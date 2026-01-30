¿Qué es la ELA? la enfermedad que padecía Pedro Torres, ex productor de “Big Brother”

Omar López

30/01/2026 - 9:58 am

ELA

La Esclerosis Lateral Amiotrófica se caracteriza por ser neurodegenerativa teniendo un impacto negativo en la salud muscular y en la movilidad de las extremidades.

Ciudad de México, 30 de enero (SinEmbargo).- La mañana de este viernes, la familia de Pedro Torres confirmó el fallecimiento del icónico productor de televisión a los 72 años de edad. 

“Con profundo pesar, la familia Torres Castilla, comparte la noticia del fallecimiento de nuestro querido Pedro Torres Castilla, quien partió el día de hoy en paz, tranquilo y lleno de fe”, anunció la familia en su cuenta de Instagram.

Torres fue una figura clave de Televisa al producir el reality show Big Brother México por primera vez y ser  relevante en la grabación de videos musicales, también es recordado por su matrimonio con la actriz Lucía Méndez.

Desde finales de 2025, la familia del productor había compartido con algunos medios de comunicación que la salud de Pedro Torres estaba decayendo por los avances de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) que padecía desde hace dos años. 

¿Por qué es tan peligrosa la ELA?

ELA
La enfermedad afecta principalmente al sistema nervioso. Foto: Imagen Ilustrativa SinEmbargo.

De acuerdo con información del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos (NIH por sus siglas en inglés) la ELA es una enfermedad neurodegenerativa que ataca específicamente a las motoneuronas, las células nerviosas encargadas de controlar los movimientos musculares voluntarios.

Al morir estas neuronas, la conexión entre el cerebro y los músculos se interrumpe de forma progresiva, lo que impide que el cuerpo reciba las órdenes necesarias para moverse, hablar o realizar acciones cotidianas, uno de los casos más famosos de este padecimiento fue el del científico Stephen Hawking, quién utilizaba una computadora para comunicarse.

Una característica distintiva de la ELA es que, en la mayoría de los casos, los sentidos (vista, oído, tacto) y las facultades mentales permanecen intactos, por lo que el paciente es plenamente consciente de la pérdida de sus capacidades físicas.

En sus etapas finales, la enfermedad afecta a los músculos del sistema respiratorio, lo que representa el mayor desafío para la supervivencia. En esta etapa, los dispositivos de asistencia son vitales para mantener al paciente con vida, pero sus altos costos los vuelven alternativas que no están al alcance de todos.

Los primeros síntomas y las causas de la Esclerosis Lateral Amiotrófica

El 21 de junio es el Día Mundial contra el ELA. Foto: Conadis.

Un artículo del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis) aclara que este padecimiento es poco común y una de cada 20,000 personas en el mundo es diagnosticada con ELA, se calcula que en México hay 6,000 casos diagnosticados.

La Conadis aclara que hasta el momento se desconoce cuáles son las causas de la ELA. De acuerdo con estadísticas internacionales en el 95% de los casos es esporádica y un 5% es hereditaria.

Los síntomas más comunes son: 

  • Dificultad para caminar o realizar las actividades diarias
  • Tropiezos y caídas
  • Debilidad o torpeza en piernas, brazos o manos
  • Balbuceo o dificultad al tragar
  • Calambres o fasciculaciones musculares
  • Dificultad para sostener la cabeza o mantener una postura correcta
  • Espasmo en los músculos de la mandíbula, el rostro, la caja torácica, la garganta y la lengua.
  • Risa o llanto inapropiados.
  • Crispación involuntaria de los músculos de la lengua.
  • Espasmo vocal y dificultades para tragar.

La ELA puede tener otras formas de inicio menos comunes y es algo a tener en cuenta, por ejemplo, algunos enfermos pueden comenzar desde el inicio con afectaciones de la capacidad para respirar o con deterioro cognitivo y del comportamiento muy marcado.

Actualmente no existe una cura definitiva para la ELA, pero la medicina ha logrado avances significativos en frenar su progresión. Instituciones como la FDA han aprobado fármacos específicos como el Riluzol, que bloquea el exceso de glutamato para proteger las neuronas, y la Edaravona, que combate el estrés oxidativo.

