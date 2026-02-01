Adán deja la coordinación de Morena en el Senado y lo sustituye otro expriista: Mier

El legislador anunció que dejará la coordinación de Morena en el Senado para concentrarse en trabajo territorial con miras a fortalecer al movimiento rumbo a 2027

Ciudad de México, 1 de febrero (SinEmbargo).- El Senador Adán Augusto López Hernández anunció este domingo que dejará la coordinación de Morena en el Senado de la República para concentrarse en trabajo político y territorial de cara al proceso rumbo a 2027, aunque permanecerá como legislador y no solicitará licencia a su escaño.

En el lugar de Adán Augusto queda Ignacio Mier, un expriista –como el mismo tabasqueño– que incluso aprobó el rescate multimillonario de las élites económicas con el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), durante la Presidencia de Ernesto Zedillo.

"En ningún momento he planteado la posibilidad de solicitar licencia como Senador de la República. Seguiré siendo parte del Grupo Parlamentario de Morena”, sostuvo en conferencia de prensa al aclarar que su decisión se limita a dejar la coordinación del bloque.

El exgobernador de Tabasco explicó que fue él quien solicitó retirarse de la coordinación parlamentaria, luego de considerar que en este momento su aportación más importante está fuera del recinto legislativo, fortaleciendo la estructura del movimiento.

"Soy un soldado más de la Cuarta Transformación, y, por ende, pues estaré haciendo trabajo legislativo los días que corresponde estar, pero voy a hacer también trabajo territorial, que requiere de todo nuestro esfuerzo, nuestra entrega, nuestro compromiso. Yo a este movimiento no le voy a fallar nunca, siempre he estado ahí cuando se me ha requerido, y lo seguiré haciendo", sostuvo.

El legislador morenista también rechazó que su salida esté relacionada con aspiraciones personales, cargos diplomáticos o negociaciones políticas, por lo que descartó versiones sobre una posible Embajada: "Prefiero estar en tierra, haciendo política interior, que pensar en ser parte del cuerpo diplomático".

Asimismo, negó que la decisión responda a tensiones internas o disputas de poder dentro del Grupo Parlamentario. Por el contrario, sostuvo que Morena se mantiene unido y que el relevo obedece a una estrategia para reforzar la presencia territorial del partido en los próximos años.

Ignacio Mier asume la coordinación de Morena en el Senado

En sustitución de Adán Augusto López, el Grupo Parlamentario de Morena designó por unanimidad a Ignacio Mier Velazquez como nuevo coordinador en el Senado y, por ende, como presidente de la Junta de Coordinación Política.

“Le deseo a mi amigo, a mi hermano Nacho Mier, el mayor de los éxitos; seguramente será un gran coordinador y un gran presidente de la Junta de Coordinación Política”, expresó Adán Augusto durante la conferencia.

Por su parte, Ignacio Mier destacó el papel de López Hernández en la consolidación de la mayoría calificada y atribuyó directamente a su conducción política el avance del llamado Plan C: "No hubiera sido posible cumplir con el mandato electoral sin el talento y la habilidad política de Adán Augusto".

El nuevo coordinador también adelantó que no habrá cambios inmediatos en la estructura administrativa del Senado ni en los equipos técnicos y legislativos, pues consideró que una reconfiguración apresurada sería un error. "Tiene que haber una evaluación serena y en función de resultados. Hasta ahora, todos los servidores públicos han dado resultados”, añadió.