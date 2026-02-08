¿Cómo puedes identificar y actuar ante una crisis epiléptica? Expertos te lo explican

Los expertos describieron los síntomas de las crisis epilépticas y destacaron la importancia de saber actuar, protegiendo a la persona y a su entorno.

MADRID, 8 Feb. (EUROPA PRESS).- El jefe de servicio de Neurología del Hospital Blua Sanitas Valdebebas, de España, Ángel Aledo, explicó que los signos más habituales de una crisis epiléptica convulsiva o tónico-clónica son la pérdida brusca de conciencia, la rigidez corporal seguida de sacudidas, la posible emisión de sonidos involuntarios, la salivación abundante o la mordedura de la lengua.

Aunque las crisis epilépticas más conocidas son las convulsivas, el experto advirtió que existen otros tipos que incluyen episodios de desconexión breve, sensación de déjà-vu, mirada fija, confusión repentina o movimientos automáticos, y que pueden pasar más desapercibidos y confundirse con un desmayo, síncope u otro problema neurológico, dificultando una reacción adecuada.

La epilepsia, cuyo Día Internacional se conmemora el lunes 9 de febrero, es una enfermedad neurológica crónica que afecta en España a casi 500 mil personas, mientras que cada año se diagnostican unos 20 mil nuevos casos, principalmente en niños y en personas mayores de 65 años. Así lo señala la Sociedad Española de Neurología, que indica que una de cada 10 personas presentará al menos una crisis epiléptica a lo largo de su vida.

La epilepsia no es una enfermedad de "salud mental", ¿verdad? 🧠La distinción entre #Neurología y #Psiquiatría ha sido un debate clásico… y la #epilepsia es una de las afectadas. Nueva newsletter #Conexiones👇https://t.co/lcM83wVzjA — Ángel Aledo-Serrano (@AledoNeuro) July 13, 2025

En este contexto, Aledo puso en valor la importancia de la información y la educación sanitaria para aminorar el estigma y el miedo que todavía rodean a la epilepsia: "Saber cómo actuar no sólo protege a la persona que sufre la crisis, sino que también aporta tranquilidad a sus seres queridos".

El especialista señaló que, después de la crisis, es frecuente que la persona se muestre desorientada, cansada o con dolor muscular, una fase conocida como periodo postcrítico, que dura desde unos minutos a varias horas y que, según refirió la directora médica de Sanitas Mayores, Miriam Piqueras, es especialmente relevante en el caso de las personas mayores.

"Las crisis epilépticas en la población mayor implican un mayor riesgo de lesiones, en particular cuando existe fragilidad física o concurren otras patologías. Por ello, resulta fundamental asegurar un espacio seguro y prestar atención a los cambios que pueden aparecer tras el episodio, como desorientación prolongada, caídas o dificultad para recuperar el estado habitual", detalló Piqueras, quien precisó que, en personas mayores de 65 años, la epilepsia puede ser un síntoma inicial de una enfermedad de Alzheimer.

¿Cómo actuar ante una crisis epiléptica?

Los expertos de Sanitas recomendaron seguir una serie de pautas básicas para actuar ante una crisis epiléptica, empezando por retirar objetos cercanos que puedan causar golpes y colocar a la persona, si es posible, en el suelo o en una superficie segura, amortiguando la cabeza con una prenda doblada.

También señalaron que no se deben introducir dedos ni objetos en la boca, puesto que no existe riesgo de que la persona se trague la lengua, pero sí se pueden provocar lesiones. Una vez finalicen la rigidez o las convulsiones, aconsejaron colocar a la persona en posición lateral de seguridad, a fin de facilitar la respiración y eludir el riesgo de aspiración de saliva o vómitos.

Además, es importante anotar la duración de la crisis, una información útil para los profesionales sanitarios, sobre todo si supera los dos minutos o se repiten varios episodios seguidos. En caso de que se trate de la primera crisis epiléptica, dure más de dos minutos, se produzcan varias seguidas sin recuperación o la persona resulte herida, subrayaron que se debe contactar con los servicios de emergencia.