Consejo de Paz de Trump buscaría suplantar funciones vitales de la ONU: historiadora

Radio Francia Internacional

22/01/2026 - 10:11 pm

Este “Consejo de Paz” se presenta más bien como una alternativa a las Naciones Unidas, que aspira a resolver los conflictos en el mundo.

Aunque varios jefes de Estado han accedido a unirse a la iniciativa del republicano; no todos los países muestran la misma anuencia en la propuesta que busca suplantar a la ONU. 

Por Aurore Lartigue

París, 22 de enero (RFI).- ¿Para qué servirá este “Consejo de Paz”? Inicialmente, la Casa Blanca había anunciado la formación de un “Consejo de Paz”, presidido por el Presidente Donald Trump, como parte del plan para poner fin a la guerra en Gaza, un conflicto que no se menciona en el texto de la carta. Pero si nos basamos en este texto de ocho páginas, el mandato es mucho más amplio.

“En mi opinión, comenzará con Gaza y luego continuará con los conflictos a medida que surjan”, declaró el republicano a Reuters en una entrevista concedida a principios de semana.

Este “Consejo de Paz” se presenta más bien como una alternativa a las Naciones Unidas, que aspira a resolver los conflictos en el mundo. “El Consejo de Paz es una organización internacional que tiene por objeto promover la estabilidad, restablecer una gobernanza fiable y legítima y garantizar una paz duradera en las regiones afectadas o amenazadas por conflictos”, se lee en el preámbulo.

Para la historiadora Chloé Maurel, especialista en la Organización de Naciones Unidas (ONU), esta iniciativa es “claramente una forma de eludir a la ONU, de pasar por alto su autoridad y de vaciarla de su esencia”.

Entre líneas, aparece una crítica apenas velada a la institución onusiana, en la que se pide “el valor de alejarse de los enfoques e instituciones que con demasiada frecuencia han fracasado” y se subraya “la necesidad de un organismo internacional de consolidación de la paz más ágil y eficaz”.

¿Cómo funcionaría?

La carta establece que “Donald J. Trump será el primer presidente del Consejo de Paz”. Y sus poderes parecen muy amplios. En primer lugar, es el único facultado para "invitar" a otros jefes de Estado y de gobierno a unirse al Consejo y puede decidir su destitución, salvo en caso de “veto por una mayoría de dos tercios de los estados miembros”.

Por otra parte, “las decisiones se toman por mayoría de los estados miembros presentes y votantes”, pero “sujetas a la aprobación del presidente”. Del mismo modo, en caso de empate, el presidente tendría poder de arbitraje. También le corresponde la responsabilidad de designar a su sucesor. “La sustitución del presidente sólo puede tener lugar tras una dimisión voluntaria o por incapacidad, según lo determine una votación unánime del comité ejecutivo”.

Este consejo ejecutivo restringido, también dirigido por Donald Trump, estaría compuesto por siete miembros, todos ellos estadounidenses, a excepción del exprimer ministro británico Tony Blair, entre los que se encuentran el Secretario de Estado Marco Rubio, el enviado especial Steve Witkoff y el yerno de Donald Trump, Jared Kushner.

“En las ocho páginas del estatuto no se menciona ni una sola vez la palabra ‘democracia’, lo que es elocuente”, señala Chloé Maurel, quien destaca que, en esta estructura, “Trump sería una especie de presidente vitalicio, con derecho de veto sobre todas las decisiones”.

El mandato de los estados es de tres años, renovable por Donald Trump, excepto para aquellos que paguen mil millones de dólares al ingresar, obteniendo así un puesto permanente. “Este ‘Consejo de Paz’ es todo lo contrario al ideal del multilateralismo democrático e igualitario tal y como se definió en 1945 con la creación de la ONU. En la Asamblea General de la ONU, recuerda la historiadora, están representados casi todos los estados, y cada uno, sea rico o pobre, tiene un voto”.

