La CAMe advierte mala calidad del aire y riesgo de contingencia por ozono en la CdMx

Redacción/SinEmbargo

10/02/2026 - 4:04 am

La CAMe alerta sobre contingencia ambiental en la CdMx.
La CAMe advirtió sobre una muy mala calidad del aire en la CdMx. Foto: Rogelio Morales Ponce, Cuartoscuro

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Frente frío 34: ¿Cómo afectará al clima en México del 9 al 15 de febrero?

La CdMx arrancará campaña contra el sarampión; habrá más de 300 puntos de vacunación

¡Viene más frío! PC emite doble alerta por bajas temperaturas en 13 alcaldías de CdMx

Las autoridades en materia ambiental recomendaron evitar las actividades cívicas, culturales, de recreo y hacer ejercicio al aire libre, entre las 13:00 y las 19:00 horas.

Ciudad de México, 10 de febrero (SinEmbargo).- La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) advirtió el lunes que en la semana del 9 al 15 de febrero se presentarán condiciones meteorológicas adversas en la Ciudad de México (CdMx), las cuales podrían resultar en una muy mala calidad del aire y en la activación de una contingencia ambiental atmosférica por ozono.

Las autoridades en materia ambiental explicaron que en los próximos días se tendrá la influencia de una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, lo que ocasionará cielo despejado con radiación solar intensa y continua sobre el Valle de México, y a partir del martes se pronostican temperaturas por encima de lo normal para esta época del año.

"Particularmente para los días martes, miércoles y jueves, se espera viento débil, incrementándose ligeramente hacia el fin de semana. Estas condiciones favorecen las reacciones químicas en la atmósfera para la formación y acumulación de ozono, pudiéndose alcanzar valores por arriba de las 150 ppb, con la posibilidad de que se active una contingencia ambiental atmosférica", detalló la Comisión.

En este sentido, la CAMe y los gobiernos de la CdMx y del Estado de México recomendaron a la población mantenerse informada sobre la calidad del aire y atender las recomendaciones de protección de la salud para evitar exponerse a los picos de concentración de ozono, entre las 13:00 y 19:00 horas, en especial para los infantes, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias y cardiovasculares.

La CAMe recomienda evitar actividades al aire libre

Dado lo anterior, la Comisión Ambiental de la Megalópolis también hizo un llamado a la ciudadanía para evitar las actividades cívicas, culturales, de recreo y hacer ejercicio al aire libre, entre las 13:00 y las 19:00 horas.

Asimismo, la autoridad conformada por los gobiernos de la CdMx, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala, recomendaron a la población no fumar, especialmente en espacios cerrados.

Finalmente, la CAMe emitió una serie de sugerentes para reducir la emisión de contaminantes:

La CAMe recomienda evitar actividades al aire libre, entre las 13:00 y las 19:00 horas. Foto: Gustavo Alberto, Cuartoscuro
  • Reducir el uso de los automotores y mantenerlos en buen estado.
  • Usar el transporte público o compartir el automóvil.
  • Facilitar el trabajo a distancia y realizar compras y trámites en línea, para reducir viajes.
  • Preferir los viajes en bicicleta o caminando.
  • Recargar gasolina antes de las 10:00 o después de las 18:00 horas; no cargar más combustible después de que se libere el seguro de la pistola de llenado.
  • Evitar el uso de aromatizantes, aerosoles, pinturas, impermeabilizantes u otros productos que contengan solventes.
  • Revisar y reparar fugas en las instalaciones de gas LP doméstico y en estufas y calentadores.
  • Reducir el uso de combustibles en casa, acortando el tiempo de ducha a un máximo de cinco minutos; al cocinar, utilizar recipientes con tapa. Verificar que, en la estufa y el calentador, la flama sea azul.

Explora más en estos temas
CdMx
Google News Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro canal
Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

La estatización de la minería

"La Presidenta ha reiterado que durante su administración no se otorgarán nuevas concesiones mineras, limitando la actividad...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Sheinbaum, Bad Bunny y Trump: lealtad contemporánea

"Bad Bunny, en su aparente "incomprensibilidad", y Claudia Sheinbaum, en su firmeza histórica, coinciden en un punto...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Jaime García Chávez

La falsa profecía de Adán Augusto sobre Chihuahua

"Es desagradable escuchar el augurio, porque Adán Augusto está en la mira nacional precisamente por su desempeño...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Acuerdo raro sobre minerales y tierras

"Por decisión propia, por compromiso o por presión, el Gobierno mexicano anunció la firma del Plan de...
Por Rubén Martín
+ Sección

