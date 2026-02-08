¿Cómo puedes identificar y actuar ante una crisis epiléptica? Expertos te lo explican

Europa Press

08/02/2026 - 11:30 am

El jefe de Neurología del Hospital Blua Sanitas Valdebebas, Ángel Aledo, explicó los signos más comunes de una crisis epiléptica convulsiva. ¿Cómo reaccionar?
Los signos de una crisis epiléptica pueden ser visibles o pasar desapercibidos. Foto: Instituto de Fisiología Celular

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Nutriólogo revela la razón hormonal por la que la gente come más dulces en invierno

¿Tomas antibióticos con leche? Expertos advierten que hacerlo afecta su eficacia

Científicos de la UNAM, IPN e IMSS desarrollan nuevo método para detectar SARS-CoV-2

Los expertos describieron los síntomas de las crisis epilépticas y destacaron la importancia de saber actuar, protegiendo a la persona y a su entorno.

MADRID, 8 Feb. (EUROPA PRESS).- El jefe de servicio de Neurología del Hospital Blua Sanitas Valdebebas, de España, Ángel Aledo, explicó que los signos más habituales de una crisis epiléptica convulsiva o tónico-clónica son la pérdida brusca de conciencia, la rigidez corporal seguida de sacudidas, la posible emisión de sonidos involuntarios, la salivación abundante o la mordedura de la lengua.

Aunque las crisis epilépticas más conocidas son las convulsivas, el experto advirtió que existen otros tipos que incluyen episodios de desconexión breve, sensación de déjà-vu, mirada fija, confusión repentina o movimientos automáticos, y que pueden pasar más desapercibidos y confundirse con un desmayo, síncope u otro problema neurológico, dificultando una reacción adecuada.

La epilepsia, cuyo Día Internacional se conmemora el lunes 9 de febrero, es una enfermedad neurológica crónica que afecta en España a casi 500 mil personas, mientras que cada año se diagnostican unos 20 mil nuevos casos, principalmente en niños y en personas mayores de 65 años. Así lo señala la Sociedad Española de Neurología, que indica que una de cada 10 personas presentará al menos una crisis epiléptica a lo largo de su vida.

En este contexto, Aledo puso en valor la importancia de la información y la educación sanitaria para aminorar el estigma y el miedo que todavía rodean a la epilepsia: "Saber cómo actuar no sólo protege a la persona que sufre la crisis, sino que también aporta tranquilidad a sus seres queridos".

El especialista señaló que, después de la crisis, es frecuente que la persona se muestre desorientada, cansada o con dolor muscular, una fase conocida como periodo postcrítico, que dura desde unos minutos a varias horas y que, según refirió la directora médica de Sanitas Mayores, Miriam Piqueras, es especialmente relevante en el caso de las personas mayores.

"Las crisis epilépticas en la población mayor implican un mayor riesgo de lesiones, en particular cuando existe fragilidad física o concurren otras patologías. Por ello, resulta fundamental asegurar un espacio seguro y prestar atención a los cambios que pueden aparecer tras el episodio, como desorientación prolongada, caídas o dificultad para recuperar el estado habitual", detalló Piqueras, quien precisó que, en personas mayores de 65 años, la epilepsia puede ser un síntoma inicial de una enfermedad de Alzheimer.

¿Cómo reconocer una crisis epiléptica y qué hacer ante ella?
Identificar los síntomas a tiempo puede evitar lesiones y complicaciones. Foto: Instituto de Fisiología Celular

¿Cómo actuar ante una crisis epiléptica?

Los expertos de Sanitas recomendaron seguir una serie de pautas básicas para actuar ante una crisis epiléptica, empezando por retirar objetos cercanos que puedan causar golpes y colocar a la persona, si es posible, en el suelo o en una superficie segura, amortiguando la cabeza con una prenda doblada.

También señalaron que no se deben introducir dedos ni objetos en la boca, puesto que no existe riesgo de que la persona se trague la lengua, pero sí se pueden provocar lesiones. Una vez finalicen la rigidez o las convulsiones, aconsejaron colocar a la persona en posición lateral de seguridad, a fin de facilitar la respiración y eludir el riesgo de aspiración de saliva o vómitos.

Además, es importante anotar la duración de la crisis, una información útil para los profesionales sanitarios, sobre todo si supera los dos minutos o se repiten varios episodios seguidos. En caso de que se trate de la primera crisis epiléptica, dure más de dos minutos, se produzcan varias seguidas sin recuperación o la persona resulte herida, subrayaron que se debe contactar con los servicios de emergencia.

