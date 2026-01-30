Qué bueno que Grupo Salinas decidió pagar lo que debe al SAT, celebra la Presidenta

El conglomerado realizó ayer el pago de 10 mil 400 millones 630 mil 537 pesos que ya fueron ingresados a la Tesorería de la Federación.
-Información en desarrollo
Ciudad de México, 30 de enero (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró este viernes que el Grupo Salinas, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, efectuara el primer pago del adeudo de 32 mil 132 millones 897 mil 658 pesos que mantiene con el fisco.
"Es el pago más grande que se haya hecho por un caso de este tipo. Nosotros hemos dicho que ya no hay privilegios, durante muchos años se -a partir de negociaciones, de acuerdos- no se pagaba impuestos. Cuando llegó el Presidente (Andrés Manuel) López Obrador se prohibió en la Constitución la condonación de impuestos y, a partir de ahí, decían que no se iban a pagar. 2020 fue un año histórico se pagaron impuestos que se debían de muchas empresas. Que bueno que se hizo, de verdad, como dijimos, este no era un tema de política de ningún tipo sino de la deuda fiscal y que bueno que tomaron la decisión de pagar", afirmó la mandataria.