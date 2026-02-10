El disco "Blanco Fácil" de Chetes celebra 20 años con una edición de aniversario

Redacción/SinEmbargo

10/02/2026 - 7:00 am

'Blanco Fácil'
'Blanco Fácil' es la obra que inició la carrera solista de Chetes.

Las presentaciones especiales de "Blanco Fácil" iniciarán el 14 de marzo en el emblemático Vive Latino.

Ciudad de México, 10 de enero (SinEmbargo).- "Blanco Fácil", la obra que inició la carrera solista de Chetes, celebra su vigésimo aniversario con una edición definitiva que llegará a plataformas digitales y, por primera vez, en formato vinilo.

Lanzado en un punto de inflexión para el rock en México, ‘Blanco Fácil' demostró la madurez compositiva de Gerardo Garza "Chetes" tras su paso por proyectos legendarios como Zurdok y estableció un estándar de sofisticación sonora. Temas como "Completamente" y "Poco a Poco" son clásicos y piezas que conservan una frescura atemporal, sonando tan vigentes hoy como lo hicieron en 2006. Esta edición de aniversario es un ejercicio de nostalgia y una prueba de la trascendencia de un álbum que se percibe orgánico, elegante y necesario en el panorama musical actual.

La celebración llega también al escenario pues a la par de la edición de aniversario se anunciaron también presentaciones especiales de ‘Blanco Fácil’ en vivo. Iniciando el 14 de marzo en el emblemático Vive Latino y continuando presentaciones en el C3 Stage de Guadalajara el 18 de abril y en el Foro Tims de Monterrey el día 24 de ese mismo mes. Boletos ya a la venta.

Una reinvención colaborativa

Dando arranque a la celebración por las dos décadas de lanzamiento, Chetes presenta una nueva versión de uno de los cortes más profundos y románticos del álbum: "El Sonido de Tu Voz", contando con la participación especial de Majo Aguilar. Esta colaboración fusiona el ADN del rock alternativo con el sentimiento del mariachi, demostrando la maleabilidad de las composiciones de Chetes. Esta nueva versión estará disponible a partir del viernes 6 de febrero en plataformas digitales.

La lista de colaboraciones se extiende con una selección de voces femeninas de primer nivel que reinterpretan la esencia del álbum, aportando nuevas texturas a himnos que ya forman parte del ADN musical de México:

  • "Completamente" junto a la potencia vocal de Natalia Jiménez
  • "Poco a Poco" en una colaboración icónica con Denisse Guerrero
  • "El Sonido de Tu Voz" con la sensibilidad de Majo Aguilar
  • "Regresa" sumando el estilo fresco de Renée
  • "Que Me Maten" con la fuerza y profundidad de Vivir Quintana

Detalles de la edición 20° Aniversario

  • Formato Digital: Incluye versiones remasterizadas y colaboraciones en nuevas versiones.
  • Formato Vinilo: El esperado debut del álbum en este formato, con un diseño de arte expandido en vinilo doble de 140 gramos.
  • Tratamiento 4K en los videos oficiales de “Completamente”, “Poco a Poco”, “Que Me Maten”, “Regresa” y “Una Pieza”.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

