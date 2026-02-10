La CAMe advierte mala calidad del aire y riesgo de contingencia por ozono en la CdMx

Las autoridades en materia ambiental recomendaron evitar las actividades cívicas, culturales, de recreo y hacer ejercicio al aire libre, entre las 13:00 y las 19:00 horas.

Ciudad de México, 10 de febrero (SinEmbargo).- La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) advirtió el lunes que en la semana del 9 al 15 de febrero se presentarán condiciones meteorológicas adversas en la Ciudad de México (CdMx), las cuales podrían resultar en una muy mala calidad del aire y en la activación de una contingencia ambiental atmosférica por ozono.

Las autoridades en materia ambiental explicaron que en los próximos días se tendrá la influencia de una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, lo que ocasionará cielo despejado con radiación solar intensa y continua sobre el Valle de México, y a partir del martes se pronostican temperaturas por encima de lo normal para esta época del año.

"Particularmente para los días martes, miércoles y jueves, se espera viento débil, incrementándose ligeramente hacia el fin de semana. Estas condiciones favorecen las reacciones químicas en la atmósfera para la formación y acumulación de ozono, pudiéndose alcanzar valores por arriba de las 150 ppb, con la posibilidad de que se active una contingencia ambiental atmosférica", detalló la Comisión.

Consulta el boletín informativo sobre la calidad del aire en la ZMVM durante la semana del 9 al 15 de febrero de 2026. Más información: https://t.co/GmVMNxJkVU — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) February 9, 2026

En este sentido, la CAMe y los gobiernos de la CdMx y del Estado de México recomendaron a la población mantenerse informada sobre la calidad del aire y atender las recomendaciones de protección de la salud para evitar exponerse a los picos de concentración de ozono, entre las 13:00 y 19:00 horas, en especial para los infantes, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias y cardiovasculares.

La CAMe recomienda evitar actividades al aire libre

Dado lo anterior, la Comisión Ambiental de la Megalópolis también hizo un llamado a la ciudadanía para evitar las actividades cívicas, culturales, de recreo y hacer ejercicio al aire libre, entre las 13:00 y las 19:00 horas.

Asimismo, la autoridad conformada por los gobiernos de la CdMx, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala, recomendaron a la población no fumar, especialmente en espacios cerrados.

Finalmente, la CAMe emitió una serie de sugerentes para reducir la emisión de contaminantes: