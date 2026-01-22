¿Qué lograría EU en Groenlandia? Más bases militares y expulsar a Rusia y China: NYT

Funcionarios familiarizados con las discusiones dijeron al medio que la iniciativa habría sido impulsada por Rutte y daría paso a una nueva ronda de conversaciones.

Ciudad de México, 21 de enero (SinEmbargo).- Un posible acuerdo entre Estados Unidos (EU), Dinamarca y Groenlandia para ampliar la presencia militar estadounidense en la isla ártica incluiría la cesión de “pequeños bolsillos” o enclaves de territorio bajo soberanía de Washington, donde se podrían construir bases militares, así como la expulsión de Rusia y China, reveló este miércoles The New York Times.

Dicha solución habría impulsado al Presidente Donald Trump a retirar las amenazas arancelarias contra Europa y afirmar que había alcanzado un acuerdo marco con el Secretario General de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN, por sus siglas en inglés), Mark Rutte, sobre el futuro del territorio groenlandés.

Según tres altos funcionarios familiarizados con las discusiones citados por el diario estadounidense, durante la reunión de la OTAN se analizó un posible compromiso mediante el cual Dinamarca cedería a Estados Unidos la soberanía de pequeñas porciones de territorio en Groenlandia, donde Washington podría establecer bases militares.

Dos de las fuentes del periódico compararon la propuesta con las bases británicas en Chipre, consideradas territorio del Reino Unido.

.@POTUS: Greenland is a vast, almost entirely uninhabited and undeveloped territory. It is sitting undefended in a key strategic location between the U.S., Russia, and China. This enormous unsecured island is actually part of North America — on the northern frontier of the… pic.twitter.com/2Y7OiU4CeM — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) January 21, 2026

Asimismo, los funcionarios dijeron al Times que la iniciativa habría sido impulsada por Rutte, aunque no está claro si esta propuesta forma parte del acuerdo marco anunciado por Trump. En un comunicado, la OTAN indicó que las negociaciones entre Dinamarca, Groenlandia y Estados Unidos continuarán con el objetivo de impedir que Rusia o China establezcan presencia económica o militar en la isla.

Trump no ofreció detalles sobre el contenido del acuerdo ni afirmó explícitamente que Estados Unidos obtendría la propiedad de Groenlandia, pese a que horas antes había insistido ante líderes europeos en Davos en que Washington necesitaba la soberanía del territorio por razones de seguridad nacional.

Trump insiste sobre anexar Groenlandia

El republicano anunció este miércoles que su gobierno alcanzó un entendimiento con el Secretario General de la OTAN, Mark Rutte, para establecer el marco de un futuro acuerdo sobre Groenlandia y la región ártica. Además, confirmó la suspensión de los aranceles a Europa que estaban programados para entrar en vigor el próximo 1 de febrero.

A través de una publicación en Truth Social, Trump informó que sostuvo una reunión "muy productiva" con Mark Rutte, en la que se definieron las bases de un acuerdo futuro relacionado con Groenlandia y, de manera más amplia, con la región ártica.