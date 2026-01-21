Exhibición Turística Artesanal llega con el trabajo de 11 artesanos a Odisea México

Para esta exhibición cada mes se contará con la presencia de un nuevo estado de la República Mexicana.

Ciudad de México, 21 de enero (SinEmbargo).- La Exhibición Turística Artesanal del Estado de México formará parte de Odisea México, recinto cultural y turístico ubicado en Plaza Carso, del 15 al 30 de enero, y reúne el trabajo de 11 artesanas y artesanos, quienes presentan piezas de orfebrería y joyería, cartonería y papel (alebrijes, judas y figuras tradicionales), textiles, fibras vegetales, lapidaria y cantera, alfarería y cerámica, así como una oferta gastronómica artesanal, reflejo de la diversidad cultural y creativa del Estado de México.

La Exhibición Turística Artesanal del Estado de México da inicio a un programa permanente que funcionará como extensión operativa de Punto México, el espacio institucional de la Secretaría de Turismo destinado a la promoción cultural y artesanal de las entidades federativas.

Reconocer el trabajo artesanal

El modelo implementado en Odisea México traslada la promoción artesanal a un entorno de experiencia cultural, en el que visitantes nacionales y extranjeros pueden conocer, contextualizar y adquirir piezas originales directamente del trabajo de maestras y maestros artesanos, ampliando el alcance de la estrategia institucional.

“Odisea México se concibe como una plataforma cultural abierta al público. Este programa busca extender la labor de Punto México a un espacio vivo, donde las artesanías no sólo se exhiben, sino se integran a una experiencia cultural completa”, dijo Alejandro Nasta, CEO de Odisea México, durante la inauguración.

Este formato busca reconocer el trabajo de las y los creadores como una expresión de tradición, identidad y creatividad, al tiempo que contribuye al fortalecimiento de la economía local y a la generación de nuevos canales de comercialización.

¿Qué hay en esta exhibición?

Entre los exponentes se encuentra la maestra María Dolores García Cruz, quien preserva la elegancia de la orfebrería mazahua. Su trabajo en plata .925 se materializa en delicados anillos y aretes, destacando las emblemáticas "Campanas del Árbol de la Vida", piezas creadas mediante las complejas técnicas de repujado y martillado que exigen gran precisión.

Por su parte, la propuesta de Zaira Salvador Miramón lleva la cartonería a nuevos niveles de detalle a través de la técnica del papel aglutinado. Sus creaciones incluyen sirenas, muñecas y los tradicionales alebrijes, los cuales dan vida a la cosmovisión y los personajes representativos del Valle de Toluca. Asimismo, el artesano José Adolfo Soto Díaz presenta la maestría del barro policromado de Metepec. Sus célebres Árboles de la Vida, junto con cruces, vírgenes y catrinas, son un despliegue de color y simbolismo que narran la historia y el misticismo de su municipio.

¿Dónde y cuando?

El programa artesanal se integra al recorrido general de Odisea México, un recinto cultural dentro de Plaza Carso conformado por 25 salas inmersivas.

Odisea México se ubica en Plaza Carso y se podrá visitar en un horario de 10:00 a 18:00 horas.