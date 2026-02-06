Funcionaria de Bienestar en Puebla celebra a la Gatsby; admite incongruencia con 4T

Redacción/SinEmbargo

06/02/2026 - 1:05 pm

Delegada de Bienestar en Puebla admite incongruencia tras fiesta estilo “El Gran Gatsby”
La delegada negó haber organizado el evento y justificó que no pagó el costo total de las bebidas ofrecidas, pues cada invitado cubrió lo que consumió. Foto: Especial

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Seguridad no implica lujo: SCJN sobre camionetas blindadas; CSP pide visión distinta

DATOS ¬ Adán deja en el Senado élite dorada de rancheros ricos, expriistas y acólitos

La vocera de la SCJN explica: tiré nata al zapato del Ministro, y me agaché a limpiar

La polémica surgió luego de que esta semana se difundieran en redes sociales fotografías y videos del festejo realizado en enero de 2026.

Ciudad de México, 6 de febrero(SinEmbargo).- Natalia Suárez del Real, funcionaria que trabaja para la Secretaría de Bienestar en Puebla, reconoció ayer que la celebración de su cumpleaños número 34, inspirada en la temática de El Gran Gatsby, no fue congruente con el principio de austeridad en el servicio público que promueve Morena.

En un comunicado difundido en sus redes sociales, Suárez del Real sostuvo que la reunión fue un acto “estrictamente privado”, organizado por familiares y personas cercanas “como una muestra de cariño”, y aseguró que cada asistente cubrió sus propios gastos.

“La celebración de mi cumpleaños fue un acto estrictamente privado, organizado por familiares y personas cercanas como una muestra de cariño, en el que cada asistente cubrió sus propios gastos y que en ningún momento tuvo la intención de ofender, generar molestia o contravenir los principios que guían mi labor. Sin embargo, reconozco que la percepción pública es válida y merece todo mi respeto y atención”, expresó.

La polémica surgió luego de que esta semana se difundieran en redes sociales fotografías y videos del festejo realizado en enero de 2026 en un hotel boutique de Puebla. En las imágenes se observa a la funcionaria sirviendo presunta champaña en torres de copas, en un ambiente decorado al estilo de los años veinte, con globos, vestimenta tipo flapper, y una escenografía asociada al lujo y la opulencia.

Fiesta opulenta genera críticas

El video, compartido inicialmente por el medio Capital Puebla, generó críticas por el aparente contraste entre la celebración y el discurso de austeridad impulsado por la Cuarta Transformación (4T).

Algunos usuarios señalaron que la escena evocaba el exceso retratado en la novela de F. Scott Fitzgerald, publicada en 1925, que simboliza el derroche y la decadencia moral de la alta sociedad estadounidense de aquella época.

La funcionaria negó haber organizado el evento y justificó que no pagó el costo total de las bebidas ofrecidas, pues cada invitado cubrió lo que consumió. No obstante, admitió que la imagen proyectada generó cuestionamientos válidos.

En redes sociales, la celebración fue apodada “Gran Gatsby” y se sumó a otras polémicas recientes protagonizadas por funcionarios vinculados a Morena, entre ellos Gerardo Fernández Noroña, Sergio Gutiérrez Luna, Diana Karina Barreras, Ricardo Monreal y Mario Delgado.

Explora más en estos temas
Estados México Política Puebla
Google News Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro canal
Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

Clara Brugada: romper el espejo

"Pretender que la violencia desaparezca por decreto informativo es una peligrosa regresión hacia la censura…".
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

Narcopolíticos, ¿quién se hace cargo?

"¿Cuántos casos tienen MC, PRI, PAN, PRD y Morena? Diego N. es sólo una hebra de la...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

Epstein y el poder en estado puro

"Epstein también obliga a mirar algo más amplio. La existencia de redes internacionales de explotación sexual, muchas...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

Cuba: de la mitificación romántica a la tragedia humanitaria

"La cerrazón de Estados Unidos y el despropósito del embargo han ofrecido durante décadas la coartada perfecta...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
+ Sección

Opinión en Video

La procaz imbecilidad de Donald Trump
Por Pedro Mellado Rodríguez

La procaz imbecilidad de Donald Trump

Fox, los demás, y la Marea Ruca
Por Fabrizio Mejía Madrid

Fox, los demás, y la Marea Ruca

¿Cambio de régimen al norte del Bravo?
Por Lorenzo Meyer

¿Cambio de régimen al norte del Bravo?

