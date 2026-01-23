Plata, sangre y extorsión: Quién es "El Bótox" y por qué México y EU lo perseguían

César Alejandro Sepúlveda Arellano construyó su reino criminal mediante la extorsión y se convirtió en un objetivo prioritario tanto de México como de Estados Unidos.

Ciudad de México, 22 de enero (SinEmbargo).— César Alejandro Sepúlveda Arellano, "El Bótox", líder de Los Blancos de Troya, brazo armado de Los Viagras, y uno de los principales generadores de violencia en Michoacán, señalado por el asesinato de Bernardo Bravo, dirigente de citricultores y limoneros, ha exhibido con nitidez cómo el crimen organizado controla economías regionales en la Tierra Caliente y cómo la extorsión se ha impuesto como uno de los principales desafíos para el Gobierno federal.

Bernardo Bravo, reconocido líder limonero, fue asesinado en octubre pasado justo cuando encabezaba una serie de acciones centradas en exigir mejores condiciones para su gremio y luego de meses de haber denunciado cómo las agrupaciones criminales tenían sometidos a los productores en el estado de Michoacán. Hoy se sabe que su homicidio se dio luego de haberse reunido con “El Bótox”, quien en agosto, previó al asesinato de Bravo, ya era señalado por Estados Unidos por el asesinato de productores de limón.

Antes de su captura dada a conocer este jueves, la Fiscalía de Michoacán ofrecía 100 mil pesos de recompensa para dar con su paradero, mientras que el Gobierno de Estados Unidos ofrecía hasta cinco millones de dólares de recompensa, además de tener activos congelados en ese país.

La Fiscalía de Michoacán reveló este jueves 22 de enero que Bernardo habría tenido contacto con "El Bótox" y otro integrante de la asociación criminal Los Blancos de Troya identificado como Marco Antonio "N", alias "Pilones", previo a su asesinato.

Durante una conferencia de prensa en la que se revelaron detalles sobre la captura de "El Bótox", el Fiscal General de Michoacán, Carlos Torres Piña, informó que el 19 de octubre de 2025, un día antes de su homicidio, Bernardo Bravo se dirigió a la comunidad de Cenobio Moreno, donde habría tenido el encuentro con el presunto líder de Los Blancos de Troya tras ser convencido por "Pilones".

"Se presume se reunió aproximadamente a las 17:38 horas con César Alejandro 'N', alias 'Bótox' y con Marco Antonio 'N', alias 'Pilones' y posteriormente fue privado de la vida", indicaron las autoridades michoacanas en una de las diapositivas que se usaron durante la conferencia.

El crimen de Bernardo Bravo

Según lo dado a conocer por el Fiscal de Michoacán, "Pilones" habría formado parte de un grupo de limoneros afín a Bernardo Bravo, además de que habría estado con el líder de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán en distintas ocasiones y fungir como intermediario para el encuentro que tuvo con "El Bótox".

Marco Antonio "N", mencionó Carlos Torres Piña, fungió "un papel importante dentro de las indagaciones que se tienen. Es quien probablemente lo estaba citando o era el intermediario para que se acercara a esta entrevista en Cenobio Moreno, donde posteriormente perdiera la vida". El Fiscal de Michoacán también reveló que "Pilones" se comunicó con el hermano del líder limonero tras su secuestro, para decirle que éste se encontraba "bien y que lo iban a dejar ir".

Un día antes, de haber sido hallado sin vida, Bravo convocó a una reunión en sus redes sociales para “partirle la madre” a los coyotes, a quienes constantemente denunciaba de abusos y de ser parte del crimen organizado.

De hecho, Bernardo ya había denunciado amenazas en su contra, por parte de César Alejandro Sepúlveda Arellano, por los mismo contaba con medidas de seguridad y se trasladaba en una camioneta blindada; incluso, en periodos críticos, llegó a residir temporalmente en Morelia

“En el Valle de Apatzingán, los productores de limón mexicano vivimos una crisis profunda que no se resuelve con discursos ni con gestos de solidaridad simbólica. Hoy, más que palabras, exigimos acciones concretas y coordinadas que protejan nuestra actividad productiva y la economía de toda la región”, escribió por ejemplo cinco días antes de haber sido asesinado.

