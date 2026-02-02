CLOSE UP ¬ La tragedia migratoria chamuscó a Garduño. Y ahora lleva su tizne a la SEP

Durante su paso por el INM se registró un siniestro que causó la muerte de 40 personas en la estancia de Ciudad Juárez, un caso por el que él y otros funcionarios siguen impunes.

Ciudad de México, xx de febrero (SinEmbargo).– Francisco Garduño Yáñez, el extitular del Instituto Nacional de Migración (INM) cercano al expresidente Andrés Manuel López Obrador, mantiene un proceso judicial abierto por su responsabilidad en el incendio en una estancia migratoria de Ciudad Juárez que causó la muerte de 40 personas, pese a ello, el Gobierno de Claudia Sheinbaum defiende su nombramiento como Director General de Centros de Formación para el Trabajo en la Secretaría de Educación Pública (SEP).

El nombramiento de Garduño fue anunciado por Mario Delgado el 19 de enero de 2026, quien lo describió como “un funcionario ejemplar”. Por su parte, la Presidenta Claudia Sheinbaum defendió la decisión dos días después, argumentó que Garduño es “doctor en derecho” y “no es un perfil cualquiera”, también justificó su designación al asegurar que “terminó su proceso, no tiene ya ningún proceso jurídico”.

Me dio mucho gusto reunirme con Francisco Garduño que ha sido nombrado por parte de la presidenta, @Claudiashein, como Director General de Centros de Formación para el Trabajo. Francisco Garduño es un funcionario ejemplar y su participación en estos centros será fundamental… pic.twitter.com/jneZ6PzCwk — Mario Delgado (@mario_delgado) January 20, 2026

Sin embargo, el excomisionado del INM continúa sujeto a proceso penal por el delito de ejercicio ilícito del servicio público, aunque las familias de las víctimas del incendio buscan que sea vinculado, como otras personas involucradas en el caso, por el delito de homicidio.

En enero de 2025 un juez le autorizó una suspensión condicional del proceso por un año y medio, esto no significa que fue absuelto, aún tendrá que presentarse en septiembre ante un juzgado en Ciudad Juárez, Chihuahua, para corroborar si ha cumplido con los requisitos impuestos por un juez federal. Estos incluyen: Ofrecer una disculpa pública a las víctimas; continuar residiendo en su domicilio reportado en la Ciudad de México; supervisar los fideicomisos de atención médica, psicológica y tanatológica a las personas afectadas por el incendio; tomar cursos sobre derechos humanos y protección civil durante seis meses, así como visitar los centros de detención de personas migrantes cada tres meses para verificar las medidas de protección civil y el respeto a los derechos humanos, además de enviar un informe trimestral al juzgado sobre estos centros.

Marcos Zavala, abogado en la Fundación para la Justicia, organización que representa a las familias de las migrantes que murieron y otros sobrevivientes del incendio, dijo en el programa "Close Up" de SinEmbargo Al Aire, que el Gobierno federal envió un “mensaje de impunidad” para todos los delitos de servidores públicos, primero al mantenerlo en el cargo en al INM pese a enfrentar un proceso penal, y ahora, al asignarle un nuevo cargo.

El abogado denunció que Garduño usó la estructura del INM para su defensa, que la reparación del daño a las víctimas fue pagada por el Gobierno federal (con impuestos de los mexicanos) y no por él, lo que refuerza el mensaje de impunidad.

#NoFueElIncendioFueElEstado

⚠️ Hoy se cumplen 1,037 días del incendio en la estancia migratoria de #CiudadJuárez, donde 40 migrantes murieron y 42 resultaron con secuelas bajo custodia del Estado mexicano. Mientras tanto, el @GobiernoMX llama “ejemplar” a @fgymexico y le da un… pic.twitter.com/yK0qSJCAQB — IMUMI (@IMUMIDF) January 27, 2026

Francisco Garduño, impune

Francisco Garduño Yáñez fue Comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM) de junio de 2019 al 29 de abril de 2025. Su gestión estuvo marcada por la impunidad.

La noche del 27 de marzo del 2023 en la estancia migratoria del INM del Ciudad Juárez, que albergaba a personas de Guatemala, Venezuela, Honduras, El Salvador, Colombia y Ecuador, se registró un incendio que causó la muerte de 40 migrantes que estaban detenidos bajo el cuidado de autoridades migratorias y guardias de seguridad privada.

Además, 27 personas resultaron con heridas de gravedad y 15 mujeres que estaban en la estancia y escucharon cómo las autoridades dejaron morir a los migrantes. Ellas siguen sin ser reconocidas como víctimas indirectas.

El incendio comenzó en la celda de hombres, quienes discutían con guardias de seguridad y oficiales migratorios por la falta de agua, alimentos, amenazas de deportación y comentarios xenofóbicos.

Los videos de las cámaras de seguridad de la estancia que han sido difundidos y analizados por el diario La Verdad Juárez, mostraron que tanto personal del instituto de migración como los guardias de seguridad privada salieron del lugar sin tratar de dejar en libertad a los migrantes.