Políticos de <em>selfi</em>
Por Ana Lilia Pérez

Políticos de selfi

Los líderes latinoamericanos, Lenin y el tren a Finlandia
Por Juan Carlos Monedero

Los líderes latinoamericanos, Lenin y el tren a Finlandia

La nueva fiebre del oro
Por Mario Campa

La nueva fiebre del oro

Salinas Pliego y Francisco Calderón: una derecha que se traga sus insultos
Por Héctor Alejandro Quintanar

Salinas Pliego y Francisco Calderón: una derecha que se traga sus insultos

La Barredora barrió con Adán Augusto
Por Álvaro Delgado Gómez

La Barredora barrió con Adán Augusto

¿Cómo surgen las ideas que revolucionan el mundo?
Por Óscar de la Borbolla

¿Cómo surgen las ideas que revolucionan el mundo?

Como en un acto de magia
Por Alejandro Páez Varela

Como en un acto de magia

+ Sección

Galileo

Un grupo interdisciplinario conformado por la UNAM, el IPN y el IMSS, desarrolló una método para detectar rápidamente el virus del SARS-CoV-2.

Científicos de la UNAM, IPN e IMSS desarrollan nuevo método para detectar SARS-CoV-2

Una experta aconsejó ventilar el aire de la casa para evitar enfermedades.

Experta aconseja ventilar el aire que se respira en casa para evitar enfermedades

Un niño llegó a México de EU. Trajo el virus. Y entonces, sarampión por todos lados

Un nuevo estudio internacional ha sido capaz de identificar la región cerebral responsable de los problemas centrales de la enfermedad de Parkinson.

Un estudio de EU identifica la red cerebral responsable de la enfermedad de Parkinson

El Hospital Vall d'Hebron de Barcelona realizó “el primer trasplante de cara del mundo” con la donación de una persona que había recibido la eutanasia.

Hospital de España hace primer trasplante de cara del mundo con donante de eutanasia

El ruido rosa, frecuentemente utilizado para dormir, puede reducir la fase REM reparadora del sueño, según un estudio de la Universidad de Pensilvania.

Un estudio revela el método más eficaz para dormir sin ayuda de ruido blanco o rosa

El ISSSTE, a través del Hospital Regional (HR) “Elvia Carrillo Puerto”, ubicado en Mérida, Yucatán, realizó por primera vez dos colangioscopías vía percutánea.

ISSSTE realiza el primer procedimiento directo en vías biliares en Hospital de Mérida

El nanosatélite Gxiba-1 fue puesto en órbita de manera exitosa este martes para cumplir la misión por la que fue desplegado: el monitoreo de los volcanes.

UPAEP crea nanosatélite Gxiba-1 para monitorear volcanes activos; ya está en órbita

Un paciente con ceguera total, causada por un daño irreversible en el nervio óptico, recuperó parcialmente la visión natural al participar en un ensayo clínico.

Paciente ciego recupera visión parcial tras recibir estimulación cerebral en ensayo

La odontóloga María Eugenia Chamorro explicó que el precio de una pasta de dientes no necesariamente determina el resultado de dicho producto en las personas.

Una odontóloga revela las diferencias entre una pasta de dientes cara y una barata

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Beca Rita Cetina para primaria 2026: cómo será todo el proceso del apoyo para útiles.
1

Beca Rita Cetina para Útiles y Uniformes: ¿De cuánto es el apoyo y cómo registrarse?

Vacunación
2

Brote de sarampión 2026: ¿Dónde puedo vacunarme gratis en CdMx?

3

DATOS ¬ EPN proyectó 33 mil millones para El Insurgente. Ja. Fueron 141 mil millones

La Sedena autorizó el vuelo de 4 aviones de EU en espacio aéreo nacional.
4

Sedena autoriza sobrevuelo de aviones de Fuerza Aérea de EU para rescate de paciente

Banco de México da a conocer nuevo billete de 100 pesos
5

Nuevo billete de 100 pesos Banxico 2026: ¿Cuál es su diseño y dónde conseguirlo?

