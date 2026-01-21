Exhibición Turística Artesanal llega con el trabajo de 11 artesanos a Odisea México

Redacción/SinEmbargo

21/01/2026 - 7:00 am

Exhibición artesanal

Artículos relacionados

Artículos relacionados

¿Quieres viajar por el país sin salir de la CdMx? Odisea México lo hace posible

Seis lugares para contemplar los mejores atardeceres de Yucatán

El MIDE se renueva para impulsar la educación económica y financiera

Para esta exhibición cada mes se contará con la presencia de un nuevo estado de la República Mexicana.

Ciudad de México, 21 de enero (SinEmbargo).- La Exhibición Turística Artesanal del Estado de México formará parte de Odisea México, recinto cultural y turístico ubicado en Plaza Carso, del 15 al 30 de enero, y reúne el trabajo de 11 artesanas y artesanos, quienes presentan piezas de orfebrería y joyería, cartonería y papel (alebrijes, judas y figuras tradicionales), textiles, fibras vegetales, lapidaria y cantera, alfarería y cerámica, así como una oferta gastronómica artesanal, reflejo de la diversidad cultural y creativa del Estado de México.

La Exhibición Turística Artesanal del Estado de México da inicio a un programa permanente que funcionará como extensión operativa de Punto México, el espacio institucional de la Secretaría de Turismo destinado a la promoción cultural y artesanal de las entidades federativas.

Reconocer el trabajo artesanal

El modelo implementado en Odisea México traslada la promoción artesanal a un entorno de experiencia cultural, en el que visitantes nacionales y extranjeros pueden conocer, contextualizar y adquirir piezas originales directamente del trabajo de maestras y maestros artesanos, ampliando el alcance de la estrategia institucional.

“Odisea México se concibe como una plataforma cultural abierta al público. Este programa busca extender la labor de Punto México a un espacio vivo, donde las artesanías no sólo se exhiben, sino se integran a una experiencia cultural completa”, dijo Alejandro Nasta, CEO de Odisea México, durante la inauguración.

Este formato busca reconocer el trabajo de las y los creadores como una expresión de tradición, identidad y creatividad, al tiempo que contribuye al fortalecimiento de la economía local y a la generación de nuevos canales de comercialización.

¿Qué hay en esta exhibición?

Entre los exponentes se encuentra la maestra María Dolores García Cruz, quien preserva la elegancia de la orfebrería mazahua. Su trabajo en plata .925 se materializa en delicados anillos y aretes, destacando las emblemáticas "Campanas del Árbol de la Vida", piezas creadas mediante las complejas técnicas de repujado y martillado que exigen gran precisión.

Por su parte, la propuesta de Zaira Salvador Miramón lleva la cartonería a nuevos niveles de detalle a través de la técnica del papel aglutinado. Sus creaciones incluyen sirenas, muñecas y los tradicionales alebrijes, los cuales dan vida a la cosmovisión y los personajes representativos del Valle de Toluca. Asimismo, el artesano José Adolfo Soto Díaz presenta la maestría del barro policromado de Metepec. Sus célebres Árboles de la Vida, junto con cruces, vírgenes y catrinas, son un despliegue de color y simbolismo que narran la historia y el misticismo de su municipio.

¿Dónde y cuando?

El programa artesanal se integra al recorrido general de Odisea México, un recinto cultural dentro de Plaza Carso conformado por 25 salas inmersivas.

Odisea México se ubica en Plaza Carso y se podrá visitar en un horario de 10:00 a 18:00 horas.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

¡Proteger nuestra soberanía, ya!

"El actual régimen de "aguas internacionales" bajo el cual se encuentra el Golfo de California no garantiza...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Mirada colectiva contra la trata

"De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 10 años más de...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

¿Soberanía mexicana?