Explora más en estos temas
Ciencia y Tecnología Salud
Google News Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro canal
Europa Press

Europa Press

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Rubén Martín

Acuerdo raro sobre minerales y tierras

"Por decisión propia, por compromiso o por presión, el Gobierno mexicano anunció la firma del Plan de...
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

Sabores de la infancia

"No es infrecuente la escena en la que me topo un dulce que no comía hace años,...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Susan Crowley

La semana del arte, cada uno su Maco

"No se pueden negar las bondades que genera cada edición Zona MACO. El derrame cultural, económico y...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

La turbia historia económica del Festival de las ideas

"Lo que se vende como un foro de pensamiento ha funcionado durante años como un puente entre...
Por Alejandro De la Garza
+ Sección

Opinión en Video

Inseguridad, percepción y realidad
Por Jorge Zepeda Patterson

Inseguridad, percepción y realidad

Generadores de corrupción
Por Muna D. Buchahin

Generadores de corrupción

No vuelvan a señalarnos
Por Daniela Barragán

No vuelvan a señalarnos

Con todos, pero no con sus hijos
Por Alejandro Calvillo

Con todos, pero no con sus hijos

La procaz imbecilidad de Donald Trump
Por Pedro Mellado Rodríguez

La procaz imbecilidad de Donald Trump

Fox, los demás, y la Marea Ruca
Por Fabrizio Mejía Madrid

Fox, los demás, y la Marea Ruca

¿Cambio de régimen al norte del Bravo?
Por Lorenzo Meyer

¿Cambio de régimen al norte del Bravo?

Políticos de <em>selfi</em>
Por Ana Lilia Pérez

Políticos de selfi

Los líderes latinoamericanos, Lenin y el tren a Finlandia
Por Juan Carlos Monedero

Los líderes latinoamericanos, Lenin y el tren a Finlandia

La nueva fiebre del oro
Por Mario Campa

La nueva fiebre del oro

+ Sección

Galileo

El jefe de Neurología del Hospital Blua Sanitas Valdebebas, Ángel Aledo, explicó los signos más comunes de una crisis epiléptica convulsiva. ¿Cómo reaccionar?

¿Cómo puedes identificar y actuar ante una crisis epiléptica? Expertos te lo explican

Nutriólogo explica razón hormonal por la que la gente come dulces en invierno.

Nutriólogo revela la razón hormonal por la que la gente come más dulces en invierno

Tomar antibióticos con leche es un error más común de lo que parece y, según médicos y farmacéuticos, puede reducir de forma significativa su eficacia.

¿Tomas antibióticos con leche? Expertos advierten que hacerlo afecta su eficacia

Un grupo interdisciplinario conformado por la UNAM, el IPN y el IMSS, desarrolló una método para detectar rápidamente el virus del SARS-CoV-2.

Científicos de la UNAM, IPN e IMSS desarrollan nuevo método para detectar SARS-CoV-2

Una experta aconsejó ventilar el aire de la casa para evitar enfermedades.

Experta aconseja ventilar el aire que se respira en casa para evitar enfermedades

Un niño llegó a México de EU. Trajo el virus. Y entonces, sarampión por todos lados

Un nuevo estudio internacional ha sido capaz de identificar la región cerebral responsable de los problemas centrales de la enfermedad de Parkinson.

Un estudio de EU identifica la red cerebral responsable de la enfermedad de Parkinson

El Hospital Vall d'Hebron de Barcelona realizó “el primer trasplante de cara del mundo” con la donación de una persona que había recibido la eutanasia.

Hospital de España hace primer trasplante de cara del mundo con donante de eutanasia

El ruido rosa, frecuentemente utilizado para dormir, puede reducir la fase REM reparadora del sueño, según un estudio de la Universidad de Pensilvania.

Un estudio revela el método más eficaz para dormir sin ayuda de ruido blanco o rosa

El ISSSTE, a través del Hospital Regional (HR) “Elvia Carrillo Puerto”, ubicado en Mérida, Yucatán, realizó por primera vez dos colangioscopías vía percutánea.

ISSSTE realiza el primer procedimiento directo en vías biliares en Hospital de Mérida

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Con todos, pero no con sus hijos
1

Con todos, pero no con sus hijos

Inseguridad, percepción y realidad
2

Inseguridad, percepción y realidad

La CdMx refuerza vacunación contra el sarampión.
3

¿Vives en CdMx? ¡Protégete del sarampión! Así puedes ubicar tu centro de vacunación

El secuestro de la madre de la presentadora Savannah Guthrie, conductora de The Today Show de la cadena NBC, es una noticia que conmocionó a EU.
4

El rapto de la madre de Savannah Guthrie conmociona EU; familia promete pagar rescate

VIDEO: Novios asaltan a conductor de Uber y los exhiben en redes sociales .
5

VIDEO ¬ Una pareja asalta a conductor de Uber en Puebla; la exhiben en redes sociales