Harfuch destaca resultados en Michoacán.
6

Con los siete detenidos, Los Blancos de Troya quedan desmantelados, anuncia Harfuch

Ghislaine Maxwell y Jeffrey Epstein, aliados para cometer delitos de tráfico y abuso sexual de menores.
7

Los archivos Epstein sí traen expresidentes de México (y otros) aunque no los exhiben

Juegos Olímpicos de Invierno 2026 inician con protestas anti Ice y abucheos a Vance
8

VIDEOS ¬ Olímpicos de Invierno 2026 inician con protestas anti ICE y abucheos a Vance

El empresario Ricardo Salinas Pliego.
9

La cintura de Kardashian

La SSC-CdMx informó que fueron detenidas cinco personas que se hicieron pasar por personal de limpieza para robar una casa en la Alcaldía Gustavo A. Madero.
10

Sujetos que fingieron ser barrenderos para robar una casa en la GAM son detenidos

Monreal se adelanta a Sheinbaum.
11

Monreal se adelanta y le quema la nota a la Presidenta: las pluris se quedan, anuncia

El Gobierno Municipal de Salamanca confirmó el secuestro de Gerardo Arredondo Hernández, empresario y excandidato del PAN-PRI-PRD a la presidencia municipal.
12

La FGE rescata a Gerardo Arredondo, excandidato del PRI-PAN secuestrado en Salamanca

FGR reporta hallazgo de cuerpos y restos en Sinaloa; uno es de mineros desaparecidos
13

La FGR halla cuerpos y restos humanos en Sinaloa; uno sería de mineros desaparecidos

Delegada de Bienestar en Puebla admite incongruencia tras fiesta estilo “El Gran Gatsby”
14

Funcionaria de Bienestar en Puebla celebra a la Gatsby; admite incongruencia con 4T

PC activa alertas por frío
15

¡Viene más frío! PC emite doble alerta por bajas temperaturas en 13 alcaldías de CdMx

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Un Juez le dictó prisión preventiva a Diego Rivera Navarro, Presidente Municipal de Tequila, Jalisco, tras ser acusado por secuestro y delincuencia organizada.
1

Alcalde de Tequila recibe prisión preventiva; es señalado por secuestro de morenistas

De Zinacantepec a Observatorio, los usuarios de El Insurgente celebran un transporte directo que acorta trayectos, conecta sistemas y cambia la rutina diaria entre dos entidades.
2

VIDEO ¬ Arre, Insurgente, arre: viaje por el tren tan esperado por el Valle de México

Juegos Olímpicos de Invierno 2026 inician con protestas anti Ice y abucheos a Vance
3

VIDEOS ¬ Olímpicos de Invierno 2026 inician con protestas anti ICE y abucheos a Vance

La Jefa de Gobierno de la CdMx, Clara Brugada, informó este viernes que el próximo domingo arrancará formalmente la campaña de vacunación contra el sarampión.
4

La CdMx arrancará campaña contra el sarampión; habrá más de 300 puntos de vacunación

FGR reporta hallazgo de cuerpos y restos en Sinaloa; uno es de mineros desaparecidos
5

La FGR halla cuerpos y restos humanos en Sinaloa; uno sería de mineros desaparecidos

Diego Rivera Navarro, Alcalde de Tequila, Jalisco, fue detenido junto a otros tres funcionarios de la localidad. Esto se logró gracias a la Operación Enjambre.
6

Operación enjambre expone redes criminales de alcaldes, regidores y jefes policiales

La delegación mexicana inició su participación con un desfile en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, que se celebrarán del 6 al 22 de febrero.
7

Juegos Olímpicos de Invierno 2026: Así desfiló México en la ceremonia de apertura

Un grupo interdisciplinario conformado por la UNAM, el IPN y el IMSS, desarrolló una método para detectar rápidamente el virus del SARS-CoV-2.
8

Científicos de la UNAM, IPN e IMSS desarrollan nuevo método para detectar SARS-CoV-2

El Gobierno Municipal de Salamanca confirmó el secuestro de Gerardo Arredondo Hernández, empresario y excandidato del PAN-PRI-PRD a la presidencia municipal.
9

La FGE rescata a Gerardo Arredondo, excandidato del PRI-PAN secuestrado en Salamanca

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla logró la vinculación a proceso de la falsa psiquiatra Marilyn Cote por dos nuevos casos.
10

Marilyn Cote, falsa psiquiatra de Puebla, es vinculada a proceso por 2 nuevos casos

Secuestran a seis turistas en Mazatlán: una niña y una mujer reaparecen con vida
11

Secuestran a seis turistas en Mazatlán: una niña y una mujer reaparecen con vida

La SSC-CdMx informó que fueron detenidas cinco personas que se hicieron pasar por personal de limpieza para robar una casa en la Alcaldía Gustavo A. Madero.
12

Sujetos que fingieron ser barrenderos para robar una casa en la GAM son detenidos