Su caso, mostró cómo los productores de limón en Michoacán enfrentan presiones por parte del crimen organizado. De hecho, en la entidad además de Bernardo otros cuatro productores de limón han sido asesinados desde que aumentaron sus protestas contra la extorsión.

Un historial criminal

El primer asesinato documentado es el José Luis Aguiñaga Escalera, uno de los principales productores de limón en Tierra Caliente, asesinado a balazos el 12 de septiembre de 2024 en Buenavista. De acuerdo con familiares entrevistados por El Universal, el crimen ocurrió luego de que no pudo cubrir la extorsión que le exigían "El Bótox" y "La Peggy", quienes lo habían amenazado con matarlo si no pagaba una multa de un millón de pesos.

"Ya había recibido amenazas de 'El Bótox' y de 'La Peggy', porque ya no pudo pagar las cuotas y le dijeron que si no les pagaba un millón de pesos de multa, lo iban a matar. Lamentablemente, por miedo no presentó denuncia y cuando ya se había animado a hacerlo, alguien avisó a la maña y nos lo mataron”, relató al medio nacional un familiar que pidió el anonimato por seguridad.

En diciembre de 2024, Rogelio Escobedo Peñaloza, comercializador de cítricos del Valle de Apatzingán, fue ejecutado a balazos sobre la carretera Cuatro Caminos–Apatzingán, en Parácuaro, según reportó la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán.

Posteriormente, el 14 de enero de 2025, Ramón Paz Salinas, maestro rural y productor de limón, murió por la explosión de un artefacto cuando se dirigía de su huerta a la comunidad donde impartía clases, en Apatzingán. A estos hechos también se le ha sumado la muerte de un agricultor de 43 años, cuya identidad no ha sido difundida, quien falleció en febrero de 2025 tras la detonación de otro artefacto en un predio de Santa Ana, municipio de Buenavista.

Finalmente, fue el 20 de octubre de 2025 cuando se registró el asesinato de Bernardo Bravo.

Tras su crimen, a los días siguientes hubo dos primeras capturas. La primera ocurrió al día siguiente en que se encontró su cuerpo, el 21 de octubre. Se trató de Rigoberto N, alias el Pantano.

"El Pantano" también es acusado de ser el jefe operativo de la célula criminal "Los Blancos de Troya", grupo aliado de "Los Viagras" y del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), responsable de extorsionar a los productores de limón de Michoacán. Al momento de su detención, "El Pantano" portaba tres credenciales distintas, dos licencias de conducir y una identificación de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán.

Al siguiente día de la primer captura, cayó el segundo presunto implicado, Rigoberto “N”, quien fue capturado durante un operativo conjunto entre la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Fiscalía General del Estado de Michoacán y elementos del Gabinete de Seguridad Federa

Luego, en noviembre de 2025, la Fiscalía General del Estado de Michoacán informó que iba tras los dos principales implicados en el asesinato de Bernardo Bravo: César Alejandro Sepúlveda, alias “El Bótox” y Jonathan “N”, conocido como “El Timbas”.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía Especializada en Homicidio Doloso reveladas en noviembre pasado, días antes del crimen, Bernardo Bravo ya había sido privado de la libertad, el 6 de octubre y liberado al día siguiente tras ser amenazado; pero el 19 de octubre, mientras se trasladaba de Morelia al tianguis limonero de Apatzingán, una llamada telefónica lo hizo desviarse hacia un inmueble en la localidad de Cenobio Moreno. Ahí lo esperaban “El Bótox”, “El Timbas” y otros sujetos, quienes le dispararon y lo asesinaron. Posteriormente, su cuerpo fue trasladado en su propio vehículo y abandonado en el tramo carretero conocido como Camino a Tepetates.

En noviembre pasado, Guadalupe Mora, jefe de tenencia de La Ruana, vinculó a César Alejandro Sepúlveda “El Bótox” y a integrantes de Los Viagras —entre ellos El Gordo Blanco— no solo con el asesinato del líder limonero Bernardo Bravo, sino también con el homicidio del líder de autodefensas y productor de limón Hipólito Mora Chávez, ocurrido tras una emboscada en junio de 2023.

En ese momento, Mora denunció el regreso de Los Viagras a la región y advirtió que el grupo criminal volvió a levantar personas, imponer restricciones a la población y amenazar a quienes mantienen relación con él.

