Un homenaje a Billie Holiday en el Bosque de Chapultepec para celebrar el amor

Las canciones de Holiday, cargadas de romanticismo y pasión, serán el ingrediente perfecto para una velada dedicada al amor.

Ciudad de México, 4 de febrero (SinEmbargo).- Grandes Voces del Jazz, la serie de conciertos que se desarrollará a lo largo de 2026 en el Monumento a los Héroes del Escuadrón 201, dentro de la primera sección del Bosque de Chapultepec, contará con una fecha especial de San Valentín dedicada a Billie Holiday el próximo 13 de febrero.

El proyecto inició en octubre de 2025 con un Homenaje a Nina Simone y continúo el pasado enero con un concierto tributo a la gran Aretha Franklin, ahora se suma esta fecha dedicada a Billie Holiday.

El homenaje será interpretado en vivo por Luz Varela Quinteto, que propone un recorrido por el repertorio de Billie Holiday, desde una lectura sensible y cercana, celebrando a la artista que transformó la forma de cantar y sentir el jazz. La presentación contará con dos funciones pensadas para disfrutarse de forma individual, en pareja, con amigos o en familia.

¿Quién fue Billie Holiday?

Billie Holiday, conocida como Lady Day, fue la voz que redefinió el jazz vocal con una interpretación íntima, emocional y profundamente honesta. Eleanora Holiday Fagan era su nombre real, nació en Filadelfia en 1915 y tuvo una infancia difícil tras el abandono de su padre, su joven madre la dejaba a cargo de familiares. Tras pasar por abusos, el reformatorio y la prostitución, encontró en la música un camino para canalizar todo el sentimiento y la carga emocional que la caracterizó.

El nombre de su primer disco fue "Your Mother’s Son-in-Law" en 1933, rápidamente adquirió fama. Billie Holiday cantó por primera vez "Strange Fruit" en 1939, la que sería su canción más representativa en la que se refleja el dolor que vivió al crecer en el gueto.

¿Dónde y cuándo será el homenaje?

El concierto tributo a Billie Holiday se realizará el próximo 13 de febrero a las 19:00 y 21:30 horas en el Monumento a los Héroes del Escuadrón 201, ubicado en la primera sección del Bosque de Chapultepec. Los accesos tendrán un costo de 490 pesos y se podrán adquirir a través de Passline.