Beca Rita Cetina para Primaria en 2026: ¿Cuándo y cómo registrarse al programa?

El beneficio económico del programa social se repartirá en un pago único anual y está enfocado en apoyar a los estudiantes para comprar útiles escolares y uniforme escolar.

Ciudad de México, 11 de febrero (SinEmbargo).— Este 2026, la Beca Rita Cetina para los alumnos de educación básica también beneficiará a estudiantes de primaria con un pago único de 2 mil 500 pesos, con el objetivo de facilitar su acceso a uniformes y útiles escolares.

De acuerdo con el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, este año el beneficio llegará a más de 8 de alumnos de primaria y para el registro se llevan a cabo asambleas informativas en los planteles educativos desde el pasado 9 de febrero para responder dudas y programar fechas de inscripción de datos.

En las últimas asambleas informativas, personal de la SEP reveló cuándo se abrirá la plataforma para subir los documentos necesarios para el registro de los alumnos al programa. A continuación te explicaremos cómo hacerlo.

Cómo y cuándo registrarte a la Beca Rita Cetina

En las asambleas informativas se mencionó que la plataforma de registro al programa para estudiantes de primaria y secundaria estará disponible del 2 al 18 de marzo.

Durante ese periodo debes subir los siguientes documentos (clic aquí):

Documentos del padre o tutor:

Identificación oficial vigente: INE, pasaporte, cédula profesional.

CURP: certificada recientemente.

Comprobante de domicilio: no mayor a 3 meses.

Cuenta Llave MX: Es obligatoria para acceder al portal de registro. Si no la tienes, puedes crearla en llave.gob.mx .

Registro de correo electrónico.

Registro de número celular

Documentos del estudiante:

CURP certificada.

Acta de nacimiento legible.

Constancia de estudios o comprobante de inscripción (donde aparezca la CCT - Clave de Centro de Trabajo de la escuela).

Recuerda que a diferencia de secundaria (donde el pago es bimestral), para los nuevos ingresos de primaria en 2026 se ha anunciado un apoyo de $2,500 pesos anuales, el cual se entregará tras la validación de los datos.

Es importante mencionar que la plataforma suele saturarse en las fechas de cierre (18 y 19 de marzo), por lo que se recomienda subir los documentos en los primeros días para evitar contratiempos.

¿Es obligatorio asistir a las asambleas informativas?

Las asambleas informativas son reuniones organizadas por la SEP en las instalaciones de las primarias públicas de todo el país donde se explica a los padres de familia y tutores el funcionamiento del programa, los montos de apoyo y los pasos específicos para completar el registro digital.

Aunque la asistencia a las asambleas no es obligatoria para acceder al programa ya que el registro se realiza de manera independiente a través de la plataforma oficial en línea. Durante estas reuniones se anuncian fechas específicas para cada plantel y se brindan orientaciones sobre casos especiales, además de responder tus dudas de forma presencial.

Es importante recordar que estas asambleas se programan escuela por escuela de forma escalonada. El personal de la beca se coordina con la dirección de cada secundaria para citar a los tutores en horarios específicos, por lo que te recomendamos estar atento a los avisos en la puerta del plantel de tu hijo o en los grupos de comunicación de la escuela.

“Ya arrancaron las asambleas informativas en todas las primarias del país (...) esta beca representa el reto más grande que hemos tenido, el de incorporar a más de 8 millones de alumnos al programa para que sean becarios”, explicó el secretario de educación, Mario Delgado en conferencia de prensa.