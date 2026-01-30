Qué bueno que Grupo Salinas decidió pagar lo que debe al SAT, celebra la Presidenta

El conglomerado realizó ayer el pago de 10 mil 400 millones 630 mil 537 pesos que ya fueron ingresados a la Tesorería de la Federación.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 30 de enero (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró este viernes que el Grupo Salinas, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, efectuara el primer pago del adeudo de 32 mil 132 millones 897 mil 658 pesos que mantiene con el fisco.