Trump llama "agitador" e "insurrecto" a Alex Pretti, asesinado por ICE en Minneapolis

Redacción/SinEmbargo

30/01/2026 - 3:41 am

Trump llama minimiza asesinato de Alex Pretti.

El gobierno de Estados Unidos acusó en primera instancia de "terrorismo doméstico" a Renee Good, otra víctima de agentes federales asesinada a tiros en la misma ciudad.

Ciudad de México, 30 de enero (SinEmbargo).- El Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, minimizó este viernes el asesinato a tiros en Minneapolis por parte de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en contra del enfermero Alex Pretti, a quien calificó como un "agitador" y un presunto "insurrecto" tras la difusión de un video en el que el hombre le dio una patada a un vehículo de las autoridades de EU y después fue sometido por agentes federales.

 "La cotización del agitador y, quizás, insurrecto Alex Pretti, ha perdido mucho valor tras el video recientemente publicado donde grita y escupe en la cara a un agente del ICE muy tranquilo y controlado, y luego patea alocadamente un vehículo gubernamental nuevo y muy caro, con tanta fuerza y violencia que la luz trasera se rompió en pedazos",  escribió Trump en Truth Social.

El video en cuestión fue grabado el pasado 13 de enero, y publicado el miércoles por el medio digital The News Movement, mientras que su autenticidad fue confirmada por la cadena británica BBC. Más tarde, la cadena CBS también verificó que las imágenes fueron grabadas en Minneapolis pero aún no existe un relato firme del incidente.

El abogado de la familia del enfermero, Steve Schleicher, argumentó que una semana antes de que "a Alex lo mataran a tiros en plena calle, fue asaltado violentamente por un grupo de agentes del ICE" y que "nada de lo que ocurriera una semana antes puede servir de excusa para justificar su asesinato".

Gobierno de Trump acusó a Renee Good de terrorismo doméstico

Cabe recordar que el gobierno de Donald Trump acusó en primera instancia de "terrorismo doméstico" a la escritora Renee Good, otra víctima de ICE asesinada a tiros en Minneapolis, según declaró la Secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, durante una visita en el estado de Texas, el 7 de enero de 2025.

Por su parte, el Presidente estadounidense defendió la actuación de ICE, en el contexto de una serie de protestas que estallaron por las operaciones antimigratorias de su administración en el estado. No obstante, el 21 de enero, reconoció que se sintió "horrible" por la muerte de la escritora, admitiendo que los agentes de ICE pueden cometer errores y calificando el hecho como una "tragedia".

“Acabo de ver el video del incidente ocurrido en Minneapolis, Minnesota. Es horrible verlo. La mujer que gritaba era, obviamente, una alborotadora profesional, y la persona que conducía el auto se comportó de manera muy agresiva, obstruyendo y resistiéndose, y luego atropelló de forma violenta, deliberada y cruel al agente del ICE, quien aparentemente disparó en defensa propia”, escribió en un primer momento el inquilino de la Casa Blanca en Truth Social.

En cuanto al caso de Alex Pretti, el Departamento de Seguridad Nacional de EU confirmó el 28 de enero en un documento que los agentes de ICE que asesinaron al enfermero, el pasado 24 de enero, fueron suspendidos de sus funciones. Según el informe enviado al Congreso, hubo un forcejeo entre Pretti y el ICE. En medio del tumulto, uno de los agentes gritó que el enfermero portaba un arma, lo cual fue rechazado por Michael y Susan Pretti, padres de la víctima. "Tenía el teléfono en la mano derecha y la mano izquierda sin nada para intentar proteger a la mujer que acababa de tirar al suelo el ICE, todo ello mientras estaba siendo rociado con pimienta", relataron.

El documento relata que, "aproximadamente cinco segundos después, un agente de la Patrulla Fronteriza disparó su Glock 19 [...] y un agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza también disparó su Glock 47 [...] contra Pretti".

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