¿Qué países han respondido ya favorablemente?

De las sesenta invitaciones para formar parte de este “Consejo de Paz”, algunos estados ya han dado su acuerdo. Entre ellos, muchos líderes de países árabes. El rey de Marruecos, Mohamed VI, se unirá al consejo como “miembro fundador”, según indicó la diplomacia marroquí. Lo mismo harán el Presidente egipcio, Abdel Fattah al-Sissi, el Presidente de los Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohammed ben Zayed Al Nahyane, y el rey de Baréin, Hamad ben Issa al-Khalifa. Qatar, Arabia Saudita y Kuwait también participarían.

Benyamin Netanyahu también respondió favorablemente a la invitación, según anunció el miércoles la oficina del Primer Ministro israelí. El Presidente argentino, Javier Milei, firmó junto a Trump el documento como miembro fundador del Consejo.

Turquía indicó que responderá favorablemente. El Presidente de Kazajistán, Kassym-Jomart Tokaïev, “asistirá a la ceremonia de firma” de la carta, según informó el miércoles su servicio de prensa. En Azerbaiyán, el Ministerio de Asuntos Exteriores anunció el martes que el Presidente Ilham Aliyev estaba “dispuesto a participar en las actividades del Consejo de Paz”.

La Presidenta de Kosovo, Vjosa Osmai, también aceptó la invitación, calificada de “iniciativa histórica”. En Hungría, el Primer Ministro, Viktor Orbán, aceptó el domingo la “honorable” invitación de su aliado Donald Trump para ser “miembro fundador” del “Consejo de Paz”. El Primer Ministro armenio, Nikol Pashinyan, declaró el martes en Facebook que había aceptado la invitación.

¿Qué países se han mostrado más reticentes?

Varios países han expresado su desconfianza hacia este organismo. Empezando por Francia. El entorno del Presidente Emmanuel Macron indicó el lunes que “no puede dar una respuesta favorable” a la invitación en este momento. Esta iniciativa “plantea cuestiones importantes, en particular en lo que respecta al respeto de los principios y la estructura de las Naciones Unidas, que en ningún caso pueden ponerse en tela de juicio”. Lo mismo ocurre con Noruega.

El Presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, dijo el martes que había recibido una invitación, pero que “no se imagina” participando junto a Rusia. Vladimir Putin ha encargado a su gobierno que “estudie” la propuesta.

El gobierno británico declaró este jueves que no participará. “Se trata, en efecto, de un tratado jurídico que plantea cuestiones mucho más amplias, y también nos preocupa que el Presidente Putin forme parte de un organismo que habla de paz, cuando aún no hemos visto ninguna señal por su parte que indique que se comprometerá con la paz en Ucrania”, declaró la jefa de la diplomacia. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, también ha sido invitada y está reservando su respuesta, según declaró el lunes un portavoz en Bruselas.

El gobierno alemán expresó la necesidad de “coordinarse” con sus socios. El Primer Ministro de Croacia, Andrej Plenkovic, ha dicho que desea más tiempo. China no ha dicho si lo acepta, aunque el miércoles indicó que “defiende firmemente el sistema internacional con las Naciones Unidas en su centro”. En Canadá, la Ministra de Asuntos Exteriores, Anita Anand, declaró a la AFP: “Estamos examinando la situación. Pero no vamos a pagar mil millones de dólares”.

“La ONU debe reaccionar rápidamente”, opinó Chloé Maurel, que pide la convocatoria de una Asamblea General extraordinaria. Entre los demás países que han indicado haber recibido una invitación se encuentran Italia, Suecia, Finlandia, Albania, Grecia, Eslovenia, Polonia, Bulgaria, Brasil, Paraguay, Jordania, India y Corea del Sur. El Vaticano también ha recibido una invitación.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE RADIO FRANCIA INTERNACIONAL. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN. 

Radio Francia Internacional

Radio Francia Internacional