Francisco Garduño fue vinculado a proceso el 30 de abril de 2023 en la causa penal 237/2023 por el delito de ejercicio ilícito de servicio público. Tanto él como Antonio Molina, director general de control y verificación normativa del Instituto Nacional de Migración, quien permanece prófugo, tuvieron un trato preferencial, se beneficiaron con justicia selectiva, ya que fueron vinculados únicamente por ejercicio ilícito del servicio público, a diferencia de otras 11 personas imputadas por homicidio, lesiones y daño en propiedad.

El 20 de mayo de 2023, días después del incendio, dejó clara su postura sobre el tema.

-¿Usted duerme tranquilo después de lo que pasó? –le cuestionó un reportero.

-Sí, yo estaba a mil 800 kilómetros de distancia del suceso, no podía yo llegar en tres minutos que se suscitó” –respondió. También agregó que fueron dos venezolanos quienes iniciaron el fuego y trabajadores del INM "irresponsables" no lo localizaron.

Sobrevivientes rechazan disculpa

El 26 de septiembre, Francisco Garduño ofreció una disculpa pública a las víctimas del incendio y sus familias en el museo de la Ciudad de México. Aunque aseguró que el acto no se trató de una formalidad derivada de una instrucción judicial, sino de un acto de respeto, las personas afectadas no creyeron esta postura.

Asistieron bajo protesta y lo encararon porque, dijeron, se trató de la primera vez que les dio la cara en más de dos años.

"Usted siguió con su con su puesto, pudo pedir disculpas antes, pero lo hace hasta hoy para salir con las las manos libres [...] La diferencia conmigo, que soy un hombre joven, es que usted [Garduño] puede caminar por sí solo”, señaló Wilson Alexander Juárez Hernández, de Guatemala, quien tenía 21 años cuando se registró el incendio.

Ese día hablaron Claudia Araceli Varela Ramírez, hermana de Daniel de Jesús Varela Ramírez, migrante de El Salvador que murió a causa del incendio, así como Stefan Arango Morillo, uno de los sobrevivientes de Venezuela.

Morenistas respaldan a Garduño

Garduño Yáñez fue respaldado por los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y Claudia Sheinbaum. Aunque el expresidente aseguró que no protegería a ningún funcionario, mantuvo a Garduño en el cargo de comisionado del INM.

Ambos funcionarios han trabajado juntos durante años. Francisco Garduño asegura que acompañó en 1972 a López Obrador en su protesta contra el fraude electoral en Tabasco. Garduño fue un operador político en las campañas presidenciales de 2006 y 2018 de AMLO, y coordinando el llamado "Gobierno legítimo" en varios estados, por ello se nombra uno de los fundadores de Morena.

En diciembre de 2024, tras anunciar su salida del INM, Garduño se refirió al padre y activista Alejandro Solalinde como “el pollero de Dios” por promover caravanas hacia Estados Unidos. Solalinde, por su parte, expresó que la actitud de Garduño al frente del INM siempre le pareció cuestionable.

Solalinde narró en entrevista para el programa Los Periodistas, de SinEmbargo Al Aire, el 19 de diciembre de 2024, que alertó directamente a López Obrador sobre la importancia de cambiar la gestión del INM. El activista señaló que Garduño estaba transformando las estaciones migratorias en "verdaderas cárceles".

El sacerdote relató que en marzo de 2023 le propuso a AMLO cambiar a Garduño por Hugo Vadillo Zurita al frente del INM; aseguró que el entones presidente le buscar a Garduño para comunicarle la necesidad de iniciar con cambios de inmediato, pero, de acuerdo con esta versión, Garduño desestimó la instrucción presidencial y habría argumentado que le estaba "haciendo un paro" al Presidente, su amigo.

Once días después de que Garduño ignoró la instrucción se registró el incendio en la estancia migratoria de Ciudad Juárez.

La crítica de Solalinde sobre el perfil punitivo de Garduño se relaciona con cargos públicos que ocupó durante las últimas décadas. El actual funcionario de la SEP trabajó en la Secretaría de Gobernación en el sistema penitenciario, coordinó el cierre de Lecumberri en 1977 como centro de privación de la libertad.

Durante la gestión de AMLO en el Gobierno del Distrito Federal fue Subsecretario de Gobierno, donde participó en el Gabinete de Seguridad. Más tarde, como Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Reinserción Social en el Gabinete de Seguridad Nacional de AMLO como Presidente, promovió el cierre del penal de las Islas Marías y coordinó el traslado de personas detenidas a otros centros.

SinEmbargo solicitó una entrevista con Garduño para el programa "Close Up", pero no fue posible porque funcionario aún se encuentra en periodo de recepción de su nueva oficina, de acuerdo con lo que informó el área de Comunicación de la SEP.

Los procesos judiciales contra Francisco Garduño siguen su curso independientemente de el directivo que ejerce en la SEP.