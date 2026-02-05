Senado clausura “salón de belleza” que llevaba un año operando; había cerrado en 2018

La presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, defendió este espacio como un lugar de apoyo para legisladoras y legisladores. "No es nada fuera de lo normal", dijo.

Ciudad de México, 5 de febrero (SinEmbargo).- El Senado de la República clausuró el miércoles un "salón de belleza" que llevaba un año operando dentro de sus instalaciones. Dicho servicio fue cerrado por primera vez en agosto de 2018 por instrucción del entonces Coordinador de la Bancada Morena, Ricardo Monreal Ávila.

De acuerdo con información de Proceso, el "salón de belleza" se encontraba en el piso dos de la torre del Hemiciclo, donde en su momento se encontraba la oficina de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en cuyo sitio sin nombre ni número fueron hallados dos sillones de estética, dos espejos, así como una silla con lavabo para cabello, además de un carrito con maquillaje. Asimismo, se detalló que el salón contaba con un horario laboral que iba de las 7:00 a las 14:00 horas.

Por su parte, Grupo Reforma reportó que este servicio fue habilitado para uso de la Senadora morenista y aspirante a la gubernatura de Chihuahua, Andrea Chávez, y para sus allegadas. La encargada del salón, quien se identificó como Jazmín Espíndola, señaló que los servicios que se prestan cotidianamente son de peinado y maquillaje, pero con algo de tiempo podría conseguir a alguien para arreglar uñas.

“Es un espacio que está adaptado para apoyo a las senadoras y a los senadores también, si se requiere, y no es nada fuera de lo normal. Existe en la Cámara de Diputados y Diputadas y aquí en la Cámara de Senadores y Senadoras también”, explicó la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo Juárez, según difundió el diario El Universal.

Colocan sellos de clausura en el "salón de belleza"

Castillo Juárez subrayó que los servicios del "salón de belleza" no son gratuitos ni cubiertos por el Senado. “Quiero decirles que cada una de las senadoras paga el servicio que se hace. No se les está pagando el peinado, ni el maquillaje, ni la pintura, ni nada de estas cosas”, declaró.

Reforma informó que, según fuentes legislativas, las senadoras del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) nunca fueron invitadas a disfrutar de los servicios e incluso algunas senadoras de Morena desconocían la existencia del salón. No obstante, el mismo medio encontró a la senadora pevemista Juanita Mena justamente en este lugar cuando le estaban aplicando tinte en el cabello.

Minutos después de lo dicho por la presidenta de la Mesa Directiva, personal de seguridad colocó sellos para clausurar dicho espacio, sin dar explicación alguna. Sin embargo, esta no es la primera ocasión en que se instala un "salón de belleza" en el Senado. De acuerdo con la periodista Leticia Robles, este lugar existe desde 2007 en Xicoténcatl y desde 2011 en la nueva sede.

El salón se mantuvo activo hasta agosto de 2018, cuando el entonces Coordinador de la Bancada Morena, Ricardo Monreal Ávila, ordenó suspender el servicio, el cual se volvió a poner en funcionamiento durante la gestión de Adán Augusto López en el mismo cargo, pero las instalaciones existen desde años atrás.