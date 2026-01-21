Confiamos en que el tratado México-EU seguirá, quizás con variaciones, dice Sheinbaum

Redacción/SinEmbargo

21/01/2026 - 10:58 am

Sheinbaum Pardo señaló que México avanza en el acuerdo comercial con la Unión Europea y mantiene conversaciones con países como Corea del Sur, China, Brasil, Singapur y Francia.

Ciudad de México, 21 de enero (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó este miércoles que, pese a la incertidumbre global, la integración productiva entre México, Estados Unidos (EU) y Canadá es difícil de romper, y señaló que su Administración trabaja para ampliar y fortalecer relaciones comerciales con otras regiones del mundo.

En su conferencia matutina, la mandataria federal respondió a preguntas sobre la integración económica de América del Norte y los escenarios que analiza el Gobierno de México ante una eventual revisión del tratado comercial entre los tres países.

- Romina: Presidenta, en el discurso del Primer Ministro de Canadá, Carney, habla de esta recomposición en el mundo y de cómo los países y las naciones están buscando su posición en este nuevo orden. Estamos bastante integrados México, EU y Canadá, pero mañana pueden desenganchar nuestro vagón de ese tren. Preguntarle, ¿qué haríamos frente a una situación así y hasta dónde hay márgenes para abrirnos vías hacia otros bloques comerciales?

- Sheinbaum: Lo estamos buscando nosotros; recuerden que no es buscar así nada más, lo estamos trabajando. Nosotros tenemos la firma de la ratificación y modernización, actualización del tratado comercial con Europa. Eso es a mediados de este año. Ya se negoció por parte de México y de Europa; ellos tienen que aprobarlo y aquí se tiene que aprobar por nuestros respectivos congresos, pero es algo que ya está y vamos a seguir avanzando. Vino en su momento el Presidente Lula y después vinieron un equipo, el Vicepresidente y un grupo de empresarios de Brasil, y tenemos acuerdos, más que un tratado comercial, acuerdos de entendimiento con ellos para fortalecer las alianzas. Vino el Presidente de Singapur, el Primer Ministro de Singapur, y también hay inversiones por parte de Singapur.

Tenemos conversaciones con Corea del Sur y conversaciones con otros países. Vino Francia también, el Presidente de Francia, en particular con Francia. Recientemente, en una licitación volvió a ganar Alstom, que es una empresa francesa que desde hace muchos años está en México para los ferrocarriles del norte.

En fin, incluso con China, aun cuando nosotros decidimos poner aranceles, hay conversaciones con China, porque tenemos un comercio muy amplio con China y no deseamos cerrarlo, sino sencillamente que sea un comercio justo. Entonces hay conversaciones con todos. Ahora, la integración que tiene México con Estados Unidos es muy difícil de romper, porque son cadenas productivas que existen ya desde hace muchos años. Incluso frente a la posibilidad de poner tarifas, como ocurrió, de todas maneras el comercio se sigue dando.

Y por eso nosotros creemos, además porque es para conveniencia de Estados Unidos, que el tratado se va a conservar, o a lo mejor hay algunos cambios, pero finalmente la revisión se va a conservar porque es de beneficio mutuo. Evidentemente tenemos y buscamos relación con otras regiones del mundo. Incluso con Canadá vino el Ministro Carney. Viene ahora en febrero una delegación muy grande de empresarios de Canadá a México con interés de inversiones en nuestro país.

- Romina: Sí, justo lo que acabo de mencionar, confío en que el T-MEC va a seguir, pero seguramente ya habrían diseñado o habrá diseñado varios escenarios donde Estados Unidos se separe de Canadá. En un escenario en el que el T-MEC no siga tal cual lo conocemos hasta el momento, ¿cuál es el planteamiento del plan, Presidenta?

- Sheinbaum: Pues nosotros nos reunimos cada semana con la Secretaría de Economía y la Secretaría de Hacienda, el Gabinete Económico. Ahí en el Gabinete Económico está, por supuesto, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Hacienda, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Secretaría del Trabajo y otras instituciones. Ahí analizamos todos los escenarios para nuestro país y vemos cómo vamos avanzando en las distintas inversiones, tanto públicas como privadas.

Ahí tenemos algunos escenarios. El objetivo es que salga bien la revisión del tratado comercial y en eso se está trabajando. Más que hablar de otros escenarios, decir que estamos trabajando todos los días en ello.

- Romina: La Unión Europea también ayer dijo o prometió que va a dar una respuesta firme a Donald Trump, a las amenazas de Donald Trump por el tema de Groenlandia. Hoy se espera esta reunión en Davos y ayer cayeron los mercados; hay incertidumbre global. ¿Cuáles son nuestras mayores defensas frente a este mundo que se sacude, Presidenta, y cuál es el papel que debemos jugar los ciudadanos en preparación ante cualquier escenario?

- Sheinbaum: Primero, que el Gobierno siempre está informando a la gente frente a cualquier circunstancia. Y la mayor defensa que tenemos es nuestro pueblo y, evidentemente, un Gobierno que está atento a lo que está pasando y que tiene distintas alternativas. Estar informando en caso de que veamos, si es que así lo vemos, una condición de vulnerabilidad o difícil.

Pero el pueblo de México ha vivido muchas calamidades y siempre sale adelante. La mejor defensa que tiene México es su pueblo y que sepan que estamos trabajando en ello. No estamos ni minimizando ni tampoco exagerando, sino sencillamente trabajando en ello. Y tenemos confianza, por la integración, por el solo hecho de la integración, que le conviene a ambos países.

El otro ya lo dije: las empresas estadounidenses que tienen inversiones aquí son las primeras interesadas en que se mantenga el tratado comercial. Entonces tenemos confianza en que quizá con algunas variaciones, pero va a seguir existiendo este tratado entre México y Estados Unidos.

