VIDEO ¬ La Presidenta los pone en su lugar: “¡Hay que trabajar más con la gente...!”

El reclamo de la Presidenta ocurrió tras la presentación del Plan de Justicia para San Quintín, municipio que enfrenta descontento social por el manejo del nuevo ayuntamiento.

- Información en desarrollo

Ciudad de México, 1 de febrero (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llamó la atención a legisladores locales y federales de Baja California durante su visita a San Quintín, luego de que intentaran saludarla y tomarse fotografías al final de un acto oficial que se realizó el sábado. Visiblemente molesta, les reprochó la falta de trabajo directo con la gente y les pidió regresar a sus territorios.