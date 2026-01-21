ONGs condenan el nombramiento de Francisco Garduño, extitular del INM, en la SEP

21/01/2026 - 1:01 am

ONGs lamentan el nombramiento de Francisco Garduño en la SEP.

"Para las víctimas y sus familias, esta decisión puede interpretarse como un premio inmerecido que profundiza la impunidad y normaliza el olvido institucional", dice el comunicado.

Ciudad de México, 21 de enero (SinEmbargo).- Distintas organizaciones civiles y colectivos que acompañan a las víctimas del incendio ocurrido en 2023 en el Instituto Nacional de Migración (INM) de Ciudad Juárez, Chihuahua, manifestaron el martes su indignación y preocupación por el nombramiento de Francisco Garduño Yáñez como nuevo titular de la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo (DGCFT) de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Por medio de un comunicado, organizaciones como la Fundación para la Justicia y el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi) señalaron que Garduño Yáñez "continúa imputado por el delito de ejercicio ilícito del servicio público", ya que el juicio en contra del funcionario por el incendio que provocó la muerte de 40 migrantes aún sigue abierto.

"Este nombramiento envía un mensaje alarmante sobre la falta de compromiso del Estado con la verdad, la justicia y la rendición de cuentas", lamentaron las organizaciones.
"Recibimos este nombramiento con indignación. Para las víctimas y sus familias, esta decisión puede interpretarse como un premio inmerecido que profundiza la impunidad y normaliza el olvido institucional frente a una tragedia que costó vidas. La justicia no puede ser sustituida por cargos públicos ni eludir responsabilidades pendientes", agregaron los firmantes del comunicado.

Sheinbaum nombra a Garduño como funcionario de la SEP

El pasado lunes, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, nombró a Francisco Garduño como titular de la DGCFT de la SEP, cuya decisión fue anunciada por el Secretario de Educación Pública, Mario Delgado, por medio de una publicación en sus redes sociales.

“Me dio mucho gusto reunirme con Francisco Garduño que ha sido nombrado por parte de la Presidenta Claudia Sheinbuam como director general de Centros de Formación para el Trabajo", indicó el funcionario en cuenta de X.

"Francisco Garduño es un funcionario ejemplar y su participación en estos centros será fundamental para la reforma a la educación media superior que está en marcha con el Bachillerato Nacional. Esto se suma a la actualización de la oferta educativa en educación superior que se alinea con los sectores estratégicos del Plan México y los polos de desarrollo para el bienestar", concluyó.

Incendio en el INM dejó 40 migrantes muertos

Francisco Garduño era titular del INM el 27 de marzo de 2023, cuando ocurrió un incendio en las instalaciones de Ciudad Juárez, Chihuahua, que provocó la muerte de 40 migrantes, entre ellos, 28 personas originarias de Guatemala.

El expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confirmó en su conferencia matutina que el incendio fue provocado por los mismos migrantes al prenderle fuego a sus colchonetas después de saber que serían deportados. Posteriormente, la entonces titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, señaló que el INM incurrió distintas irregularidades.

Salvador González Guerrero, extitular del INM en Chihuahua, fue el funcionario de mayor rango detenido inicialmente por homicidio y lesiones. Sin embargo, en agosto de 2025, se le concedió el cambio de medida cautelar a prisión domiciliaria tras pagar una fianza de 1.5 millones de pesos. Por su parte, Francisco Garduño fue inicialmente procesado por el delito de ejercicio indebido del servicio público, pero un Tribunal Colegiado confirmó en abril de 2025 la suspensión condicional de dicho proceso.