México envía dos buques con ayuda humanitaria a Cuba
6

México envía buques con ayuda humanitaria a Cuba; son más de 814 toneladas de víveres

Un sismo de magnitud 5.7 se registró en Puerto Escondido, Oaxaca, el cual activó la alerta sísmica en la CdMx.
7

Un sismo de magnitud 5.7 sacude Puerto Escondido, Oaxaca; la CdMx no reporta daños

De Zinacantepec a Observatorio, los usuarios de El Insurgente celebran un transporte directo que acorta trayectos, conecta sistemas y cambia la rutina diaria entre dos entidades.
8

VIDEO ¬ Arre, Insurgente, arre: viaje por el tren tan esperado por el Valle de México

El PRI gastó más de 6 millones de pesos en 2025 para promocionarse en redes con memes.
9

El PRI y Alito gastan al menos 15 mil pesos diarios para difundir memes con mentiras

10

Maravillosa vida

CJNG
11

Balas de grueso calibre del narco mexicano salen de fábricas del ejército de EU: NYT

San Quintín es uno de los principales enclaves agroexportadores del país. Su producción de frutos rojos genera millones de pesos en ganancias. Aunque quienes la hacen posible, es decir, las familias jornaleras, permanecen en la precariedad.
12

No fue enojo de la Presidenta: fue indignación, dice jornalera y detalla el contexto

Vacunación
13

Brote de sarampión 2026: ¿Dónde puedo vacunarme gratis en CdMx?

Beca Rita Cetina para primaria 2026: cómo será todo el proceso del apoyo para útiles.
14

Beca Rita Cetina para Útiles y Uniformes: ¿De cuánto es el apoyo y cómo registrarse?

Lindsey Vonn se fue al suelo en el tramo inicial de Tofane, por lo que dijo adiós a los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina 2026 y al esquí entre gritos de dolor.
15

VIDEO ¬ Lindsey Vonn sufre aparatosa caída en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Destacadas

Ver sección
Destacadas
La CdMx redobló este domingo la campaña de vacunación contra el sarampión para tratar de contener el brote que aqueja no sólo a la capital, sino a todo el país.
1

Barrido territorial, operativo nocturno y más. CdMx redobla lucha contra el sarampión

Un sismo de magnitud 5.7 se registró en Puerto Escondido, Oaxaca, el cual activó la alerta sísmica en la CdMx.
2

Un sismo de magnitud 5.7 sacude Puerto Escondido, Oaxaca; la CdMx no reporta daños

México envía dos buques con ayuda humanitaria a Cuba
3

México envía buques con ayuda humanitaria a Cuba; son más de 814 toneladas de víveres

La CdMx refuerza vacunación contra el sarampión.
4

¿Vives en CdMx? ¡Protégete del sarampión! Así puedes ubicar tu centro de vacunación

Seguidoras de la banda BTS y la asociación Tec-Check exigen una investigación a Ticketmaster.
5

Los fans de BTS inundan de reclamos a Ticketmaster: demandan revisar cobros abusivos

El jefe de gabinete del Primer Ministro británico Keir Starmer anunció su salida tras el escándalo por la implicación del exembajador en EU en el caso Epstein.
6

El jefe de gabinete de Starmer dimite tras promover a exembajador ligado a Epstein

La SRE llamó a las y los mexicanos que irán al Super Bowl LX, que se celebrará en el Levi's Stadium de Santa Clara, a conocer cómo actuar ante una detención.
7

¿Irás al Super Bowl? SRE emite recomendaciones y explica cómo actuar ante detenciones

Lindsey Vonn se fue al suelo en el tramo inicial de Tofane, por lo que dijo adiós a los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina 2026 y al esquí entre gritos de dolor.
8

VIDEO ¬ Lindsey Vonn sufre aparatosa caída en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Un Juez en EU otorgó a Liam Conejo Ramos y a su familia más tiempo para presentar su solicitud de asilo, según informó a CNN la abogada de la familia.
9

Juez otorga a Liam y su familia más tiempo para presentar su solicitud de asilo en EU

Museo Historia Natural y cultura ambiental
10

¿Quieres aprender del universo y dinosaurios? El Museo de Historia Natural te espera

El PRI gastó más de 6 millones de pesos en 2025 para promocionarse en redes con memes.
11

El PRI y Alito gastan al menos 15 mil pesos diarios para difundir memes con mentiras

El secuestro de la madre de la presentadora Savannah Guthrie, conductora de The Today Show de la cadena NBC, es una noticia que conmocionó a EU.
12

El rapto de la madre de Savannah Guthrie conmociona EU; familia promete pagar rescate