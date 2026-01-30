Qué bueno que Grupo Salinas decidió pagar lo que debe al SAT, celebra la Presidenta

Redacción/SinEmbargo

30/01/2026 - 12:02 pm

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Salinas Pliego no pagó el viernes; está negociando descuento con el SAT, confirma CSP

México toma decisiones soberanas sobre Cuba, si le enviamos petróleo o no: Sheinbaum

Alcalde “Verde” es investigado por darle descuento de 99% en predial a Salinas Pliego

El conglomerado realizó ayer el pago de 10 mil 400 millones 630 mil 537 pesos que ya fueron ingresados a la Tesorería de la Federación.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 30 de enero (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró este viernes que el Grupo Salinas, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, efectuara el primer pago del adeudo de 32 mil 132 millones 897 mil 658 pesos que mantiene con el fisco.

"Es el pago más grande que se haya hecho por un caso de este tipo. Nosotros hemos dicho que ya no hay privilegios, durante muchos años se -a partir de negociaciones, de acuerdos- no se pagaba impuestos. Cuando llegó el Presidente (Andrés Manuel) López Obrador se prohibió en la Constitución la condonación de impuestos y, a partir de ahí, decían que no se iban a pagar. 2020 fue un año histórico se pagaron impuestos que se debían de muchas empresas. Que bueno que se hizo, de verdad, como dijimos, este no era un tema de política de ningún tipo sino de la deuda fiscal y que bueno que tomaron la decisión de pagar", afirmó la mandataria.

Explora más en estos temas
México Política Ricardo Salinas Pliego SAT
Google News Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro canal
Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

La semana negra de Claudia Sheinbaum

“Es evidente que el formato heredado de la llamada mañanera le está pasando factura…”
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

Halago en boca de Trump, ¿es vituperio?

"La pregunta es si tanto halago del Presidente Trump a Claudia Sheinbaum, el mismo que amenaza al...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

El delito de “ciberasedio” en Puebla vulnera la libertad de expresión

"El estilo de Alejandro Armenta —con descalificaciones, confrontación, persecución legal y un discurso que ve enemigos en...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

El CIDE: una rectificación insuficiente

"La crisis del CIDE no puede leerse de manera aislada. Resonancias similares aparecen en otras universidades públicas...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
+ Sección

Opinión en Video

¿Qué significa “libertad” para los “libertarios”?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Qué significa “libertad” para los “libertarios”?

Sin Reforma Electoral, pierde Morena y ganan PT y PVEM
Por Pedro Mellado Rodríguez

Sin Reforma Electoral, pierde Morena y ganan PT y PVEM

El Pluribus del PRIAN
Por Fabrizio Mejía Madrid

El Pluribus del PRIAN

El hundimiento del dólar
Por Mario Campa

El hundimiento del dólar

Oda al silencio
Por Óscar de la Borbolla

Oda al silencio

Claves de la estrategia contra la extorsión
Por Ana Lilia Pérez

Claves de la estrategia contra la extorsión

Salinas Pliego, golpe a la impunidad
Por Álvaro Delgado Gómez

Salinas Pliego, golpe a la impunidad

Mira ese barco que se hunde
Por Alejandro Páez Varela

Mira ese barco que se hunde

El combate a la corrupción está en otro lado
Por Jorge Zepeda Patterson

El combate a la corrupción está en otro lado

El botín
Por Muna D. Buchahin

El botín

+ Sección

Galileo

ELA

¿Qué es la ELA? Enfermedad que padecía Pedro Torres, ex productor de “Big Brother”

Médicos especialistas consideran que el parto natural es la mejor opción para finalizar un embarazo.

Médicos especialistas revelan por qué el parto natural es mejor opción que la cesárea

Luna de Nieve

Cuándo y dónde ver la Luna de Nieve de febrero 2026 desde México

Dormir sin almohadas puede reducir la presión ocular interna elevada, cuya acumulación causa daño al nervio óptico y glaucoma en personas con esta afección.

¿Duermes con muchas almohadas? Podrías afectar la presión de tus ojos, según estudio

Una investigación identificó un mecanismo que controla la capacidad del ADN para replicarse, cuyo descubrimiento es crucial para la investigación del cáncer.

El ADN tiene un freno natural que podría detener el cáncer, según una investigación

La ciencia revela cual sería la última especie en quedar en pie en la Tierra.

¿Qué criatura sería la última en sobrevivir a un ataque nuclear? La ciencia lo revela

¿El paracetamol y el ibuprofeno son peligrosos en bebés de un año? Estudio responde

Juan Manuel Felices, doctor en Medicina, advirtió que las redes sociales provocan una "borrachera de dopamina digital" que aumenta el riesgo de depresión.