Opinión en Video

Los impostores: De Claudio X. a Televisa
Por Álvaro Delgado Gómez

Los impostores: De Claudio X. a Televisa

El Sufismo, un modo no occidental de entender
Por Óscar de la Borbolla

El Sufismo, un modo no occidental de entender

No van a parar
Por Alejandro Páez Varela

No van a parar

Inseguridad, percepción y realidad
Por Jorge Zepeda Patterson

Inseguridad, percepción y realidad

Generadores de corrupción
Por Muna D. Buchahin

Generadores de corrupción

No vuelvan a señalarnos
Por Daniela Barragán

No vuelvan a señalarnos

Con todos, pero no con sus hijos
Por Alejandro Calvillo

Con todos, pero no con sus hijos

La procaz imbecilidad de Donald Trump
Por Pedro Mellado Rodríguez

La procaz imbecilidad de Donald Trump

Fox, los demás, y la Marea Ruca
Por Fabrizio Mejía Madrid

Fox, los demás, y la Marea Ruca

¿Cambio de régimen al norte del Bravo?
Por Lorenzo Meyer

¿Cambio de régimen al norte del Bravo?

+ Sección

Galileo

Los bebés de tan sólo dos meses de edad son capaces de categorizar distintos objetos en sus cerebros, mucho antes de lo que se creía, según una investigación.

Bebés de 2 meses clasifican objetos como si tuvieran cerebro de adulto: investigación

El jefe de Neurología del Hospital Blua Sanitas Valdebebas, Ángel Aledo, explicó los signos más comunes de una crisis epiléptica convulsiva. ¿Cómo reaccionar?

¿Cómo puedes identificar y actuar ante una crisis epiléptica? Expertos te lo explican

Nutriólogo explica razón hormonal por la que la gente come dulces en invierno.

Nutriólogo revela la razón hormonal por la que la gente come más dulces en invierno

Tomar antibióticos con leche es un error más común de lo que parece y, según médicos y farmacéuticos, puede reducir de forma significativa su eficacia.

¿Tomas antibióticos con leche? Expertos advierten que hacerlo afecta su eficacia

Un grupo interdisciplinario conformado por la UNAM, el IPN y el IMSS, desarrolló una método para detectar rápidamente el virus del SARS-CoV-2.

Científicos de la UNAM, IPN e IMSS desarrollan nuevo método para detectar SARS-CoV-2

Una experta aconsejó ventilar el aire de la casa para evitar enfermedades.

Experta aconseja ventilar el aire que se respira en casa para evitar enfermedades

Un niño llegó a México de EU. Trajo el virus. Y entonces, sarampión por todos lados

Un nuevo estudio internacional ha sido capaz de identificar la región cerebral responsable de los problemas centrales de la enfermedad de Parkinson.

Un estudio de EU identifica la red cerebral responsable de la enfermedad de Parkinson

El Hospital Vall d'Hebron de Barcelona realizó “el primer trasplante de cara del mundo” con la donación de una persona que había recibido la eutanasia.

Hospital de España hace primer trasplante de cara del mundo con donante de eutanasia

El ruido rosa, frecuentemente utilizado para dormir, puede reducir la fase REM reparadora del sueño, según un estudio de la Universidad de Pensilvania.

Un estudio revela el método más eficaz para dormir sin ayuda de ruido blanco o rosa

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Trump exige “la mitad” de un puente que costó a Canadá 6.4 mil millones de dólares
1

Trump exige “la mitad” de un puente que costó a Canadá 6.4 mil millones de dólares

Giménez, Congresista republicano por Florida y de perfil ultraconservador, afirmó públicamente que la Presidenta Claudia Sheinbaum había anulado reuniones previstas con una delegación estadounidense a su llegada a la capital mexicana.
2

Congresista ultra queda en ridículo: acusa a Sheinbaum y lo exhibe Gobierno de México

Ghislaine Maxwell, cómplice de Jeffrey Epstein, ofreció ante el Congreso de EU declarar a favor de Trump a cambio de que el Presidente le conceda un indulto.
3

Ghislaine Maxwell, "socia" de Epstein, ofrece exonerar a Trump si le regala indulto

Seguidoras de la banda BTS y la asociación Tec-Check exigen una investigación a Ticketmaster.
4

Los fans de BTS inundan de reclamos a Ticketmaster: demandan revisar cobros abusivos

5

Cómo el embrión de un partido ultraderechista infiltró en Chihuahua a las feministas

Los impostores: De Claudio X. a Televisa
6

Los impostores: De Claudio X. a Televisa

El ISSSTE aplicó una dosis de vacunación contra el sarampión en la CdMx.
7

El ISSSTE aplica dosis contra el sarampión en una jornada de vacunación en la CdMx

