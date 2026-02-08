El jefe de gabinete de Starmer dimite tras promover a exembajador ligado a Epstein

Morgan McSweeney presentó su dimisión y pidió disculpas por la implicación del exembajador Peter Mandelson.

MADRID, 8 Feb. (EUROPA PRESS).- Morgan McSweeney, jefe de gabinete del Primer Ministro británico Keir Starmer, anunció este domingo su dimisión en medio del escándalo generado por la implicación del exembajador en Estados Unidos (EU), Peter Mandelson, en la última remesa de documentos desclasificados del delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein.

"Tras una cuidadosa reflexión, he decidido dimitir del gobierno", dio a conocer McSweeney en una carta publicada por los medios británicos. El jefe de gabinete asume la culpa de haber designado a Mandelson para el cargo de Embajador. "Fue un error. [Mandelson) ha dañado a nuestro partido, a nuestro país y a la confianza en la política", añadió.

Mandelson, quien fuera comisario europeo de Comercio, también está siendo investigado por revelar presuntamente información sensible a Epstein sobre el rescate de 500 mil millones de euros que se disponía a aprobar la Eurozona en 2010, cuando era Ministro en el gobierno del exprimer Ministro británico Gordon Brown (2007-2010).

En los documentos de Epstein aparecen tres pagos a Mandelson -entonces Diputado en el Parlamento de Reino Unido- de 25 mil dólares (algo más de 21 mil euros) enviados entre 2003 y 2004 desde cuentas bancarias del multimillonario en el banco JP Morgan.

"Yo aconsejé al Primer Ministro que efectuara este nombramiento y asumo la plena responsabilidad por este consejo", agregó McSweeney antes de pedir a la opinión pública que recuerde, por encima de todo, "a las mujeres y a las niñas arruinadas por Jeffrey Epstein", cuyas voces "han permanecido desatendidas desde hace demasiado tempo".

Starmer agradece a McSweeney sus servicios

El Primer Ministro británico agradeció a McSweeney sus servicios al Partido Laborista: "En gran medida, gracias a su dedicación, lealtad y liderazgo, ganamos una mayoría aplastante en las elecciones y nos dio la oportunidad de cambiar el país".

Por contra, la líder de la oposición conservadora, Kimi Badenoch, declaró que la dimisión es insuficiente y que hay que depurar responsabilidades al más alto nivel.