Garduño es un funcionario ejemplar y su participación en estos centros será fundamental para la Reforma a la educación media superior que está en marcha con el Bachillerato Nacional. Esto se suma a la actualización de la oferta educativa en educación superior que se alinea con los sectores estratégicos del Plan México y los polos de desarrollo para el bienestar", concluyó Mario Delgado.

Incendio en el INM dejó 40 migrantes muertos

El incendio en el INM ocurrió el 27 de marzo de 2023 y provocó la muerte de 40 migrantes, entre ellos, 28 personas originarias de Guatemala. Las primeras versiones del caso, que entonces no eran oficiales pero circularon en medios, explicaron que el fuego fue provocado por los mismos migrantes al prenderle fuego a sus colchonetas.

El expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confirmó esta versión en su conferencia mañanera, y explicó que los migrantes reaccionaron así después de saber que serían deportados. Posteriormente, el 31 de marzo, la entonces titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, señaló que el INM incurrió en las siguientes irregularidades:

  • Ofrecer servicios diferentes a los autorizados bajo el nombre Grupo TANK Seguridad Privada Profesional. “A pesar de haber reportado trabajar con solo 4 elementos de seguridad con 10 uniformes y no tener permiso de portación de armas, en realidad realizaba tareas de seguridad intramuros con escoltas, protección a funcionarios, rastreo, localización GPS, entre otras funciones”, dijo Rosa Icela Rodríguez.
  • Omitió actualizar el registro nacional de empresas, personal y equipo de seguridad privada relativo a sus sucursales.
  • Evitar en todo momento aplicar, tolerar o permitir actos de tortura, malos tratos, actos crueles, inhumanos o degradantes.
  • Omitió inscribir, capacitar y presentar a su personal operativo a la Dirección General de Seguridad Privada, a los exámenes médicos, psicológicos y toxicológicos de su personal operativo.
  • Omitió implementar mecanismos que garanticen el cumplimiento de operaciones del personal operativo, así como inscribir a su equipo y uniformes en el Registro Nacional del Personal de Seguridad y Pública.

Salvador González Guerrero, extitular del INM en Chihuahua, fue el funcionario de mayor rango detenido inicialmente por homicidio y lesiones. Sin embargo, en agosto de 2025, se le concedió el cambio de medida cautelar a prisión domiciliaria tras pagar una fianza de 1.5 millones de pesos. Por su parte, Francisco Garduño fue inicialmente procesado por el delito de ejercicio indebido del servicio público, pero un Tribunal Colegiado confirmó en abril de 2025 la suspensión condicional de dicho proceso.

