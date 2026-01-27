UE e India anuncian acuerdo comercial para hacer frente a la guerra arancelaria de EU

Gracias al nuevo Tratado de Libre Comercio con la India, Europa espera duplicar sus exportaciones y que se reduzcan los aranceles a ciertos productos.

BRUSELAS, 27 Ene. (EUROPA PRESS).- La Unión Europea (UE) e India anunciaron este martes las bases de un acuerdo de libre comercio "histórico" con el que los exportadores europeos ahorrarán hasta cuatro mil millones en aranceles cada año, pero que deja fuera sectores agrícolas sensibles como el arroz, el azúcar y el bovino, y cuyos detalles deberán aún ser negociados en los próximos meses.

El pacto, que las dos partes califican de "la madre de todos los acuerdos", llega tras dos décadas de difíciles negociaciones y como respuesta a la búsqueda de nuevos socios comerciales fiables, frente a las tensiones geopolíticas que obligan a la UE a romper con sus tradicionales dependencias de Rusia o China, y a la necesidad de buscar alternativas a Estados Unidos (EU) y su guerra arancelaria.

La Unión Europea espera "doblar" sus exportaciones a India una vez esté en vigor el nuevo Tratado de Libre Comercio que no abre totalmente los mercados, pero sí reducirá drásticamente los aranceles que afrontaban hasta ahora los exportadores europeos en sectores como el vino (de un 150 por ciento a un rango de entre el 20 y el 30 por ciento) que, en la práctica, suponían un cierre total del mercado.

Acuerdo comercial reducirá aranceles y aumentará exportaciones

Por ejemplo, los aranceles sobre los automóviles de la Unión Europea se recortarán gradualmente de un 110 por ciento a un 10 por ciento, con una cuota de 250 mil coches al año; mientras que se reducirán a un arancel cero las ventas de maquinaria (hasta un 44 por ciento ahora), químicos (22 por ciento) y sector farmacéutico (11 por ciento). También el acero y el hierro europeos verán desaparecer las tasas sobre sus ventas a India, que hasta ahora se elevaban a un 22 por ciento.

En el sector agrícola, el aceite de oliva europeo se beneficiará de un arancel cero, frente al 45 por ciento pagado hasta ahora, y se reducirán también de un 110 a un 50 los preparados cárnicos, de un 150 a un 40 por ciento el gravamen para las bebidas espirituosas y de un 33 a un cero por ciento la carne de ovino. Los zumos de frutas y alimentos procesados como bollería, pastas, chocolate o alimento para mascotas, también se beneficiarán del fin de los aranceles (frente al 55 por ciento actual).

También hay acuerdo en materia de reglas de origen para asegurar que sólo los productos que hayan sido "procesados significativamente" en uno de los mercados pueda ser exportado en el régimen preferencial a la otra región, con el objetivo de evitar que terceros países exporten a India y reexporten desde ahí sus contingentes al mercado comunitario.

Además, el acuerdo otorgará a las empresas de la UE un acceso privilegiado al mercado indio de servicios, incluyendo sectores clave como los servicios financieros y los servicios marítimos, según ha informado el Ejecutivo comunitario, que negocia en nombre de los 27 los pactos comerciales con países terceros.

A historic day for the 🇪🇺🇮🇳 partnership and trade at its core. Our FTA creates a market of nearly 2B people. But it's about more than scale - a choice for openness over protectionism, cooperation over fragmentation, rules-based trade over unpredictability. That choice matters. pic.twitter.com/dKIjDXGXIQ — Maroš Šefčovič🇪🇺 (@MarosSefcovic) January 27, 2026

Asimismo, el acuerdo exige el respeto de los principios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) e incluye compromisos jurídicamente vinculantes en cuestiones como condiciones laborales decentes, inspección laboral y conducta empresarial responsable; al tiempo que recoge disposiciones sobre los convenios de la ONU y la OIT que promueven el empoderamiento económico de las mujeres y la igualdad de género.

La UE e India se comprometen, además, a "colaborar" en la lucha contra el cambio climático y la gestión sostenible de los recursos naturales, incluido mediante la aplicación del Acuerdo de París de Naciones Unidas, el Convenio sobre Diversidad Biológica, y la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres.

Primera cumbre bilateral en 6 años

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se encuentran desde el lunes en Nueva Delhi para marcar la conclusión de las negociaciones y participar en la primera cumbre UE-India en años, junto al Primer Ministro del país, Narendra Modi. Tras el acuerdo a nivel de negociadores, el nuevo marco comercial necesitará también el visto bueno del Consejo (gobiernos) y Parlamento Europeo para ser formalmente adoptado por parte de la UE.

"Después de un año de incansables negociaciones y más de una década de preparación, hemos logrado el acuerdo de libre comercio más grande de la historia. Se reducen los aranceles y se liberalizan las oportunidades. Esto demuestra que el comercio mutuamente beneficioso es real y que una colaboración genuina vale la pena", celebró el negociador comercial de la UE, el comisario Maros Sefcovic, en un primer mensaje difundido en redes sociales tras anunciarse el acuerdo, que permitirá crear un mercado de casi dos mil millones de personas, casi una cuarta parte del PIB mundial.

"Hoy se celebra un momento histórico al abrir un nuevo capítulo en las relaciones entre la UE y la India, en materia de comercio, seguridad y vínculos entre los pueblos. Nuestra Cumbre envía un mensaje claro: en un orden mundial en transformación, la UE y la India siguen unidos como socios estratégicos y fiables", dijo, por su parte, Costa.

Von der Leyen, a su vez, recalcó que la UE e India están "haciendo historia", pero defendió que "sólo es el comienzo" y que a partir de ahora harán "crecer la relación estratégica para que sea aún más fuerte".