“Ya tenemos aquí el cártel de Los Viagras; a ellos ya los habían corrido, pero regresaron y comenzaron a hacer de las suyas: levantan gente y prohíben a mis amigos que se comuniquen conmigo”, declaró Guadalupe Mora, citado por Cuartoscuro en imágenes del reportero gráfico Juan José Estrada Serafín. Señaló que Los Viagras, junto con "El Bótox" y "El Gordo Blanco", fueron responsables del asesinato de su hermano Hipólito Mora y de Bernardo Bravo.

Hoy, Guadalupe Mora reconoció la detención de El Bótox, aunque lamentó que llegara tarde, y señaló que era un reclamo histórico de la región:

“Durante años advertimos, señalamos y denunciamos públicamente a quienes operaban a plena luz del día, mientras nuestras comunidades pagaban el precio con sangre, miedo y desplazamientos. Esta detención no borra el dolor ni devuelve a quienes ya no están, pero confirma lo que siempre dijimos: que sí se podía actuar y no se hizo a tiempo. La impunidad prolongada también es una forma de violencia”, escribió en sus redes sociales.

Añadió que, pese a la indignación, agradece a Omar García Harfuch, a la Secretaría de Seguridad Pública estatal, a José Antonio Cruz Medina y a la coordinación de los tres órdenes de gobierno por atender finalmente una exigencia que llevaba años pendiente.

"El Bótox" cuenta con más de siete órdenes de aprehensión vigentes, la mayoría por homicidio y extorsión agravada, confirmó el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, este jueves 22 de dinero.

De acuerdo con el funcionario federal, las primeras dos órdenes corresponden a hechos ocurridos en 2025, tanto por homicidio como por extorsión agravada, a las que se suman otras por el mismo delito registradas en 2024 y 2025, así como tres órdenes más por homicidio calificado y una por tentativa de homicidio.

García Harfuch añadió que la orden de aprehensión más reciente fue obtenida el 6 de noviembre, relacionada directamente con el asesinato de Bernardo Bravo, dirigente de los limoneros del Valle de Apatzingán. Señaló que el detenido también mantuvo vínculos con el CJNG y con otros grupos delictivos, y que en diversas ocasiones utilizó explosivos en contra de autoridades.

El Bótox con recompensa en EU

César Alejandro Sepulveda Arellano (Sepulveda Arellano), alias el “El Bótox”, incluso estaba en la mira de Estados Unidos, que lo tenía catalogado como uno de los líder de Los Viagras, y a quien, junto con otros dos miembros de alto rango de Los Viagras, los sancionó y lo señaló como responsable del asesinato de un productor de cítricos.

Fue la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la que que sancionó en agosto pasado a tres miembros de alto rango de Los Viagras: Nicolás Sierra Santana (Sierra Santana), alias "El Gordo", uno de los fundadores de Los Viagras y líder histórico del grupo; Heladio Cisneros Flores (Cisneros Flores), alias "La Sirena", un miembro destacado de la organización que estuvo vinculado al asesinato de una figura prominente de la lucha contra los cárteles y a César Alejandro Sepúlveda Arellano, "El Bótox”.

“Los Viagras están siendo sancionados conforme a la Orden Ejecutiva 14059 por haber participado o intentado participar en actividades o transacciones que han contribuido significativamente, o suponen un riesgo significativo de contribuir significativamente, a la proliferación internacional de drogas ilícitas o sus medios de producción. Sierra Santana, Cisneros Flores y Sepúlveda Arellano están siendo sancionados conforme a la Orden Ejecutiva 14059 por ser personas extranjeras que son o han sido líderes o funcionarios de Los Viagras”, señaló el Gobierno de EU.

Desde hace al menos cuatro décadas, Michoacán es un botín de guerra entre narcotraficante y grupos de la delincuencia organizada. Su ubicación geográfica, al ser la puerta de entrada del Pacífico a través del puerto Lázaro Cárdenas, lo hace estratégico para el trasiego de drogas y el control territorial.

A lo largo de los años, grupos criminales como Los Valencia, Los Zetas, La Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios, Los Viagras, el Cártel de Tepalcatepec y células más recientes como Blancos de Troya, aliados de Los Viagra y Cárteles Unidos, se han disputado el territorio michoacana.