La investigación por la desaparición de Nancy Guthrie, madre de Savannah Guthrie, presentadora de Today, sigue mientras se acerca el límite para dar su rescate.
8

Caso Nancy Guthrie: la búsqueda continúa y se acerca el plazo para pagar su rescate

El Cabildo de Tequila nombró a Lorena Marisol Rodríguez Rivera, Alcaldesa interina luego de que el Edil Diego Rivera Navarro fuera detenido.
9

La sustituta del Alcalde de Tequila, Jalisco, también de Morena, canta narcocorridos

Pienso y pienso en su frase: con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Porque la derecha no va a parar. Quisiera sembrar la duda, dividir, engañar, aislar.
10

No van a parar

Bud Bunny canta en español el Super Bowl en medio del mayor acoso a los latinos en EU
11

Bad Bunny canta en español el Super Bowl en medio del mayor acoso a los latinos en EU

La oposición mexicana anuncia este martes la creación del Frente Amplio Democrático
12

VERSUS ¬ O la izquierda gana "la batalla cultural", o la derecha volverá: periodistas

Salinas Pliego amenaza a AMLO: “Le tengo un regalo [...] estoy seguro que le llegará”
13

Salinas Pliego amenaza a AMLO: “Le tengo un regalo [...] estoy seguro que le llegará”

Ariadna Montiel informó que los beneficiarios que podrán recibir las tarjeras de pensiones del bienestar para adultos mayores y mujeres recibirán su plástico.
14

Pensiones de Adultos Mayores y Mujeres Bienestar: ¿Eres nuevo? Ya ve por tu tarjeta

La Fiscalía del Edomex rescató a 102 ejemplares de perros, gatos y conejos.
15

Fiscalía de Edomex rescata a 102 ejemplares de perros, gatos y conejos en Tultepec

Destacadas

Ver sección
Destacadas
La CAMe alerta sobre contingencia ambiental en la CdMx.
1

La CAMe advierte mala calidad del aire y riesgo de contingencia por ozono en la CdMx

La Fiscalía del Edomex rescató a 102 ejemplares de perros, gatos y conejos.
2

Fiscalía de Edomex rescata a 102 ejemplares de perros, gatos y conejos en Tultepec

3

Cómo el embrión de un partido ultraderechista infiltró en Chihuahua a las feministas

La oposición mexicana anuncia este martes la creación del Frente Amplio Democrático
4

VERSUS ¬ O la izquierda gana "la batalla cultural", o la derecha volverá: periodistas

Las fuerzas militares de EU interceptaron un buque petrolero que persiguieron hasta el Océano Índico luego de que lograra evadir el bloqueo en el Caribe.
5

VIDEO ¬ EU intercepta petrolero en el Océano Índico que evadió bloqueo en el Caribe

La Presidenta Sheinbaum anunció que el Gobierno de México firmó un acuerdo con Liomont y Moderna para producir vacunas de ARN mensajero en el país.
6

México firma acuerdo con Liomont y Moderna para producir vacunas con ARN mensajero

La investigación por la desaparición de Nancy Guthrie, madre de Savannah Guthrie, presentadora de Today, sigue mientras se acerca el límite para dar su rescate.
7

Caso Nancy Guthrie: la búsqueda continúa y se acerca el plazo para pagar su rescate

Adán Augusto López, exsecretario de Gobernación y Senador de Morena.
8

CLOSE UP ¬ Adán Augusto: una trayectoria marcada por el PRI, la riqueza y opacidad

EU lanzó un nuevo ataque contra una lancha que presuntamente transportaba drogas en el Pacífico, el cual dejó dos muertos y un sobreviviente que naufragó.
9

VIDEO ¬ EU hunde otra presunta narcolancha en el Pacífico; hay 2 muertos y 1 náufrago

Jalisco y el Edomex implementaron medidas preventivas en las escuelas, como la obligatoriedad del uso de cubrebocas y colocación de filtros sanitarios.
10

Primero Jalisco, ahora Edomex: imponen cubrebocas en escuelas para contener sarampión

Ariadna Montiel informó que los beneficiarios que podrán recibir las tarjeras de pensiones del bienestar para adultos mayores y mujeres recibirán su plástico.
11

Pensiones de Adultos Mayores y Mujeres Bienestar: ¿Eres nuevo? Ya ve por tu tarjeta

Giménez, Congresista republicano por Florida y de perfil ultraconservador, afirmó públicamente que la Presidenta Claudia Sheinbaum había anulado reuniones previstas con una delegación estadounidense a su llegada a la capital mexicana.
12

Congresista ultra queda en ridículo: acusa a Sheinbaum y lo exhibe Gobierno de México