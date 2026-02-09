La Presidenta coincide con Bad Bunny: "El mejor antídoto contra el odio es el amor"

El mensaje del medio tiempo del evento deportivo estuvo inspirado en el amor y la unidad de todas las naciones americanas, narrativa que desató la ira de Donald Trump.

Ciudad de México, 9 de febrero (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo emitió este lunes su opinión sobre el espectáculo que protagonizó el artista puertorriqueño Bad Bunny durante el medio tiempo del Super Bowl LX; coincidió con el cantante en que "el mejor antídoto contra el odio es el amor".

"¿Qué les pareció a ustedes? Muy interesante, ¿no?, que haya cantado en español en el Super Bowl y que el mensaje sea de unión de América, del continente americano, porque menciona a todos los países, incluidos Estados Unidos y Canadá, al final de la canción. Está hablando del continente americano. Muy interesante, ¿no? Y muchos símbolos, y en efecto, el mejor antídoto contra el odio es el amor", sostuvo la mandataria federal en su conferencia de prensa matutina.

Sheinbaum Pardo respondió esto cuando un reportero le preguntó qué pensaba del mensaje de Bad Bunny, y lo externó con alegría y emoción por la potencia visual y narrativa del boricua, al destacar una diversidad de elementos culturales propios de la población latinoamericana.

Unión de todos los países americanos, la apuesta de Bad Bunny

En su presentación, Benito Antonio Martínez Ocasio (nombre real del artista) hizo gala de la cultura y la historia de su país, pero también resaltó aspectos culturales de otras naciones.

El escenario, inspirado en plantíos de caña de azúcar, negocios y demás elementos que rindieron homenaje a la cultura e historia de Puerto Rico, sirvió para que ofreciera uno de los shows más llamativos que se han hecho. Entonó algunos de sus temas más icónicos.

Salsa, reguetón, trap y hasta los violines usados en "Mónaco" se conjuntaron en los poco más de 12 minutos que duró el show, en el cual el puertorriqueño estuvo acompañado de múltiples bailarines, además de que le dio un toque cinematográfico, como suele hacerlo en sus videos musicales.

El show cerró con Benito haciendo un repaso por todos los países que integran al continente americano, desde Argentina hasta Canadá. "Seguimos aquí", mencionó, mientras por el campo desfilaban las banderas de los países y en la pantalla gigante del estadio se desplegaba el siguiente mensaje: "La única cosa más poderosa que el odio es el amor".

"Es una bofetada a EU", dice Trump

A través de su plataforma Truth Social, Donald Trump lanzó una crítica hacia la presentación de Bad Bunny en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, al cual se refirió como "uno de los peores de la historia".

"No tiene sentido, es una afrenta a la grandeza de Estados Unidos y no representa nuestros estándares de éxito, creatividad ni excelencia. Nadie entiende ni una palabra de lo que dice este tipo, y el baile es repugnante, especialmente para los niños pequeños que lo ven desde todo Estados Unidos y el mundo", expresó el republicano.