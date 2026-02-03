DATOS ¬ ¿“Tiempo de mujeres”? No para Adán y Monreal: 75% de su círculo son hombres

Entre los puestos administrativos del Congreso con salario superior a los 100 mil mensuales y de mayor jerarquía sólo un 25 por ciento está a cargo de mujeres.

Ciudad de México, 3 de febrero (SinEmbargo).- No sólo hay una ‘clase dorada’ oculta con salarios de más de 100 mil pesos al mes en ambas cámaras del Congreso, con varios funcionarios cercanos a Ricardo Monreal y herencia de Adán Augusto López ocupando posiciones clave. Además destaca que tanto en San Lázaro como en la Cámara Alta se ha relegado a las mujeres.

Aunque hay paridad en el número de legisladores, ahora mismo sólo hay una coordinadora de bancada, y entre los puestos administrativos más altos y con mayor percepción salarial la presencia de las mujeres también es minoritaria.

De las 116 funcionarias y funcionarios administrativos con sueldos netos de 100 mil pesos o más en la Cámara de Diputados, sólo 31 son mujeres, es decir, sólo el 26 por ciento.

Y en el Senado, entre los 62 funcionarios que ganan más de 100 mil pesos al mes, hasta el tercer trimestre del año pasado sólo aparecían 14 mujeres. El 22 por ciento.

Mayoría de hombres en comisiones legislativas y direcciones administrativas en San Lázaro

La LXVI Legislatura tiene a Ricardo Monreal como titular de la Junta de Coordinación Política y Kenia López Rabadán preside desde septiembre del año pasado la Mesa Directiva; después, las bancadas de Morena, PRI, PAN, Partido Verde y PT tienen a hombres como coordinadores. Sólo hay una mujer como coordinadora, Ivonne Ortega de Movimiento Ciudadano.

De 51 comisiones legislativas, mujeres presiden 26, aunque hombres encabezan las de varios temas clave, como la de Puntos Constitucionales, Reforma Política-Electoral, Comunicaciones y Transportes, Defensa Nacional, Justicia, Infraestructura, Anticorrupción, Radio y Televisión, Relaciones Exteriores y Vigilancia de la Auditoría Superior.

Entre las que presiden mujeres, destacan los casos de Marcela Guerra en Asuntos Migratorios; Lizbeth Domínguez Serna en Derechos Humanos; María de los Ángeles Ballesteros en Educación; Rocío Adriana Abreu en Energía; Anaís Miriam Burgos en Igualdad de Género; Jessica Saiden en Seguridad Ciudadana y Merilyn Gómez Pozos en Presupuesto y Cuenta Pública.

Otros órganos relevantes, como la Sección Instructora, el Comité de Administración y de Ética, al igual que la mesa de Decanos, son presididos por hombres.

En cuanto a los puestos administrativos, de 116 funcionarias y funcionarios con sueldos netos de 100 mil pesos o más, sólo 31 son mujeres. El 26 por ciento.

Mauricio Farah Gebara tiene el puesto administrativo más importante, el de la Secretaría General. Y un hombre y una mujer ocupan el siguiente nivel en el organigrama: Aliza Klip Moshinsky es la Secretaria de Servicios Administrativos, y Hugo Christian Rosas de León es Secretario de Servicios Parlamentarios.

Pero luego, de 20 direcciones generales revisadas hasta los registros del cuarto trimestre en la página de Transparencia de la Cámara, las mujeres sólo tenían cuatro bajo su mando (el 20 por ciento): Cristal Pelayo, Asuntos Internacionales; Tatiana Margarita Telles, Igualdad de Género; Cynthia Murrieta a cargo de la Unidad de Capacitación, y Patricia Elizabeth Nares al mando del Sistema Institucional de Archivos.

De 56 direcciones restantes, por debajo de las direcciones generales, mujeres tienen a su cargo 16 (el 28 por ciento), entre ellas la Dirección de Evaluación de Desempeño, la Dirección del Diario de los Debates, la de Contabilidad y la de Administración y Desarrollo de Personal.

Si se miran las 21 personas con remuneraciones por encima de los 120 mil pesos en los registros de los servicios administrativos de la Cámara, sólo aparecen dos mujeres:

Y entre los 10 funcionarios con mayores sueldos, sólo hay una mujer: la Secretaria de Servicios Administrativos, Aliza Klip Moshinsky, quien trabajó para Monreal en la Alcaldía Cuauhtémoc, como Directora de Servicios Urbanos.

En el Senado tampoco hay paridad

Laura Itzel Castillo preside la Mesa Directiva del Senado, pero ahora mismo no hay ninguna mujer coordinadora de bancada en la Cámara Alta.

En la Junta de Coordinación Política, donde participan dos senadores adicionales del grupo parlamentario mayoritario, además de su coordinador, sólo hay una mujer: la morenista Sasil de León Villard. El resto son hombres.

Tras la renuncia de Adán Augusto López, el coordinador de Morena y presidente de la Junta es ahora Ignacio Mier; el coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya; el coordinador de los senadores del PRI, Manuel Añorve; el coordinador del Partido Verde, Manuel Velasco; el de los senadores del PT, Alberto Anaya, y el de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda.

De 68 comisiones legislativas ordinarias, 35 son presididas por hombres y 33 por mujeres. Hombres tienen bajo su mando Puntos Constitucionales, Seguimiento a la Implementación y Revisión del T-MEC, Relaciones Exteriores, Salud, Anticorrupción y Transparencia, Asuntos Migratorios, Ciberseguridad, Comunicaciones y Transportes, Economía, Educación, Estudios Legislativos, Hacienda, Jurisdiccional, Justicia, y Marina.

Entre las que presiden mujeres, destacan las comisiones de Defensa Nacional (Ana Lilia Rivera); Gobernación (Lilia Margarita Valdez); Guardia Nacional (Juanita Guerra); Bienestar (Andrea Chávez); Medio Ambiente (Maki Esther Ortiz) Derechos Humanos (Reyna Celeste Ascencio); Energía (Beatriz Silvia Robles); Relaciones Exteriores, América del Norte (Ruth González) y Seguridad Pública (Lucía Trasviña).

En cuanto a puestos administrativos, de los 62 funcionarios que ganan más de 100 mil pesos al mes en el Senado, hasta el tercer trimestre del año pasado sólo aparecían 14 mujeres. El 22 por ciento.

En el grupo de los 11 funcionarias y funcionarios con el rango salarial más alto, de entre 122 y hasta 130 mil mensuales, la lista se reduce a una sola mujer: Nadia Fátima Núñez Rojas, coordinadora de Proyectos Especiales en la Secretaría General de Servicios Administrativos, con una remuneración mensual neta de 124 mil pesos.