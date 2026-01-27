¿Sabes cuáles son las variedades de manzana y los beneficios de comerlas?

La manzana es una fruta muy popular que puede ayudar a llevar una mejor alimentación.

Ciudad de México, 27 de enero (SinEmbargo).- La manzana es una fruta muy versátil, especial para la repostería, para comer un snack o puede compartirse para acompañar una charla con amigos o cocinar algo en familia.

Esta fruta tiene muchas variedades, se pueden encontrar más de mil variedades, estas son algunas de las más conocidas:

Golden Delicious: De acuerdo con la Comisión de Manzanas de Washington, esta manzana "tiene la dulzura de la miel y una suave superficie que también la hace ideal para picar o botanear". Sabrosa, dulce y rica son sus características.

Gala: Una manzana originaria de Nueva Zelanda, su sabor es ligeramente dulce con un toque a vainilla, una manzana suave y fácil de comer.

Granny Smith: Famosa por su color verde claro, esta manzana cuenta con acidez alimonada y la dulzura suficiente. Su nombre viene de Maria Ann "Granny" Smith quien la descubrió por accidente en su granja en Australia.

Red delicious: muy popular por su sabor ligeramente dulce, además de ser crujiente.

Chantecler: originaria de Francia es el resultado de la mezcla entre la Golden Delicious y la Reineta Clochard. Su piel es de color amarillo con unas pequeñas manchas.

Perón Golden: pertenece a la familia de las Rosáceas; la manzana de cáscara delgada de color verde, llega a presentar franjas o puntos rojos, es más pequeña que otras manzanas, la pulpa es amarillo verdoso o amarillo claro, su sabor es ácido a agridulce.

La temporada de Manzanas Washington llega a México; este año se proyectan 14.5 millones de cajas de 40 lb, una cantidad similar a la temporada pasada, siendo las variedades Gala y la Red Delicious, las más apreciadas.

Una manzana equilibrada

Este año llega una nueva variedad de manzanas, se trata de la Cosmic Crisp, que destaca por su equilibrio entre dulce y ácido, así como su gran textura, apariencia y versatilidad.

Las manzanas Cosmic Crisp son de gran tamaño, piel de color rojo oscuro adornada con distintivas lenticelas blancas en forma de estrella, la pulpa es firme, muy crujiente y jugosa. Su perfil agridulce balanceado las convierte en una opción ideal tanto para el consumo en fresco como para aplicaciones culinarias más elaboradas.

Entre sus atributos más destacados se encuentra su lento oscurecimiento tras el corte, una cualidad natural que permite disfrutarla por más tiempo sin perder color ni frescura, lo que la hace perfecta para diversas preparaciones. Además, su larga vida útil, la posiciona como una de las variedades más durables del mercado. La manzana Cosmic Crisp es el resultado de más de 20 años de investigación y desarrollo del programa de cultivo de árboles frutales de la Universidad Estatal de Washington.

En México se cultivan las siguientes: Anna, Criolla, Gala, Golden delicious, Red chief, Red delicious, Rome beauty, Starking, Starking delicious y Top red.

Beneficios de comer manzanas

De acuerdo con la pagina de El Poder del Consumidor, la manzana es una de las frutas que más se produce en el mundo y aunque no se sabe su verdadero origen, se dice que proviene originalmente de Kazajistán o del este de Asia.

Entre los beneficios de la manzana se encuentran:

Uno de sus componentes es la pectina, esta es una fibra soluble que contribuye a reducir el colesterol y tener un mejor control de glucosa en sangre, además de combatir el estreñimiento. La fibra ayuda en el recubrimiento mucoso del colon, evitando el contacto de sustancias tóxicas que podemos llegar a consumir, según El Poder del Consumidor.

Las manzanas contienen histidina, esta puede mejorar la hipertensión, ya que funciona como vasodilatador.

Otro de los componentes es potasio, ayuda a controlar la presión arterial y combatir la anemia.

La quercetina es un antioxidante y sus efectos antihipertensivos brindan protección cardiovascular.

Una buena fuente de vitamina C que se encuentra en gran parte en la cáscara de esta fruta.

Mejora la memoria gracias a las vitaminas B1 y B6 que ayudan a prevenir el agotamiento mental.

La manzana es una fruta que resulta sencilla de llevar a todos lados, además de ser versátil y poder integrarla en diversos platillos.