Sin embargo, la irrupción y la rápida expansión del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) provocó que otras organizaciones delictivas, debilitadas o en declive, se aliaran entre sí. Entre ellas destacan el Cártel de Tepalcatepec —liderado por José Farías Álvarez, alias “El Abuelo”—, “Los Viagras” y “Los Blancos de Troya”, quienes primero se unieron entre ellas con el objetivo de frenar el avance del CJNG en Michoacán; pero que con el paso del tiempo esas alianzas se rompieron y algunas de esas celulas también se han aliado al Cárte “Cuatroletras”.

En su más reciente evaluación nacional de amenazas, la DEA advirtió que las facciones que integran Cárteles Unidos han cambiado con el tiempo, reflejando las dinámicas criminales en la región. Uno de los grupos que lo conforman, Los Viagras, fue fundado por Nicolás Sierra Santana, “El Gordo”, y también está encabezado por Heladio Cisneros Flores, “La Sirena”, y César Alejandro Sepúlveda Arellano, “El Bótox”, señalado por múltiples asesinatos en la zona.

Actualmente, Los Blancos de Troya, identificados en 2025 como brazo armado de Los Viagras, mantienen presencia activa en. Michoacán. Y aunque en 2024 se les consideraba parte de los grupos que combatían al CJNG, se sabe que recientemente han formado una alianza con el Cártel Jalisco Nueva Generación, según confirmó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en un boletín oficial y la propia DEA.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos confirmó esta alianza al designar a Los Viagras como organización terrorista el pasado 14 de agosto, señalando que actualmente trafican metanfetamina y cocaína, además de extorsionar a ganaderos y productores de aguacate y cítricos.

#InformeDeSeguridad | Finalmente, el secretario @OHarfuch menciona que, derivado de los trabajos de investigación para combatir el delito de #extorsión, fue detenido un sujeto apodado "El Bótox", en el estado de #Michoacán, por parte de la @Defensamx1, @SEMAR_mx, #SSPC,… pic.twitter.com/YRUnOH7kSN — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) January 22, 2026

El cerco a "El Bótox"

En octubre de 2025, la Fiscalía de Michoacán dio a conocer la detención de la pareja sentimental de “El Botox”, una mujer identificada como Esmeralda Álvarez y considerada pieza clave en la estructura de la organización criminal Los Blancos de Troya. La aprehensión fue resultado de un operativo policiaco-militar en el que participaron elementos del Ejército mexicano, de la Guardia Nacional y de la Subsecretaría de Investigación Especializada (SIE).

El arresto tuvo lugar mientras la mujer iba a bordo de un vehículo, el cual iba conduciendo, en la localidad de Cenobio Moreno, ubicada al sur del municipio de Apatzingán. La Fiscalía destacó que Esmeralda transportaba mil pesos en efectivo, dinero que posiblemente era parte de los recursos que obtenía la organización, resultado de las extorsiones que ejercían contra limoneros de la región.

En junio de 2025, durante un operativo en Morelia, Michoacán, fueron detenidos dos sujetos identificados como Cirilo Sepúlveda Arellano, alias "El Capi", y Servando “N”, hermano y yerno, respectivamente, de "El Botox", ambos acusados del delito de extorsión agravada contra limoneros de la zona. Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), detalló que Cirilo "N" se encargaba de recaudar cuotas a productores limoneros y empresarios de la entidad.

En Morelia, en una operativo del@GabSeguridadMX con apoyo de la UECS y la Subsecretaría de Investigación Especializada de Michoacán, fueron detenidos Cirilo “N”, alias “El Capi” y Servando “N”, integrantes de “Los Viagra”, con orden de aprehensión por extorsión agravada.

Cirilo… pic.twitter.com/PgqwmZZiVv — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) July 3, 2025

Posteriormente, en febrero de 2025, el Secretario García Harfuch informó que fueron detenidos Gerardo Valencia, alias “La Silla", y Joana Sepúlveda, yerno e hija, respectivamente, de “El Botox”. La detención tuvo lugar en la región de Apatzingán, Michoacán. Ambis individuos estarían involucrados en el asesinato de dos elementos de la Fiscalía General de la República (FGR). Además, a “La Silla" se le vinculó con la extorsión a productores de limón y aguacate, destacó el funcionario federal a través de una publicación en su cuenta de X.