"Sorprende que Sheinbaum rechace cualquier forma de injerencia y afirme que 'la soberanía no se negocia”', cuando...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

Francisco Barrio y el momento democrático

"Francisco Barrio pasará a la historia por su faena en 1986. Fue un potente insumiso que amplió,...
Por Jaime García Chávez
+ Sección

Opinión en Video

México no es Canadá, pero necesita Plan B propio
Por Mario Campa

México no es Canadá, pero necesita Plan B propio

El arte de la conversación
Por Óscar de la Borbolla

El arte de la conversación

Ante el odio de Trump, la unidad
Por Álvaro Delgado Gómez

Ante el odio de Trump, la unidad

Julio Iglesias y Juan Collado
Por Ana Lilia Pérez

Julio Iglesias y Juan Collado

Las oportunidades de la Presidenta. Notas.
Por Alejandro Páez Varela

Las oportunidades de la Presidenta. Notas.

El panal del poder
Por Muna D. Buchahin

El panal del poder

Corporaciones se aprovecharon de la pandemia
Por Alejandro Calvillo

Corporaciones se aprovecharon de la pandemia

La Reforma Electoral que “nos convierte en Venezuela”
Por Héctor Alejandro Quintanar

La Reforma Electoral que “nos convierte en Venezuela”

Si rompen con Morena, PT y PVEM pierden el registro
Por Pedro Mellado Rodríguez

Si rompen con Morena, PT y PVEM pierden el registro

Clara Brugada: más allá de los perritos
Por Fabrizio Mejía Madrid

Clara Brugada: más allá de los perritos

+ Sección

Galileo

Científicos revelan cómo prevenir la amnesia infantil.

Científicos revelan por qué las personas no recuerdan su infancia y cómo evitarlo

El mundo ha entrado a una era de "bancarrota hídrica" irreversible, advierte la ONU

Un ensayo clínico demostró que la administración de hierro intravenoso, añadida a la profilaxis oral habitual, redujo el riesgo de anemia en embarazadas.

Una dosis de hierro intravenoso en embarazo reduce anemia materna y beneficia a bebé

Cambiar un hábito parece sencillo sobre el papel, pero con el paso de los años se convierte en un reto cada vez mayor, según indica la Universidad de Arkansas.

Un estudio de Arkansas revela por qué es más difícil cambiar de hábitos con la edad

Tras las fiestas navideñas, los hospitales vuelven a llenarse de pacientes con gripe e infecciones respiratorias. Sin embargo, no todas requieren atención.

¿Tienes gripe? Estas 3 señales te ayudarán a reconocer cuándo debes acudir al doctor

Cada tercer lunes de enero surgen por todas partes la referencias al Blue Monday por considerarse el día mas triste del año, pero ¿de dónde surge esta concepto?

Blue Monday: ¿Es real? Aquí 5 estrategias científicas para gestionar tristeza

En los primeros días de este 2026 se registró un nuevo avistamiento de un jaguar que estaba rondando cerca de la zona arqueológica de Tulum, en Quintana Roo.

VIDEO ¬ Jaguar es visto rondando cerca de la zona arqueológica de Tulum, Quintana Roo

Jugar videojuegos más de 10 horas a la semana podría tener un impacto significativo en la dieta, el sueño y el peso corporal de los jóvenes, según un estudio.

¿Juegas videojuegos? Un estudio revela impacto de hacerlo más de 10 horas a la semana

Expertos de la UNAM colaborarán con la Semarnat para diseñar una estrategia eficaz para atender los derrames de combustible en las costas de Campeche.

La UNAM ayudará a crear estrategia para atender derrames de combustible en Campeche

Un ensayo clínico con la vacuna preventiva NOUS-209 ha demostrado estimular de manera eficaz la respuesta inmunitaria en personas con síndrome de Lynch.

Vacuna, en ensayo clínico, demuestra ser eficaz para atacar tumores y prevenir cáncer

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Fiscalía de CdMx deja en libertad a mujer que hirió de muerte a su esposo.
1

Fiscalía de CdMx acredita legítima defensa de mujer que mató a su esposo en Coyoacán

Empresario cae por fraude en Aguascalientes
2

Eugenio Maiz, propietario de Next Energy, es detenido por fraude en Aguascalientes

Hombre asesina a sujeto y manda el video del crimen a su mamá por error.
3

Joven mata a una persona y por error manda VIDEO a su mamá. Ella misma lo denuncia

El Consejo Editorial de NYT acusó a Donald Trump de utilizar la Presidencia para ganar al menos 1 mil 400 millones de dólares con actos de corrupción.
4