Las redes sociales producen una "borrachera de dopamina digital", advierte un experto

Reloj del Juicio Final de 2026

Reloj del Juicio Final avanza 85 segundos antes de la medianoche por amenaza nuclear

Las personas expuestas al humo de los incendios forestales tienen mayor riesgo de sufrir un derrame cerebral, según una investigación de la Universidad Emory.

Exposición a humo de incendios forestales aumenta riesgo de derrame cerebral: estudio

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Hoy No Circula
1

¿Doble Hoy No Circula este viernes 30 de enero? Así aplicará la restricción vehicular

Precio del centenario de oro y onza de plata
2

Centenario se acerca a los 120 mil pesos: monedas de oro y plata no dejan de subir

México alerta a EU que puede desatar una “crisis humanitaria de gran alcance” en Cuba
3

México alerta a EU que puede desatar una “crisis humanitaria de gran alcance” en Cuba

Quienes se acaban de sumar como aprendices a Jóvenes Construyendo el Futuro deberán estar atentos para la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar.
4

Jóvenes Construyendo el Futuro 2026: ¿Cómo registrarte al programa en febrero?

Salinas Pliego paga
5

Salinas Pliego liquida 10 mil millones. Pagará 22 mil millones en 18 abonos chiquitos

Luigi Mangione
6

Luigi Mangione libra la pena de muerte; Jueza desestima cargo federal de asesinato

ELA
7

¿Qué es la ELA? Enfermedad que padecía Pedro Torres, ex productor de “Big Brother”

Pedro Torres
8

Pedro Torres, productor mexicano y exesposo de Lucía Méndez, fallece a los 72 años

9

Centenario rompe el techo de los 120 mil pesos: precio de las monedas de oro y plata

Carlos Torres, exesposo de la Gobernadora de Baja California (BC), Marina del Pilar Ávila, difundió un video donde negó las acusaciones anónimas en su contra.
10

"No soy criminal": Carlos Torres, exesposo de Marina del Pilar, niega acusaciones

Datos Biométricos
11

CURP biométrica en el Valle de Toluca: ¿Dónde y cómo tramitarla en 2026?

La ruptura Canadá-EU se torna peligrosa. Washigton recibe a separatistas de Alberta
12

La ruptura Canadá-EU se torna peligrosa. Washington recibe a separatistas de Alberta

13

DATOS ¬ Varios políticos de todos los partidos han gozado ser pluris hasta 25 años

14

VIDEO ¬ Tráiler choca y se incendia en la carretera México-Toluca; desata caos vial

Oro y plata: ¿cómo invertir?
15

¿Cómo invertir en oro y plata ahora que el precio se disparó?

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Qué bueno que Grupo Pliego decidió pagar lo que le debe al SAT, celebra la Presidenta
1

Qué bueno que Grupo Salinas decidió pagar lo que debe al SAT, celebra la Presidenta

Luigi Mangione
2

Luigi Mangione libra la pena de muerte; Jueza desestima cargo federal de asesinato

México alerta a EU que puede desatar una “crisis humanitaria de gran alcance” en Cuba
3

México alerta a EU que puede desatar una “crisis humanitaria de gran alcance” en Cuba

ELA
4

¿Qué es la ELA? Enfermedad que padecía Pedro Torres, ex productor de “Big Brother”

5

VIDEO ¬ Tráiler choca y se incendia en la carretera México-Toluca; desata caos vial

6

Centenario rompe el techo de los 120 mil pesos: precio de las monedas de oro y plata

PBI
7

El PIB de México promedia 0.7% en 2025. Es más de lo que los especialistas calculaban

Pedro Torres
8

Pedro Torres, productor mexicano y exesposo de Lucía Méndez, fallece a los 72 años

El economista deberá ser confirmado por el Senado estadounidense en un contexto marcado por las críticas a las presiones de la Casa Blanca al banco central estadounidense.
9

Trump propone a Kevin Warsh para sustituir a Jerome Powell en la Reserva Federal

Agenda último fin de semana de enero
10

Tamales, teatro y exposiciones para cerrar el primer mes del año en la CdMx

CURP biométrica.
11

CURP Biométrica en Villahermosa: Dónde y cómo tramitarla sin cita en 2026

Trump amenaza a Reino Unido tras reunión entre Starmer y Xi.
12

Trump amenaza a Reino Unido sobre relaciones con China; "es muy peligroso para ellos"