En una operación conjunta, personal de @SEDENAmx, @SSPCMexico en coordinación con @SSeguridad_Mich, en el municipio de Apatzingán, Michoacán, detuvieron a Gerardo "N", líder de una organización criminal que opera en la entidad.

Se dedicaba a extorsionar a productores de limón y… pic.twitter.com/9kaDz41SPg — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) February 26, 2025

Para octubre de 2023, se capturó a César Alejandro Sepúlveda Valencia, hijo de “El Botox”, en la localidad de Cenobio Moreno,municipio de Apatzingán, Michoacán, según datos del Registro Nacional de Detenciones. El arresto del hijo del líder criminal desató los llamados narcobloqueos.

Junto con “El Botox” también fue detenida una mujer de 23 años de edad, identificada como la contadora del líder criminal. Asimismo fueron arrestados dos de sus escoltas y hombres de confianza, identificados como Eder “N”, alias “El Greñas” y Esteban “N”, alias “El Pánico”, el seguimiento de este último permitió la detención de Sepúlveda Arellano este jueves 22 de enero.

El terror de los productores de Michoacán

La detención de "El Bótox", además de su presunta relación con el asesinato del líder limonero, reviste especial importancia para el Gobierno federal porque precisamente este crimen expuso con crudeza que denunciar la extorsión no sólo implicaba desafiar a los criminales, sino arriesgar la vida. Su caso evidenció cómo las amenazas se cumplían y cómo el nivel de violencia escaló hasta enviar un mensaje directo a quienes se atrevieran a romper el silencio.

Michoacán ha sido una de las regiones más golpeadas por la extorsión, tanto a productores de limón y aguacate. Incluso, la dimensión del problema fue señada por el Gobierno de Estados Unidos en el comunicado del Departamento del Tesoro donde sancion a "El Bótox".

"La extorsión criminal es particularmente desenfrenada en el lucrativo sector agrícola y la economía de Michoacán. Los carteles extorsionan rutinariamente a los agricultores, empacadores y otros mexicanos involucrados en el proceso de cosecha y exportación de productos agrícolas, como los aguacates, exigiendo pagos obligatorios a través de afiliados de cárteles. Cuando las víctimas no pueden o no quieren pagar, se enfrentan al riesgo de violencia significativa contra la propiedad o incluso la pérdida de sus vidas”, señala el comunicado del Deprtamento del Tesoro de Estados Unidos..

En el caso de los productores de cítricos, el fenómeno que se recrudeció y comenzó a hacerse visible desde julio de 2023, cuando los productores de limón de Apatzingán y Buenavista suspendieron actividades por primera vez ante el cobro de piso. De acuerdo con notas periodisticas, en ese momento, la cuota que exigían los criminales era de un peso por kilo: 50 centavos por kilo cortado y 50 centavos por kilo comercializado. Eso obligó a los productores a paralizar la cosecha.

Las consecuencias de esta violencia no sólo impactan a los productores —víctimas directas de la extorsión—, sino que también tiene consecuencias en muchas familias a nivel nacional, pues la extorsión y, cuando suspenden, dispara el precio del limón, un producto que para millones de mexicanos es básico en la mesa.

Un mes después de la paralización, las autoridades desplegaron un operativo en la región y se comprometieron a detener a los responsables. Pero el problema no cesó. En 2024 se registró otro episodio. Los Viagras y sus aliados duplicaron las cuotas: de 50 centavos por kilo cortado y 50 centavos al empacador, el cobro subió a un peso por kilo cortado y otro peso por kilo comercializado, y continuó incrementándose.

A ello se sumó que las empacadoras pagaban el limón entre siete y ocho pesos por kilo, lo que, aunado a las cuotas criminales y al aumento en los costos de los insumos, dejó a los productores prácticamente sin margen de ganancia.

Ante esta situación, ese mismo año el Gobierno de Michoacán intentó asumir el control y la operación del Tianguis Limonero de Apatzingán, con el objetivo de frenar la extorsión y dar certeza a la cadena productiva durante la cosecha, venta y comercialización en municipios como Buenavista, Tepalcatepec, Múgica, Aguililla, Parácuaro, Gabriel Zamora y La Huacana.

En ese momento, el gobierno firmó un convenio con la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán (ACVA) para asumir la coordinación del tianguis; pero la medida no logró frenar la violencia: al menos cuatro productores de limón fueron asesinados entre finales de 2024 y 2025.