“Es una decisión de él”: Sheinbaum sobre renuncia de Adán a coordinación en el Senado

La mandataria federal explicó que López Hernández notificó con anticipación su decisión de dejar la coordinación de Morena en el Senado.

Ciudad de México, 2 de febrero (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó la mañana de este lunes que la renuncia de Adán Augusto López Hernández como coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado fue una decisión propia que, desde hace días, ya había informado a la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez.

“Es una decisión de él y siempre va a ayudar”, respondió la mandataria mexicana al ser cuestionada en la conferencia de prensa matutina sobre si considera que fue una buena decisión.

Sobre el tema, Sheinbaum Pardo señaló que Adán Augusto le había notificado desde hace días a la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob). “Sabíamos que se iba a integrar al trabajo territorial de Morena; le informó a la Secretaria de Gobernación y tomaron la decisión ayer”, dijo, sin dar mayor opinión al respecto.

La renuncia de Adán y la llegada de Mier

Ayer, el Senador Adán Augusto López Hernández anunció que dejaría la coordinación de Morena en el Senado de la República para concentrarse en el trabajo político y territorial de cara al proceso electoral rumbo a 2027, aunque permanecerá como legislador y no solicitará licencia a su escaño.

En el lugar de Adán Augusto quedó Ignacio Mier, un expriista —como el propio tabasqueño— que incluso aprobó el rescate multimillonario de las élites económicas mediante el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), durante la Presidencia de Ernesto Zedillo.

“En ningún momento he planteado la posibilidad de solicitar licencia como Senador de la República. Seguiré siendo parte del Grupo Parlamentario de Morena”, sostuvo en conferencia de prensa al aclarar que su decisión se limita a dejar la coordinación del bloque.

Adán deja en el Senado élite dorada

La salida de López Hernández de la coordinación de Morena en el Senado también ocurre después de más de un año al frente de la Cámara Alta, periodo en el que consolidó un equipo cercano en áreas importantes de operación y administración.

Durante su gestión, diversos excolaboradores suyos, principalmente provenientes de Tabasco y de su etapa al frente de la Secretaría de Gobernación (Segob), fueron incorporados a puestos estratégicos del Senado, según la Plataforma Nacional de Transparencia.

La Unidad de Datos de SinEmbargo ubicó 62 funcionarios del Senado con salario de más de 100 mil pesos mensuales, una “burocracia dorada” a cargo de las principales decisiones financieras y de operación del Senado, en la que igual hay rancheros acaudalados con pasado priista hasta viejos aliados que el exmandatario estatal importó desde Tabasco.

Aunque el legislador morenista dejó la coordinación parlamentaria, permanecerá como Senador y no se ha informado sobre cambios inmediatos en la estructura administrativa que quedó bajo su gestión, ahora con Ignacio Mier Velazco como nuevo coordinador y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).