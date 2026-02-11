Comisión Reguladora convoca a consulta pública para modificar alerta en los celulares

La última vez que se empleó este mecanismo fue durante el sismo de 4.5 de magnitud con epicentro cercano al municipio de San Marcos, en el estado de Oaxaca.

Ciudad de México, 11 de febrero (SinEmbargo).- La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) convocó el martes a la población a participar en una consulta pública para modificar la alerta en los celulares, cuya medida se consolidó a partir del pasado 2 de enero de 2026 con el sismo de 6.5 de magnitud.

Por medio de un comunicado la CRT informó que el 29 de enero se aprobó una consulta pública para la actualización del mensaje del Protocolo de Alerta Común para todos los teléfonos celulares en caso de emergencia, con el objetivo de modificar la leyenda de “Alerta Presidencial” que se encuentra predeterminada por los fabricantes en el sistema operativo de sus equipos.

Dado lo anterior, la Comisión invitó a participar a la población, así como a especialistas, concesionarios y fabricantes, en la consulta pública que se mantendrá hasta el 16 de febrero para modificar los Lineamientos que establecen el Protocolo de Alerta Común, por medio de la página https://portal.crt.gob.mx/consultapublica.

La última vez que se empleó este mecanismo fue durante el sismo de 4.5 de magnitud con epicentro cercano al municipio de San Marcos, en el estado de Oaxaca, por el cual no se reportaron daños materiales graves ni personas lesionadas, según información de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca.

CRT dialoga con fabricantes para homologar mensaje de alerta

En el mismo comunicado, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones comunicó que, a finales de febrero, el Pleno de la Comisión contará con los lineamientos definitivos con los nuevos mensajes de alerta, a fin de garantizar que sirvan a la población como instrumentos de protección civil y gestión de riesgos, reflejando su naturaleza preventiva, urgente y protectora ante emergencias.