Trump “se ha embolsado” 1.4 mil millones de dólares, acusa NYT. “Corrupto, descarado”

La fiscala Bertha Alcalde afirmó que el móvil político es una hipótesis vigente en el caso Ximena y José.
5

ENTREVISTA ¬ El móvil político es hipótesis en el caso Ximena y José: Fiscal Alcalde

La Casa Blanca reveló que Trump adquirió bonos millonarios de Netflix y Warner Bros.
6

#UnAñoPeligroso ¬ Turismo a EU cae 5% en 2025; Canadá hace notar su enojo, México no

Trump amenaza con "borrar" a Irán "de la faz de la Tierra".
7

Trump amenaza con "borrar" a Irán "de la Tierra" ante supuestas amenazas de muerte

Trump dice que a Macron "no estará mucho tiempo" como Presidente.
8

Trump dice que a Macron no le queda "mucho tiempo" como Presidente y rechaza ir al G7

Hospital
9

Seguros de gastos médicos mayores

Multas 2026
10

Multas de tránsito en Baja California: ¿Cuánto pagarás en 2026?

El empresario Ricardo Salinas Pliego tendrá que realizar el pago de los impuestos que debe al SAT en esta semana, de acuerdo con los plazos del Código Fiscal.
11

Salinas Pliego tiene 5 días para pagar 51 mil millones si quiere 39% de descuento

Científicos revelan cómo prevenir la amnesia infantil.
12

Científicos revelan por qué las personas no recuerdan su infancia y cómo evitarlo

México no es Canadá, pero necesita Plan B propio
13

México no es Canadá, pero necesita Plan B propio

La aprobación a Donald Trump entre los estadounidenses cayó hasta 10 puntos en el primer año de su segunda administración
14

Promesas incumplidas, agresiones y desvaríos: Trump cae 10 puntos en un año difícil

Luego del ataque militar a Venezuela, Donald Trump lanzó una advertencia para México al asegurar que habrá que hacer algo contra el narcotráfico en México.
15

RADICALES ¬ A México le conviene ser práctico con Trump y decirle por qué ser socios

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Trump dice que a Macron "no estará mucho tiempo" como Presidente.
1

Trump dice que a Macron no le queda "mucho tiempo" como Presidente y rechaza ir al G7

Trump amenaza con "borrar" a Irán "de la faz de la Tierra".
2

Trump amenaza con "borrar" a Irán "de la Tierra" ante supuestas amenazas de muerte

ONGs lamentan el nombramiento de Francisco Garduño en la SEP.
3

ONGs condenan el nombramiento de Francisco Garduño, extitular del INM, en la SEP

La Casa Blanca reveló que Trump adquirió bonos millonarios de Netflix y Warner Bros.
4

#UnAñoPeligroso ¬ Turismo a EU cae 5% en 2025; Canadá hace notar su enojo, México no

Venezuela recibe 300 millones de dólares por venta de crudo a EU
5

Venezuela recibe los primeros 300 mdd por venta de crudo a EU, revela Delcy Rodríguez

Cae operador del Cártel del Golfo.
6

"Nacho Vega", operador financiero del Cártel del Golfo, es detenido en Tamaulipas

Luego del ataque militar a Venezuela, Donald Trump lanzó una advertencia para México al asegurar que habrá que hacer algo contra el narcotráfico en México.
7

RADICALES ¬ A México le conviene ser práctico con Trump y decirle por qué ser socios

La fiscala Bertha Alcalde afirmó que el móvil político es una hipótesis vigente en el caso Ximena y José.
8

ENTREVISTA ¬ El móvil político es hipótesis en el caso Ximena y José: Fiscal Alcalde

9

Un nuevo accidente de tren en España (ahora en Barcelona) deja un muerto y 37 heridos

Hombre asesina a sujeto y manda el video del crimen a su mamá por error.
10

Joven mata a una persona y por error manda VIDEO a su mamá. Ella misma lo denuncia

La aprobación a Donald Trump entre los estadounidenses cayó hasta 10 puntos en el primer año de su segunda administración
11

Promesas incumplidas, agresiones y desvaríos: Trump cae 10 puntos en un año difícil

12

El Gobierno de la CdMx anuncia incentivos y descuentos en predial, agua y tenencia